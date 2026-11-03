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Ngày 3/11: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo ở mức cao

06:35 | 03/11/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (3/11) giảm thêm 1.000 - 1.500 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 85.200 - 86.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định trong khoảng 134.000 - 136.500 đồng/kg.
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Ngày 3/11: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo ở mức cao
Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp đà giảm mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục giảm

Theo khảo sát sáng nay, giá cà phê tại các địa phương sản xuất trọng điểm tiếp tục điều chỉnh giảm, nối dài xu hướng đi xuống từ cuối tháng 10.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 86.000 đồng/kg. Dù giảm giá, đây vẫn là địa phương có mức thu mua cao nhất trong nhóm được khảo sát.

Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê giảm mạnh nhất, mất 1.500 đồng/kg, xuống còn 85.500 đồng/kg. Gia Lai cũng điều chỉnh giảm 1.100 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 85.700 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê tại khu vực Lâm Đồng giảm 1.300 đồng/kg, xuống còn 85.200 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương được khảo sát.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê kỳ hạn vừa trải qua một tuần giao dịch kém tích cực, đặc biệt tại sàn New York.

Theo số liệu đóng cửa tuần trước, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 11/2026 đạt 3.219 USD/tấn, giảm 9 USD/tấn, tương đương 0,3% so với tuần trước đó. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 38 USD/tấn, tương đương 1,2%, xuống còn 3.204 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2026 giảm mạnh 20,3 US cent/pound, tương đương 6,6%, xuống mức 287,2 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 cũng giảm 16,6 US cent/pound, tương đương 5,7%, còn 276,8 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước đi ngang

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Giá tiêu hôm nay ổn định trong khoảng 134.000 - 136.500 đồng/kg. Ảnh minh họa

Theo khảo sát sáng nay, giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm trên cả nước không ghi nhận điều chỉnh mới so với phiên trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá tiêu tiếp tục được thu mua ở mức 136.500 đồng/kg, cao nhất trong số các địa phương được khảo sát. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu giữ nguyên ở mức 135.500 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) duy trì mức giao dịch 134.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) tiếp tục ghi nhận giá thu mua 134.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn cũng không biến động. Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục được niêm yết ở mức 6.800 USD/tấn.

Tại Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 duy trì mức 5.700 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm thị trường được khảo sát. Trong khi đó, tiêu đen Malaysia giữ mức 9.100 USD/tấn, cao nhất trong nhóm.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l ổn định ở mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok Indonesia được ghi nhận ở mức 9.286 USD/tấn. Giá tiêu trắng Malaysia duy trì 12.000 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Việt Nam ổn định ở mức 8.450 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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