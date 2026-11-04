Bất động sản

Hà Nội đưa 14 khu đất, hơn 109 ha ra khỏi danh mục thí điểm dự án nhà ở thương mại

Diệu Hoa

Diệu Hoa

hanh.tbtc@gmail.com
13:50 | 04/11/2026
HĐND TP. Hà Nội vừa thông qua điều chỉnh danh mục các khu đất thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024/QH15. Trong đó, 14 khu đất với tổng diện tích 109,1 ha được đưa ra khỏi danh mục, đồng thời bổ sung 2 khu đất mới với diện tích 45,5 ha.
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Sáng 4/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Theo nghị quyết, thành phố đưa 14 khu đất, tổng diện tích 109,1 ha, ra khỏi danh mục đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 và Nghị quyết số 434/NQ-HĐND ngày 10/7/2025.

Các khu đất này gồm: Khu nhà ở Chúc Sơn Đồng Lực, dự án xây dựng khu nhà ở CIMIC Chúc Sơn, khu nhà ở sinh thái Chúc Sơn (phường Chương Mỹ); dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng, khu nhà ở Đông Hội kết hợp nhà ở cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng (xã Đông Anh); khu nhà ở Nam Hồng, khu nhà ở (xã Phúc Thịnh).

Hà Nội đưa 14 khu đất, hơn 109 ha ra khỏi danh mục thí điểm dự án nhà ở thương mại
Các đại biểu ấn nút thông qua nghị quyết. Ảnh: Lê Hải

Tại phường Vĩnh Hưng có 6 khu đất, dự án được đưa ra khỏi danh mục, gồm: Khu nhà ở Lĩnh Nam, khu nhà ở Vĩnh Hưng, khu nhà ở Happy Home, khu nhà ở 124 Vĩnh Tuy; công trình hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ tại số 1 ngõ 321 Vĩnh Hưng; công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng, dịch vụ và thương mại; khu phức hợp chung cư - thương mại - dịch vụ.

Bên cạnh đó, thành phố điều chỉnh giảm 4,6 ha diện tích khu dân cư Bắc Đô Tây Tựu (xã Hoài Đức).

Ở chiều ngược lại, danh mục thí điểm được bổ sung 2 khu đất với tổng diện tích 45,5 ha, gồm khu nhà ở gia đình cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng tại xã Sóc Sơn và xã Yên Xuân.

Đáng chú ý, cùng với việc điều chỉnh danh mục, HĐND thành phố đặt ra yêu cầu chặt chẽ đối với quá trình tổ chức thực hiện các dự án thí điểm. UBND thành phố được giao tiếp tục rà soát, chỉ triển khai dự án khi bảo đảm đầy đủ quy định pháp luật về đất đai, nhà ở, đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản và các quy định liên quan; không để xảy ra tình trạng chồng lấn, trùng lặp với dự án đã được chấp thuận trên cùng khu đất.

Việc triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Đồng thời, UBND thành phố có trách nhiệm đánh giá tổng thể kết quả, hiệu quả thực hiện các dự án thí điểm, mức độ đáp ứng mục tiêu chính sách, tiến độ triển khai cũng như những rủi ro, hạn chế phát sinh.

Một trong những nhiệm vụ được nhấn mạnh là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các vấn đề liên quan đến thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất. Thành phố cũng cần nghiên cứu xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý dùng chung đối với các dự án thí điểm, bảo đảm thông tin thống nhất, có tài liệu kiểm chứng và thường xuyên cập nhật tiến độ.

Cùng với đó, UBND thành phố phải thường xuyên đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án; tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các dự án có nguy cơ vi phạm, nhất là dự án có điều chỉnh quy hoạch, dự án có nguồn gốc đất, giao dịch tài sản gắn liền với đất phức tạp, dự án chậm triển khai hoặc có dấu hiệu lợi ích nhóm; kịp thời xử lý các vi phạm (nếu có), không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, khiếu nại phức tạp gây mất trật tự xã hội; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.

Ngày 4/11, tại kỳ họp thứ bảy, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, các đại biểu tham gia lấy ý kiến thống nhất với nội dung UBND thành phố trình về tháo gỡ vướng mắc giao đất dịch vụ, đất ở, đạt tỷ lệ 99,06%. Nội dung này liên quan đến 10.928 trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại một số xã, phường trên địa bàn Hà Nội.

Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội dự án nhà ở thương mại khu đất

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