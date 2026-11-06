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Tỷ giá USD hôm nay 6/11: USD đồng loạt giảm, Ngân hàng trung ương Anh lần đầu tăng lãi suất sau hơn 3 năm

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
09:12 | 06/11/2026
(TBTCO) - Sáng 6/11, tỷ giá trung tâm giảm 8 đồng, xuống 25.615 đồng; USD ngân hàng đồng loạt giảm, trong khi DXY nhích nhẹ lên 101,56 điểm. USD phục hồi từ đáy trong một tháng, giữa lúc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) lần đầu tăng lãi suất sau hơn 3 năm. Thị trường chờ báo cáo việc làm Mỹ công bố hôm nay.
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Thị trường trong nước

Sáng 6/11, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.615 đồng, giảm 8 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.334,25 - 26.895,75 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 26.070 - 26.130 VND/USD.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ sáng 6/11 nghiêng mạnh về xu hướng giảm, khi USD, EUR, GBP và CNY đồng loạt mất giá so với VND, trong đó GBP ghi nhận mức giảm tuyệt đối lớn nhất.

Theo đó, tỷ giá USD tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 25.430 - 25.810 VND/USD, đồng loạt giảm 80 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.425 - 25.805 VND/USD, cùng giảm 85 đồng ở chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV sáng ngày 6/11 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay 6/11: USD đồng loạt giảm, Ngân hàng trung ương Anh lần đầu tăng lãi suất sau hơn 3 năm
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá GBP tiếp tục giảm mạnh tại cả hai ngân hàng. Vietcombank niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 33.928,13 - 35.016,1 VND/GBP, giảm tương ứng 170,07 đồng và 177,13 đồng. Trong khi đó, BIDV giao dịch GBP ở mức 33.830 - 35.103 VND/GBP, giảm 195 đồng ở chiều mua vào và 205 đồng ở chiều bán ra.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - nhích nhẹ 0,07% lên 101,56 điểm.

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã quyết định tăng lãi suất điều hành lên 4% trong cuộc họp ngày 5/11, đánh dấu lần tăng đầu tiên sau hơn 3 năm. Quyết định được cả 9 thành viên Ủy ban Chính sách tiền tệ nhất trí thông qua, trong đó một thành viên đề xuất mức tăng mạnh hơn, lên tới 0,5 điểm phần trăm.

BoE đồng thời phát tín hiệu có thể tiếp tục nâng lãi suất nếu xung đột Mỹ - Iran kéo dài, làm gia tăng áp lực lạm phát.

Tuy nhiên, Thống đốc BoE Andrew Bailey nhấn mạnh, quyết định lần này không đồng nghĩa với việc ngân hàng trung ương sẽ bắt đầu một chu kỳ tăng lãi suất liên tiếp. Sau cuộc họp, thị trường nâng xác suất BoE tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12 lên khoảng 50%, từ mức 33% trước đó, đồng thời dự báo lãi suất có thể tăng thêm 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm 2027.

Đồng bảng Anh (GBP) được hỗ trợ bởi lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn hơn của BoE, giúp tỷ giá GBP/USD tăng liên tiếp 6 phiên và chạm vùng 1,35 USD/GBP, mức cao nhất kể từ giữa tháng 9. Tuy nhiên, đà tăng đã chững lại trong phiên 5/11 do quyết định nâng lãi suất của BoE phần lớn đã được thị trường phản ánh vào giá trước đó.

Trong khi đó, đồng USD phục hồi một phần, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng vào ngày 4/11, trong bối cảnh Đảng Dân chủ giành chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Đồng bạc xanh cũng được hỗ trợ bởi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống 189.000 đơn, thấp hơn mức dự báo 196.000 đơn, cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì khả năng chống chịu.

Tâm điểm tiếp theo của thị trường là báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 10 của Mỹ, dự kiến công bố ngày 6/11. Giới phân tích dự báo, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 65.000 việc làm, cao hơn mức 29.000 việc làm trong tháng 9.

Kết quả báo cáo sẽ là cơ sở quan trọng để thị trường điều chỉnh kỳ vọng về quyết định lãi suất tháng 12 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), qua đó tác động đến diễn biến của đồng USD trên thị trường quốc tế./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 06/11/2026 10:30

Lãi suất

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BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30