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Ngày 6/11: Giá gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

06:33 | 06/11/2026
Giá gạo hôm nay (6/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 và CL 555 đồng loạt tăng 50 đồng/kg. Đáng chú ý, tại các chợ lẻ giá gạo OM 18 giảm sâu đến 500 đồng/kg dao động ở mốc 15.000 - 16.600 đồng/kg.
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Ngày 6/11: Giá gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động
Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 và CL 555 hôm nay đồng loạt tăng 50 đồng/kg. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 9.350 - 9.500 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 9.400 - 9.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 8.250 - 10.800 đồng/kg. Hiện tấm tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 10.700 - 10.800 đồng/kg; giá cám giảm 50 đồng/kg dao động ở mức 8.250 - 8.350 đồng/kg.

Đáng chú ý, tại các chợ lẻ giá gạo OM 18 giảm sâu đến 500 đồng/kg dao động ở mốc 15.000 - 16.600 đồng/kg. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp không biến động. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi DS1 hôm nay dao động ở mức 7.200 - 7.200/ kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 6.000 - 6.300 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch lúa Thu Đông khá, nông dân neo giá cao, giá lúa vững Tại Đồng Tháp, nguồn ít, thương lái mua lai rai, giá vững. Tại An Giang giao dịch khá với lúa gần ngày cắt, giá chững. Tại Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, nông dân neo cao, giao dịch mua bán chậm, giá lúa ít biến động.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đứng giá so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 500 - 515 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 390 - 394; gạo Jasmine được chào bán ở mức 535 - 539 USD/tấn.

Trên thị trường quốc tế, gạo trắng 5% tấm của Thái Lan tiếp tục có mức giá cao nhất trong nhóm các nước xuất khẩu chủ chốt, đạt 475 - 479 USD/tấn. Giá gạo cùng loại của Pakistan ổn định ở mức 412 - 416 USD/tấn.

Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được giao dịch ở mức 385 - 389 USD/tấn, còn gạo đồ 5% tấm dao động trong khoảng 378 - 382 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá gạo giá lúa đồng bằng sông cửu long

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