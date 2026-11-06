Vừa mở thầu gói tư vấn then chốt của Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Phối cảnh Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (Ảnh: AI).

Sáng 6/11, Ban quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) đã tổ chức mở hồ sơ đề xuất Gói thầu TV-02: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế FEED và lập hồ sơ mời thầu) thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Tại thời điểm đóng thầu lúc 9 giờ cùng ngày, có một liên danh nộp hồ sơ đề xuất tham gia Gói thầu TV-02. Liên danh này gồm 8 thành viên, trong đó có 4 nhà thầu nước ngoài và 4 nhà thầu trong nước.

Đại diện Ban quản lý dự án Thăng Long cho biết sẽ khẩn trương triển khai công tác đánh giá hồ sơ đề xuất, phấn đấu hoàn thành lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-02 sau khoảng một tháng.

Gói thầu TV-02 được xem là một trong những khâu then chốt của quá trình chuẩn bị đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, công trình có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 67,34 tỷ USD.

Theo yêu cầu, đơn vị tư vấn được lựa chọn sẽ phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi với độ tin cậy cao về kỹ thuật và kinh tế, làm cơ sở phục vụ việc xem xét, quyết định đầu tư; đồng thời hoàn thiện thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) và hồ sơ mời thầu để chuẩn bị triển khai các gói thầu xây lắp trong giai đoạn tiếp theo.

Kết quả nghiên cứu về công nghệ, phương án đầu tư, tài chính và hiệu quả dự án còn là cơ sở để đánh giá khả năng huy động nguồn lực ngoài Nhà nước, trong đó có sự tham gia của các nhà đầu tư trong và ngoài nước theo phương thức PPP, nếu đáp ứng các điều kiện về hiệu quả đầu tư và khả năng hoàn vốn.

Đơn vị tư vấn cũng phải bảo đảm tính đồng bộ của toàn bộ hệ thống đường sắt và hạ tầng liên quan; tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu cơ sở có độ chính xác và tin cậy cao; phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan trong quá trình lập dự án, đồng thời tuân thủ các quy định của Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao có quy mô và tính chất kỹ thuật chưa từng có tại Việt Nam, yêu cầu đặt ra đối với Gói thầu TV-02 không chỉ là hoàn thành hồ sơ nghiên cứu khả thi mà còn phải tạo lập nền tảng kỹ thuật, công nghệ và tổ chức thực hiện đủ độ tin cậy cho quá trình triển khai dự án cũng như các bước phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao của Việt Nam sau này.

Trước đó, ngày 15/5/2026, Ban quản lý dự án Thăng Long đã tổ chức chương trình Roadshow giới thiệu Gói thầu TV-02 nhằm khảo sát thị trường và thu thập phản hồi từ các đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao.

Chương trình thu hút đại diện một số đại sứ quán cùng hơn 80 đơn vị tư vấn, doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có các đơn vị đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Đức, Đài Loan (Trung Quốc), Pháp, Tây Ban Nha...

Dự án có tổng chiều dài khoảng 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (TP. Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP. Hồ Chí Minh), đi qua địa bàn 15 tỉnh, thành phố theo địa giới hành chính hiện nay.

Toàn tuyến được đầu tư mới đường đôi, khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn/trục; bố trí 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa cùng hệ thống phương tiện, thiết bị đồng bộ.

Tuyến đường sắt được đầu tư để vận chuyển hành khách, đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, an ninh và có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết.

Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư 1.713.548 tỷ đồng, tương đương khoảng 67,34 tỷ USD, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2035./.