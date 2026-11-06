Đầu tư

Vừa mở thầu gói tư vấn then chốt của Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Anh Minh

Anh Minh

16:42 | 06/11/2026
(TBTCO) - Việc xác định nhà thầu trúng thầu Gói thầu TV-02 - Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, bao gồm thiết kế FEED và lập Hồ sơ mời thầu sẽ quyết định đến tiến độ khởi công Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.
aa
Phối cảnh Dự án đường sắt tốc độ cao trên t
Phối cảnh Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (Ảnh: AI).

Sáng 6/11, Ban quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) đã tổ chức mở hồ sơ đề xuất Gói thầu TV-02: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế FEED và lập hồ sơ mời thầu) thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Tại thời điểm đóng thầu lúc 9 giờ cùng ngày, có một liên danh nộp hồ sơ đề xuất tham gia Gói thầu TV-02. Liên danh này gồm 8 thành viên, trong đó có 4 nhà thầu nước ngoài và 4 nhà thầu trong nước.

Đại diện Ban quản lý dự án Thăng Long cho biết sẽ khẩn trương triển khai công tác đánh giá hồ sơ đề xuất, phấn đấu hoàn thành lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-02 sau khoảng một tháng.

Gói thầu TV-02 được xem là một trong những khâu then chốt của quá trình chuẩn bị đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, công trình có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 67,34 tỷ USD.

Theo yêu cầu, đơn vị tư vấn được lựa chọn sẽ phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi với độ tin cậy cao về kỹ thuật và kinh tế, làm cơ sở phục vụ việc xem xét, quyết định đầu tư; đồng thời hoàn thiện thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) và hồ sơ mời thầu để chuẩn bị triển khai các gói thầu xây lắp trong giai đoạn tiếp theo.

Kết quả nghiên cứu về công nghệ, phương án đầu tư, tài chính và hiệu quả dự án còn là cơ sở để đánh giá khả năng huy động nguồn lực ngoài Nhà nước, trong đó có sự tham gia của các nhà đầu tư trong và ngoài nước theo phương thức PPP, nếu đáp ứng các điều kiện về hiệu quả đầu tư và khả năng hoàn vốn.

Đơn vị tư vấn cũng phải bảo đảm tính đồng bộ của toàn bộ hệ thống đường sắt và hạ tầng liên quan; tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu cơ sở có độ chính xác và tin cậy cao; phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan trong quá trình lập dự án, đồng thời tuân thủ các quy định của Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao có quy mô và tính chất kỹ thuật chưa từng có tại Việt Nam, yêu cầu đặt ra đối với Gói thầu TV-02 không chỉ là hoàn thành hồ sơ nghiên cứu khả thi mà còn phải tạo lập nền tảng kỹ thuật, công nghệ và tổ chức thực hiện đủ độ tin cậy cho quá trình triển khai dự án cũng như các bước phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao của Việt Nam sau này.

Trước đó, ngày 15/5/2026, Ban quản lý dự án Thăng Long đã tổ chức chương trình Roadshow giới thiệu Gói thầu TV-02 nhằm khảo sát thị trường và thu thập phản hồi từ các đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao.

Chương trình thu hút đại diện một số đại sứ quán cùng hơn 80 đơn vị tư vấn, doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có các đơn vị đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Đức, Đài Loan (Trung Quốc), Pháp, Tây Ban Nha...

Dự án có tổng chiều dài khoảng 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (TP. Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP. Hồ Chí Minh), đi qua địa bàn 15 tỉnh, thành phố theo địa giới hành chính hiện nay.

Toàn tuyến được đầu tư mới đường đôi, khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn/trục; bố trí 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa cùng hệ thống phương tiện, thiết bị đồng bộ.

Tuyến đường sắt được đầu tư để vận chuyển hành khách, đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, an ninh và có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết.

Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư 1.713.548 tỷ đồng, tương đương khoảng 67,34 tỷ USD, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2035./.

Anh Minh
Từ khóa:
đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam Gói thầu TV-02 Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Thiết kế FEED đường sắt tốc độ cao Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Gói thầu TV-02, Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế FEED đường sắt tốc độ cao, Tiến độ khởi công đường sắt Hà Nội

Bài liên quan

Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Miền Trung: Nhiều địa phương "chạy nước rút" cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Miền Trung: Nhiều địa phương "chạy nước rút" cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ có giá vé thấp hơn để cạnh tranh với máy bay

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ có giá vé thấp hơn để cạnh tranh với máy bay

Dành cho bạn

Áp lực nguồn cung tăng, giá các mặt hàng nhóm đậu tương giảm

Áp lực nguồn cung tăng, giá các mặt hàng nhóm đậu tương giảm

Định giá đúng rủi ro để khơi thông dòng vốn dài hạn

Định giá đúng rủi ro để khơi thông dòng vốn dài hạn

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thu ngân sách tăng gần 15% sau 10 tháng

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thu ngân sách tăng gần 15% sau 10 tháng

TP. Hồ Chí Minh: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mở rộng cơ hội đầu tư xanh

TP. Hồ Chí Minh: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mở rộng cơ hội đầu tư xanh

Sửa 3 luật thuế: Hỗ trợ giáo dục, khuyến khích sử dụng đất hiệu quả

Sửa 3 luật thuế: Hỗ trợ giáo dục, khuyến khích sử dụng đất hiệu quả

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng đường 70 trong tháng 12/2026

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng đường 70 trong tháng 12/2026

Đọc thêm

UKVFTA mở rộng cơ hội kết nối dòng vốn Việt Nam - Vương quốc Anh

UKVFTA mở rộng cơ hội kết nối dòng vốn Việt Nam - Vương quốc Anh

Sau hơn 5 năm thực thi UKVFTA, hợp tác Việt Nam - Vương quốc Anh có thêm dư địa trong dịch vụ tài chính, Fintech, tài chính xanh và đầu tư hạ tầng. Trung tâm Tài chính quốc tế được kỳ vọng mở rộng kết nối giữa các định chế tài chính Anh với nhu cầu vốn của doanh nghiệp Việt Nam.
TP. Hồ Chí Minh mở hai cổng trực tuyến, khởi động chương trình kích cầu cuối năm

TP. Hồ Chí Minh mở hai cổng trực tuyến, khởi động chương trình kích cầu cuối năm

Từ ngày 5/11/2026, Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 “Vibrant HCMC” chính thức mở hai cổng trực tuyến, cung cấp thông tin về các hoạt động mua sắm, ưu đãi và trải nghiệm tại TP. Hồ Chí Minh. Chuỗi hoạt động hưởng ứng đầu tiên dự kiến diễn ra từ ngày 11/11 tại nhiều không gian thương mại, văn hóa và công cộng trên địa bàn Thành phố.
TP. Hồ Chí Minh hoàn thiện cơ chế, mở rộng cơ hội đón vốn Hàn Quốc

TP. Hồ Chí Minh hoàn thiện cơ chế, mở rộng cơ hội đón vốn Hàn Quốc

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đang đưa ra nhiều cơ chế mới nhằm thu hút dòng vốn đầu tư vào công nghệ cao, bán dẫn, hạ tầng và công nghiệp thế hệ mới. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc cũng kiến nghị Thành phố xử lý những vướng mắc để yên tâm hoạt động lâu dài.
Đà Nẵng: Loạt khu công nghiệp "nghìn tỷ" gặp khó

Đà Nẵng: Loạt khu công nghiệp "nghìn tỷ" gặp khó

(TBTCO) - Nhiều dự án khu công nghiệp "nghìn tỷ" tại Đà Nẵng đang gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, tái định cư và thủ tục đất đai, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và thu hút đầu tư.
Infographics: 54,85 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 10 tháng năm 2026

Infographics: 54,85 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 10 tháng năm 2026

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến ngày 31/10/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đã chạm mốc 54,85 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, tổng vốn đăng ký đã tăng tới 74%, chính thức thiết lập mức đỉnh cao nhất được ghi nhận kể từ năm 2009 đến nay.
Bộ Xây dựng lập Tổ soạn thảo Đề án phát triển và chuẩn bị khai thác sân bay Gia Bình

Bộ Xây dựng lập Tổ soạn thảo Đề án phát triển và chuẩn bị khai thác sân bay Gia Bình

(TBTCO) - Việc xây dựng Đề án nhằm chuẩn bị đồng bộ các điều kiện về tổ chức khai thác, mạng đường bay, nhân lực, dịch vụ và hạ tầng kết nối, hướng tới mục tiêu đưa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình vào khai thác thương mại cuối năm 2028.
Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định cho doanh nghiệp EU

Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định cho doanh nghiệp EU

(TBTCO) - Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện và môi trường minh bạch, ổn định cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung cũng như các doanh nghiệp quốc tế, trong đó có các đối tác từ châu Âu khi đến Việt Nam có thể yên tâm kinh doanh hiệu quả và lâu dài.
Đầu tư công trung hạn 2026-2030 của Huế dự kiến khoảng 49.360,5 tỷ đồng

Đầu tư công trung hạn 2026-2030 của Huế dự kiến khoảng 49.360,5 tỷ đồng

HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ Tư sáng 4/11 đã xem xét, quyết định nhiều nội dung và thông qua 17 nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành và phát triển trong giai đoạn mới.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Phát động cuộc thi sáng tạo truyền thông, lan tỏa kiến thức bảo vệ người tiêu dùng

Phát động cuộc thi sáng tạo truyền thông, lan tỏa kiến thức bảo vệ người tiêu dùng

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm liên quan đến công bố thông tin trái phiếu

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm liên quan đến công bố thông tin trái phiếu

Vừa mở thầu gói tư vấn then chốt của Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Vừa mở thầu gói tư vấn then chốt của Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

HOSE điều chỉnh danh sách chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm từ ngày 6/11

HOSE điều chỉnh danh sách chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm từ ngày 6/11

Giải ngân đầu tư công vượt kế hoạch, Hà Nội tập trung xử lý dự án chậm tiến độ

Giải ngân đầu tư công vượt kế hoạch, Hà Nội tập trung xử lý dự án chậm tiến độ

TCBS sắp rót thêm vốn vào TCEX, tiến sát ngưỡng vốn mở sàn tài sản mã hóa

TCBS sắp rót thêm vốn vào TCEX, tiến sát ngưỡng vốn mở sàn tài sản mã hóa

Đề cao chất lượng, khắc phục tình trạng bỏ giá rất thấp nhưng không chú trọng chất lượng và tiến độ

Đề cao chất lượng, khắc phục tình trạng bỏ giá rất thấp nhưng không chú trọng chất lượng và tiến độ

Hợp nhất Luật Ngân sách: Giao tiền phải gắn với kết quả

Hợp nhất Luật Ngân sách: Giao tiền phải gắn với kết quả

Ngày 6/11: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 6/11: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 5/11: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung bật tăng mạnh

Ngày 5/11: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung bật tăng mạnh

Ngày 4/10: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng trở lại

Ngày 4/10: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 6/11: Giá vàng trong nước quay đầu giảm lên đến 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 6/11: Giá vàng trong nước quay đầu giảm lên đến 1,5 triệu đồng/lượng

Chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công: 5 đơn vị bị xếp loại chưa tốt

Chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công: 5 đơn vị bị xếp loại chưa tốt

Giá vàng hôm nay ngày 4/11: Giá vàng trong nước tăng, vàng thế giới quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 4/11: Giá vàng trong nước tăng, vàng thế giới quay đầu giảm

Ngày 5/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 5/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay 5/11: USD đồng loạt giảm, DXY chạm đáy 5 tuần sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 5/11: USD đồng loạt giảm, DXY chạm đáy 5 tuần sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ