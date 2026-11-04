Đầu tư

Đầu tư công trung hạn 2026-2030 của Huế dự kiến khoảng 49.360,5 tỷ đồng

Hà Minh

Hà Minh

15:38 | 04/11/2026
HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ Tư sáng 4/11 đã xem xét, quyết định nhiều nội dung và thông qua 17 nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành và phát triển trong giai đoạn mới.
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Trong số các nội dung được xem xét, có kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. Huế, tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn dự kiến khoảng 49.360,5 tỷ đồng, tăng 66% so với giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó, vốn ngân sách địa phương khoảng 26.960,3 tỷ đồng, ngân sách Trung ương 18.927,5 tỷ đồng và các nguồn vốn bổ sung đã phân bổ trong năm 2026 là 3.472,8 tỷ đồng.

Ở đợt phân bổ đầu tiên, TP. Huế dự kiến giao 31.033 tỷ đồng. Trong đó, 7.101,5 tỷ đồng dành cho 188 dự án chuyển tiếp; 8.505,7 tỷ đồng bố trí cho 118 dự án khởi công mới và 9.314,5 tỷ đồng phân cấp cho ngân sách cấp xã. Số vốn chưa phân bổ chi tiết còn 2.913,9 tỷ đồng. Danh mục đầu tư công giai đoạn này dự kiến chỉ còn 369 dự án, giảm 64% so với 1.022 dự án của giai đoạn trước. Số dự án khởi công mới cũng giảm mạnh, từ 718 xuống còn 181 dự án.

Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND TP. Huế lưu ý, việc phân bổ vốn cần gắn với khả năng thực hiện nguồn thu, tránh tạo áp lực lên cân đối ngân sách và bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP. Huế xem xét điều chỉnh 147,284 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035, dự thảo quy định tỷ lệ hỗ trợ vốn đầu tư công giữa ngân sách thành phố và ngân sách cấp xã theo 4 nhóm địa bàn./.

Hà Minh
Từ khóa:
HĐND thành phố Huế đầu tư công trung hạn

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