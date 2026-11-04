Hải quan Việt Nam - Lào - Campuchia tăng cường hợp tác chống ma túy

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Cục Hải quan. Đoàn công tác Cục Hải quan do ông Lưu Mạnh Tưởng - Phó Cục trưởng Cục Hải quan làm Trưởng đoàn.

Các đại biểu Việt Nam -Lào - Campuchia tham dự hội nghị. Ảnh: Cục Hải quan

Hội nghị tập trung trao đổi tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy của mỗi nước; đánh giá thực chất hoạt động hợp tác thời gian qua và thảo luận các giải pháp tăng cường phối hợp giữa lực lượng chức năng ba nước. Đây là cơ sở để các bên nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia trong bối cảnh hoạt động vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới tiếp tục đặt ra nhiều thách thức.

Tham dự Hội nghị hợp tác phòng, chống ma túy Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 19 tại Phnom Penh, Cục Hải quan thúc đẩy phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia, nhất là hoạt động vận chuyển trái phép qua biên giới.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Việt Nam và Campuchia tổ chức phiên họp song phương, trao đổi về kết quả hợp tác phòng, chống ma túy, đồng thời rà soát Biên bản Hội nghị song phương lần thứ 19, nhằm củng cố và thúc đẩy các nội dung phối hợp giữa hai nước.

Việc Cục Hải quan tham dự Hội nghị góp phần tăng cường phối hợp liên ngành, mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy. Thông qua các cơ chế hợp tác ba bên và song phương, lực lượng Hải quan thúc đẩy trao đổi thông tin nghiệp vụ, phối hợp kiểm soát và đấu tranh ngăn chặn các hành vi vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.