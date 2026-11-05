TP. Hồ Chí Minh mở hai cổng trực tuyến, khởi động chương trình kích cầu cuối năm

Hai địa chỉ songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn được đưa vào truy cập từ ngày 5/11, tạo đầu mối để người dân, du khách tìm hiểu thông tin chương trình, các điểm đến, hoạt động hưởng ứng và ưu đãi do doanh nghiệp tham gia triển khai. Nội dung và tiện ích trên các nền tảng sẽ tiếp tục được cập nhật theo từng giai đoạn, phù hợp với thời gian và điều kiện áp dụng của từng đối tác.

Vibrant HCMC được UBND TP. Hồ Chí Minh công bố kế hoạch phối hợp thực hiện ngày 28/10/2026 tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu. Chương trình do Sở Công Thương chủ trì, điều phối chung; Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) cùng Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai.

Với thông điệp “Thành phố Hồ Chí Minh – Sống động từng trải nghiệm”, chương trình hướng đến kết nối các hoạt động mua sắm tập trung, thương mại điện tử, du lịch – trải nghiệm, thanh toán số và tài chính số, liên kết các kênh trực tuyến với không gian mua sắm, sự kiện và dịch vụ trên địa bàn Thành phố.

Theo kế hoạch, tối 11/11, Lễ công bố “Vibrant HCMC – Shopping Season” dự kiến diễn ra tại Công viên Lam Sơn với các hoạt động giới thiệu thương hiệu và biểu diễn. Từ ngày 11 đến 15/11, Tuần lễ kích cầu Vibrant HCMC tại khu vực này sẽ tổ chức các không gian trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mại và hoạt động tương tác với người tiêu dùng.

Trong cùng thời gian, các hoạt động hưởng ứng được triển khai tại nhiều địa điểm khác trên địa bàn Thành phố như Union Square, Công viên Chi Lăng, Nowzone và Diamond Plaza. Các hoạt động gồm mua sắm, giải trí, trải nghiệm thương hiệu cùng những chương trình ưu đãi và quà tặng do các đơn vị tham gia tổ chức.

Từ ngày 13 đến 15/11, Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ do Sở Văn hóa và Thể thao làm đầu mối cũng được tổ chức trong khuôn khổ chương trình. Hoạt động dự kiến có các không gian giới thiệu giải pháp, dịch vụ và thanh toán số; cùng chương trình đại nhạc hội vào ngày 14/11.

Theo số liệu tổng hợp đến ngày 27/10/2026, chương trình ghi nhận khoảng 97 chương trình khuyến mại do các đối tác đề xuất, với tổng giá trị các gói kích cầu dự kiến triển khai ước tính trên 250 tỷ đồng và sự đồng hành của hơn 100 thương hiệu. Các hình thức ưu đãi gồm giảm giá, voucher, quà tặng điện tử và ưu đãi dịch vụ tài chính, thanh toán. Thời gian, số lượng và điều kiện áp dụng do từng đối tác công bố, chịu trách nhiệm triển khai.

Vibrant HCMC đặt mục tiêu thúc đẩy tổng giá trị giao dịch hàng hóa (GMV) trên 30.000 tỷ đồng qua các nền tảng thương mại và thanh toán, trong đó khoảng 10.000–11.000 tỷ đồng là phần giao dịch tăng thêm kỳ vọng từ chương trình. Đây là các chỉ tiêu mục tiêu, không phải kết quả giao dịch tại thời điểm mở hai cổng trực tuyến.

Bên cạnh hoạt động thương mại, Cơ quan điều hành VIFC-HCMC phối hợp với Sở Công thương, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và các đơn vị liên quan thúc đẩy hợp phần thanh toán số, tài chính số. Các nội dung kết nối gồm ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, doanh nghiệp fintech và đối tác quốc tế; hướng đến các giải pháp thanh toán cho khách quốc tế, thanh toán xuyên biên giới và dịch vụ tài chính hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người bán thông qua các tổ chức đủ điều kiện.

Người dân, du khách và doanh nghiệp có thể theo dõi thông tin cập nhật về chương trình tại songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn./.