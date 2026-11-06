Vị thế mới của thị trường chứng khoán đặt ra yêu cầu và trách nhiệm cao hơn

Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Hoàng Dương – Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tại Hội nghị Thành viên năm 2026 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chiều ngày 6/11/2026.

Hoàn thiện hạ tầng, cơ chế vận hành và nâng cao năng lực hoạt động của các chủ thể

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Dương – Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, năm 2026, mặc dù kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động, khó khăn và thách thức, song kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, duy trì hoạt động ổn định, an toàn, minh bạch và thanh khoản.

Năm 2026 là năm đánh dấu mốc 30 năm xây dựng và phát triển TTCKViệt Nam, 20 năm VSDC đi vào hoạt động. Năm 2026 cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của TTCK Việt Nam khi chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực cải cách toàn diện, liên tục của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCKNN, VSDC, các Sở Giao dịch chứng khoán và toàn thể thành viên thị trường trong việc hoàn thiện khung khổ pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài và nâng cao tính minh bạch theo thông lệ quốc tế.

Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương phát biểu chỉ đạo.

Theo ông Nguyễn Hoàng Dương, nâng hạng đang mở ra một giai đoạn phát triển mới của TTCK Việt Nam, với vị thế cao hơn nhưng cũng đi kèm những yêu cầu và kỳ vọng lớn hơn về quy mô, chất lượng, tính minh bạch và khả năng tiếp cận thị trường. Do đó, việc duy trì các tiêu chí nâng hạng, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, cơ chế vận hành và nâng cao năng lực hoạt động của các chủ thể tham gia thị trường là những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển an toàn, bền vững và hội nhập của TTCK Việt Nam trong thời gian tới.

Với vị thế mới là thị trường mới nổi thứ cấp và trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số, TTCK Việt Nam được Đảng và Chính phủ đề ra nhiệm vụ tiếp tục cải cách, đổi mới để trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, góp phần giảm sự phụ thuộc tương đối vào tín dụng ngân hàng.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, khơi thông các nguồn vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là thu hút dòng vốn ngoại vào Việt Nam thông qua TTCK. Đồng thời, tập trung triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) đối với TTCK cơ sở theo lộ trình vào năm 2027; minh bạch thông tin và mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong một số lĩnh vực; tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng công nghệ và hệ thống giao dịch, thanh toán bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và sẵn sàng tiếp nhận dòng vốn quốc tế quy mô lớn,

Cùng với đó, tiếp tục đa dạng hóa cơ sở hàng hóa trên thị trường, phát triển sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại để mở rộng không gian đầu tư và quản trị rủi ro hiệu quả hơn; phát triển và đa dạng hóa các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán; khuyến khích nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường thông qua các định chế đầu tư chuyên nghiệp là các quỹ đầu tư chứng khoán; tăng cường năng lực quản lý, giám sát trên TTCK nhằm nâng cao tính minh bạch, bền vững của thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Tập trung nguồn lực thực hiện mục tiêu triển khai mô hình CCP

Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, năm 2027 đặt ra nhiều yêu cầu mới với khối lượng công việc lớn và những nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện. Để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Dương đề nghị VSDC và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực thực hiện mục tiêu triển khai mô hình CCP theo lộ trình vào năm 2027; kiện toàn tổ chức, bộ máy và hoàn thiện các điều kiện hoạt động của công ty con thuộc VSDC theo lộ trình; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và khả năng tiếp cận thị trường.

Cùng với đó, VSDC cần phối hợp với các Sở Giao dịch chứng khoán, ngân hàng thanh toán và thành viên thị trường bảo đảm hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán an toàn, ổn định, thông suốt; kiểm thử đưa vào vận hành các sản phẩm mới trên thị trường theo chỉ đạo của cơ quan quản lý; tăng cường giám sát, chủ động nhận diện và kiểm soát rủi ro.

Mặt khác, VSDC cần đẩy mạnh chuyển đổi số, tự động hóa quy trình nghiệp vụ, tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống.

Phiên tọa đàm trong khuôn khổ Hội nghị Thành viên năm 2026 của VSDC.

“Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển TTCK Việt Nam với việc chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Tuy nhiên, vị thế mới cũng đặt ra yêu cầu và trách nhiệm cao hơn trong việc tiếp tục cải cách, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao tính minh bạch, an toàn và hiệu quả hoạt động của thị trường, bảo đảm duy trì thành quả nâng hạng và đáp ứng các chuẩn mực quốc tế” - ông Nguyễn Hoàng Dương.

Đối với các thành viên thị trường, Phó Chủ tịch UBCKNN đề nghị chủ động phối hợp chặt chẽ với VSDC và các Sở Giao dịch chứng khoán trong quá trình kiểm thử, hoàn thiện hệ thống và các quy trình nghiệp vụ, bảo đảm các điều kiện cần thiết để đưa mô hình CCP vào vận hành chính thức theo lộ trình và chỉ đạo của cơ quan quản lý.

Cùng với đó, các thành viên thị trường cần tích cực phối hợp với VSDC và các đơn vị liên quan trong nghiên cứu, phát triển và triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới theo định hướng của cơ quan quản lý; góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhà đầu tư, phù hợp với yêu cầu phát triển của TTCK trong giai đoạn mới.

“Trong năm 2026 và thời gian tới, Bộ Tài chính đã và đang tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thông qua việc ban hành, sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quan trọng như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; các Nghị định hướng dẫn thi hành và các Thông tư liên quan, trong đó có Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư số 145/2026/TT-BTC. Đề nghị các thành viên thị trường khẩn trương rà soát các quy định mới, tổ chức phổ biến, tập huấn bảo đảm việc triển khai thực hiện thống nhất, đúng quy định; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật” – Lãnh đạo UBCKNN thông tin.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch yêu cầu rà soát, nghiên cứu kỹ các quy định mới tại các Quy chế nghiệp vụ của VSDC và các Sở Giao dịch chứng khoán, chủ động điều chỉnh, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ nội bộ, hệ thống công nghệ thông tin và cơ chế phối hợp giữa các bộ phận có liên quan, bảo đảm việc triển khai các hoạt động nghiệp vụ được thông suốt, thống nhất, an toàn và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Phó Chủ tịch UBCKK nhấn mạnh thêm, trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới, TTCK cần tiếp tục khẳng định vai trò là kênh huy động và phân bổ vốn trung, dài hạn quan trọng của nền kinh tế, góp phần khơi thông các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

“Tôi tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Tài chính, sự phối hợp chặt chẽ của UBCKNN, VSDC, các Sở Giao dịch chứng khoán và sự đồng hành của toàn thể thành viên thị trường, chúng ta sẽ tận dụng hiệu quả cơ hội từ vị thế mới, xây dựng TTCK Việt Nam ngày càng hiện đại, minh bạch, an toàn, bền vững, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới” – ông Nguyễn Hoàng Dương nói./.