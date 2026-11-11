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Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Tài chính: Trợ lý ảo AI – Trợ thủ đắc lực của cán bộ công chức

Đức Minh

Đức Minh

Minhtbtc@gmail.com; nguyenducminh-tbtc@mof.gov.vn
17:45 | 11/11/2026
(TBTCO) - Ngày 11/11/2026, Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (Bộ Tài chính) đã tổ chức buổi báo cáo tổng kết quá trình xây dựng và triển khai thử nghiệm Nền tảng Trợ lý ảo chuyên ngành Tài chính. Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong lộ trình cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
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Tham dự buổi báo cáo có các Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (Bộ Tài chính) gồm: ông Nguyễn Minh Ngọc, ông Nguyễn Như Sơn, ông Đoàn Thanh Tùng – đại diện đơn vị chủ trì, cùng lãnh đạo và cán bộ chuyên môn từ 34 đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Về phía Tập đoàn FPT có ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud và ông Ngô Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud cùng đội ngũ chuyên gia công nghệ.

Những con số ấn tượng sau giai đoạn thử nghiệm

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Cục trưởng Nguyễn Minh Ngọc nhấn mạnh, việc triển khai nền tảng AI dùng chung không đơn thuần là đưa thêm một công cụ công nghệ mới, mà là bước đi chiến lược nhằm thay đổi phương thức làm việc, nâng cao năng suất lao động và chất lượng tham mưu của toàn ngành.

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Tài chính: Trợ lý ảo AI – Trợ thủ đắc lực của cán bộ công chức
Ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (Bộ Tài chính) phát biểu. Ảnh: Đức Minh
Nhằm hướng tới mục tiêu tự chủ công nghệ, sử dụng hạ tầng trong nước, bảo đảm an toàn thông tin và đáp ứng đặc thù quản lý nhà nước, từ ngày 1/6/2026, Bộ Tài chính đã phối hợp cùng Tập đoàn FPT (đại diện là FPT Smart Cloud) chính thức đưa Nền tảng Trợ lý ảo chuyên ngành Tài chính vào vận hành thử nghiệm tại 34 đơn vị cục, vụ.

Qua gần 6 tháng triển khai thực tế tại 34 đơn vị, hệ thống đã ghi nhận những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ:

Đã có 1.247 tài khoản được cấp theo đề nghị, với 479 cán bộ sử dụng thực tế và 274 cán bộ sử dụng thường xuyên. Hệ thống ghi nhận tổng cộng 4.650 phiên tương tác và tạo ra 3.609 báo cáo chuẩn hóa.

Tối ưu hóa thời gian xử lý công việc. Thời gian soạn thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng giảm từ 1–2 ngày làm việc xuống còn khoảng 1 giờ. Công việc tổng hợp, phân công gần 230 nhiệm vụ từ các nghị quyết của Chính phủ vốn mất 3–4 ngày của 2 chuyên viên, nay được rút gọn chỉ còn nửa ngày.

Hỗ trợ chuyên môn và căn cứ pháp lý: Kho tri thức dữ liệu tích hợp gần 160.000 văn bản quy phạm pháp luật, hơn 100.000 văn bản nội bộ và gần 270.000 tin bài dịch vụ công. Trợ lý ảo có khả năng dẫn chiếu nguồn thông tin chính xác đến từng điều khoản và trang gốc, giúp cán bộ đối chiếu, kiểm chứng minh bạch.

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Tài chính: Trợ lý ảo AI – Trợ thủ đắc lực của cán bộ công chức
Các đại biểu tham dự buổi báo cáo tổng kết quá trình xây dựng và triển khai thử nghiệm Nền tảng Trợ lý ảo chuyên ngành Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Trong phục vụ người dân và doanh nghiệp, Trợ lý ảo trên Cổng thông tin điện tử và hệ thống dịch vụ công đã tiếp nhận hơn 10.000 phiên hỏi đáp với gần 20.000 câu hỏi từ cộng đồng.

Bên cạnh những điểm sáng, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như tỷ lệ cán bộ sử dụng thực tế mới đạt 38,4% và mức độ khai thác giữa các đơn vị còn chưa đồng đều, cho thấy rào cản lớn nhất của chuyển đổi số vẫn nằm ở thói quen và tư duy tiếp cận công nghệ của một bộ phận nhân sự.

Giới thiệu phiên bản GOS – NextGen AI Platform và cam kết dài hạn từ FPT

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Triển khai AI Khu vực công (FPT Smart Cloud), đã giới thiệu phiên bản nâng cấp lớn GOS (NextGen AI Platform).

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Tài chính: Trợ lý ảo AI – Trợ thủ đắc lực của cán bộ công chức
Ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Triển khai AI Khu vực công giới thiệu phiên bản GOS nâng cấp sở hữu 8 tính năng nổi bật. Ảnh: Đức Minh

Dựa trên việc tiếp thu và giải quyết tới 63% các góp ý từ các đơn vị trong suốt 5 tháng qua, phiên bản mới sở hữu 8 tính năng nổi bật thuộc 4 nhóm chính:

Sáng tạo nội dung chủ động: Hỗ trợ ghi âm cuộc họp, bóc tách giọng nói, tự động phân công nhiệm vụ và xuất báo cáo đa định dạng.

Trực quan hóa dữ liệu và Quản lý quy trình: Tự động trình diễn dữ liệu thành biểu đồ, Infographic và kiểm soát chuỗi hành động theo đúng quy trình nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

Tự động hóa và Kiểm soát rủi ro: Lập lịch tác vụ định kỳ và tích hợp cơ chế “Human-in-the-loop” (bắt buộc phải có sự xác nhận của con người đối với các thao tác quan trọng như ký duyệt hoặc gửi thư).

Phối hợp đa tác nhân (Multi-Agent) và Mở rộng: Cho phép các trợ lý AI tự trao đổi để xử lý các bài toán phức tạp và tương tác trực tiếp với trình duyệt web để quét, trích xuất dữ liệu biểu mẫu.

Giám đốc FPT Smart Cloud Nguyễn Quang Minh cho biết, giai đoạn tiếp theo, dự án đặt mục tiêu mở rộng quy mô cho hơn 80.000 cán bộ công chức toàn ngành, tích hợp hơn 20 phần mềm quản lý văn bản, tự động hóa từ 60% - 80% các tác vụ tổng hợp, giúp tăng năng suất lao động từ 30% - 40%. FPT cam kết đầu tư dài hạn, tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo đảm an toàn thông tin cấp độ 4.

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Tài chính: Trợ lý ảo AI – Trợ thủ đắc lực của cán bộ công chức
Ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud phát biểu tại sự kiện.

Đại diện Tập đoàn FPT, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt đã đưa ra 4 cam kết trọng tâm: Liên tục cập nhật các năng lực AI tiên tiến nhất; đồng hành đào tạo chuyển giao kỹ năng cho cán bộ công chức; tuyệt đối bảo đảm an toàn thông tin trên hạ tầng đạt tiêu chuẩn cấp độ 4; đồng thời cam kết đầu tư nguồn lực hạ tầng tính toán mạnh mẽ, giải quyết triệt để tình trạng nghẽn mạng trong giai đoạn trước.

Liên tục cải tiến và nâng cấp công nghệ (Cập nhật các năng lực AI mới nhất trên thế giới vào hệ thống của Bộ Tài chính; liên tục bổ sung kho tri thức và hoàn thiện cơ chế kiểm duyệt nhằm bảo đảm thông tin do AI tạo ra là chuẩn xác, phù hợp quy định);

Đồng hành đào tạo và chuyển giao (Tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo, hướng dẫn cán bộ công chức sử dụng AI một cách chuyên nghiệp, chính xác và hiệu quả nhất.);

Bảo đảm an toàn thông tin tuyệt đối (Hệ thống được xây dựng trên hạ tầng đạt tiêu chuẩn An toàn thông tin cấp độ 4, bảo vệ dữ liệu của Bộ Tài chính ở mức cao nhất.);

Cam kết hạ tầng và nguồn lực đầu tư dài hạn (FPT xác định AI là chiến lược quan trọng nhất, cam kết đầu tư hạ tầng tính toán mạnh mẽ, khắc phục triệt để hiện tượng nghẽn mạng hay xử lý chậm trong giai đoạn thử nghiệm).

Định hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Cục trưởng Nguyễn Minh Ngọc đánh giá cao hiệu quả bước đầu của nền tảng trong việc giải phóng sức lao động và nâng cao chất lượng tham mưu. Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số sẽ tổng hợp toàn bộ ý kiến đóng góp để trình Lãnh đạo Bộ xem xét quyết định đưa nền tảng vào vận hành chính thức trong thời gian tới.

Đồng thời, hội nghị đã nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể cho từng bên: Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính tiếp tục sử dụng nền tảng trong công việc hàng ngày, chủ động rà soát, nạp dữ liệu tri thức chuyên ngành và chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu đưa lên hệ thống; quán triệt tinh thần “AI-first”, coi AI là công cụ hỗ trợ đắc lực nhưng luôn ghi nhớ nguyên tắc: AI không thay thế vai trò và trách nhiệm pháp lý của cán bộ công chức.

Trong thời gian tới, Tập đoàn FPT tiếp tục tăng cường đội ngũ chuyên gia công nghệ phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia nghiệp vụ tài chính (Thuế, Hải quan, Kho bạc, Chứng khoán, Bảo hiểm) nhằm giải quyết các bài toán chuyên sâu, chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng để mở rộng quy mô phục vụ hơn 80.000 cán bộ công chức trên toàn ngành trong giai đoạn tới./.

Đức Minh
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