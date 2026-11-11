Ngân hàng - Bảo hiểm

SACOMBANK chuyển trục cho vay sang doanh nghiệp lớn, phương án xử lý 32,5% cổ phần có tín hiệu mới

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
09:16 | 11/11/2026
(TBTCO) - Theo Chứng khoán Vietcap, dư nợ cho vay doanh nghiệp tại SACOMBANK tăng lên 59,2% quý III/2026, với nhiều tích cực khi chuyển dịch chiến lược sang phục vụ doanh nghiệp lớn và hệ sinh thái nhóm này, giúp tăng trưởng tín dụng có thể đạt 20%. Đáng chú ý, phương án bán 32,5% cổ phần liên quan đến ông Trầm Bê có diễn biến mới.
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Theo báo cáo gặp gỡ nhà đầu tư của Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK - mã Ck: STB) ghi nhận tăng trưởng tín dụng của SACOMBANK đạt 11,8% sau 9 tháng năm 2026, tăng tốc so với mức 1,5% ghi nhận tại thời điểm cuối 6 tháng đầu năm.

Theo Vietcap, diễn biến này phản ánh việc ngân hàng đẩy mạnh hoạt động cho vay sau khi hoàn tất giai đoạn đầu của quá trình tái cơ cấu vận hành.

“Dư nợ cho vay doanh nghiệp tăng lên 59,2% tổng dư nợ trong quý III/2026, từ mức 50,8% trong quý II/2026 và 47% tại thời điểm cuối năm 2025, qua đó phản ánh chiến lược chuyển dịch của STB sang các khách hàng doanh nghiệp lớn và hệ sinh thái của nhóm khách hàng này” - Chứng khoán Vietcap nêu rõ.

Dư nợ tính cả các đơn vị liên quan và nhà thầu phụ tham gia các dự án hiện chiếm gần 10% tổng dư nợ cho vay.

Bên cạnh đó, Vietcap cho biết một số khoản vay giải ngân trong quý III được miễn tính vào hạn mức tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước. Nếu không tính các khoản vay này, tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 8 - 9% so với đầu năm, thay vì mức tăng trưởng tổng cộng 11,8% trong 9 tháng.

SACOMBANK chuyển trục cho vay sang doanh nghiệp lớn, phương án xử lý 32,5% cổ phần có tín hiệu mới
SACOMBANK chuyển trục cho vay sang doanh nghiệp lớn, phương án xử lý 32,5% cổ phần có tín hiệu mới. Ảnh tư liệu.

Về triển vọng, SACOMBANK cho rằng, ngân hàng có thể đạt mức tăng trưởng tín dụng cao hơn hạn mức được giao là 11,5%, có khả năng đạt 20% hoặc thậm chí cao hơn. SACOMBANK tiếp tục ưu tiên các hệ sinh thái doanh nghiệp lớn, với mục tiêu nhóm khách hàng này chiếm khoảng 20 - 25% quy mô bảng cân đối kế toán trong 3 - 5 năm tới.

Về chất lượng tài sản, SACOMBANK cho rằng nợ quá hạn và nợ xấu mới phát sinh đã đạt đỉnh trong quý III, với tỷ lệ nợ xấu ở mức 5,99% (theo Thông tư 31) và kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện trong các quý tới thông qua hoạt động tích cực xử lý nợ.

Ngân hàng đặt mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu xuống không quá 5% vào cuối năm 2026, so với mục tiêu trước đó là khoảng 4% và kỳ vọng tiếp tục giảm xuống khoảng 3% vào cuối năm 2027. Ngân hàng tiếp tục sử dụng nguồn dự phòng hiện có để xử lý nợ xấu.

Liên quan đến hoạt động thu hồi nợ, Vietcap cho biết hầu hết các khoản nợ được xóa trong các quý gần đây đều có tài sản đảm bảo, chủ yếu là bất động sản. Tuy nhiên, việc thu hồi nợ có thể mất thời gian trong bối cảnh thị trường bất động sản còn trầm lắng.

Đáng chú ý, lý giải thu nhập phí thuần ghi nhận mức tăng mạnh trong quý II và quý III, SACOMBANK giải thích rằng phí cam kết bao gồm nhiều dịch vụ ngân hàng khác ngoài việc dự phòng vốn cho các khoản giải ngân trong tương lai.

Khách hàng trả trước một khoản phí để ngân hàng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của họ khi phát sinh, đặc biệt là các nhu cầu quy mô lớn đòi hỏi công tác chuẩn bị trước. SACOMBANK sau đó sẽ thu các khoản phí riêng biệt khi cung cấp các dịch vụ như chuyển tiền, mở LC hoặc bảo lãnh ngân hàng.

Ngân hàng kỳ vọng thu nhập phí sẽ duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với mức lịch sử trong năm tới, dù có thể giảm so với mức nền cao bất thường của năm nay.

Tiến độ xử lý 32,5% cổ phần có chuyển động mới

Một nội dung đáng chú ý khác tại cuộc gặp gỡ nhà đầu tư là tiến độ xử lý 32,5% cổ phần liên quan đến ông Trầm Bê, vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình tái cơ cấu SACOMBANK.

Theo Vietcap, SACOMBANK cho biết đội ngũ lãnh đạo mới tại Ngân hàng Nhà nước đã khởi động lại các cuộc trao đổi với ngân hàng về phương án xử lý đối với 32,5% cổ phần liên quan đến ông Trầm Bê.

Sau hơn 01 năm không có phản hồi chính thức, phía Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu SACOMBANK cung cấp thêm tài liệu trong 2 - 3 tháng gần đây và đang chuẩn bị trình xin ý kiến chỉ đạo tiếp theo từ lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Nhà nước./.
Ánh Tuyết
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sacombank ngân hàng ngân hàng sacombank Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc cổ phiếu STB kết quả kinh doanh SACOMBANK nợ xấu tín dụng ông trầm bê

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Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30