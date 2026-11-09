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Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đồng hành lan tỏa văn hóa giao thông an toàn trong sinh viên

17:38 | 09/11/2026
(TBTCO) - Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, vòng thi trực tiếp cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026” vừa diễn ra với sự tham gia của 4 đội tuyển sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn Thủ đô.
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Với sự đồng hành, tài trợ chính của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026” tiếp tục lan tỏa thông điệp mỗi sinh viên trở thành một tuyên truyền viên về an toàn giao thông, góp phần đưa kiến thức pháp luật vào đời sống và nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro trong cộng đồng.

Cuộc thi do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Báo Dân trí (Bộ Nội vụ) và Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Hyundai Thành Công Việt Nam và Vexere. Chương trình được triển khai trên quy mô toàn quốc từ tháng 9/2026, kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến và trực tiếp, hướng tới nâng cao hiểu biết pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đặc biệt đối với học sinh, sinh viên và người lao động.

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đồng hành lan tỏa văn hóa giao thông an toàn trong sinh viên
Cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức, mà còn tạo cơ hội để sinh viên rèn luyện tư duy, nâng cao kỹ năng nhận diện, xử lý các tình huống giao thông thực tế.

Phát biểu tại vòng thi trực tiếp ở Hà Nội, Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết, cuộc thi đang bước vào kỳ thi trực tuyến thứ ba và đã thu hút gần 300.000 bài dự thi trên toàn quốc. Kết quả này phản ánh sự quan tâm, tinh thần chủ động tìm hiểu pháp luật và trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo Đại tá Phạm Việt Công, ý nghĩa của cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức, mà còn tạo cơ hội để sinh viên rèn luyện tư duy, nâng cao kỹ năng nhận diện, xử lý các tình huống giao thông thực tế; từ đó chuyển hóa hiểu biết pháp luật thành ý thức tự giác và hành động có trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Vòng thi trực tiếp tại Hà Nội quy tụ 4 đội tuyển đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Mỗi đội gồm 5 thành viên, cùng trải qua 3 phần thi kết hợp giữa kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống và khả năng sáng tạo trong tuyên truyền.

Ở phần thi “Đèn xanh xuất phát”, các đội trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Hình thức bấm chuông giành quyền trả lời tạo không khí tranh tài sôi nổi, đồng thời kiểm tra khả năng ghi nhớ, phản xạ và vận dụng kiến thức của thí sinh.

Tiếp đó, phần thi “Nhanh mắt - Chuẩn luật” đưa ra những tình huống giao thông được thể hiện qua video, yêu cầu các đội nhận diện hành vi, xác định căn cứ pháp lý, phân tích trách nhiệm của các bên liên quan và đề xuất phương án xử lý phù hợp. Hoạt động phản biện giúp sinh viên có cơ hội trao đổi, bảo vệ quan điểm và tiếp cận vấn đề pháp luật từ nhiều góc nhìn.

Đặc biệt, ở phần thi “Sân chơi giao lộ”, các đội thể hiện khả năng sáng tạo thông qua những sản phẩm truyền thông như video, phim ngắn, tiểu phẩm hoặc hình thức sân khấu hóa, tập trung vào văn hóa ứng xử, kỹ năng phòng ngừa tai nạn và nhận diện các hành vi vi phạm giao thông.

Cách thiết kế nội dung này không chỉ tạo sức hấp dẫn cho cuộc thi, mà còn góp phần đưa những quy định pháp luật vốn mang tính nguyên tắc trở nên gần gũi hơn với đời sống. Thông qua việc trực tiếp phân tích tình huống và xây dựng thông điệp truyền thông, sinh viên có thêm cơ hội hình thành kỹ năng ứng xử an toàn, đồng thời chia sẻ kiến thức tới bạn bè, gia đình và cộng đồng.

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam là đối tác đồng hành vì an toàn giao thông với Cục Cảnh sát giao thông không chỉ góp phần hỗ trợ tổ chức một hoạt động tuyên truyền pháp luật có quy mô toàn quốc, mà còn gắn với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo vệ quyền lợi của người tham gia giao thông và thực hiện chính sách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân, ông Phạm Ngọc Sơn, Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Trưởng Ban Điều hành Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới chia sẻ: “Chúng tôi mong rằng cuộc thi sẽ giúp người dân không chỉ biết luật mà còn hiểu luật, tuân thủ luật và tham gia giao thông có trách nhiệm”.

Thực tế, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới không chỉ thực hiện các hoạt động hỗ trợ nhân đạo đối với nạn nhân tai nạn giao thông theo quy định, mà còn tham gia hỗ trợ xây dựng các công trình đề phòng, hạn chế tổn thất và triển khai hoạt động tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Thông qua những hoạt động này, Quỹ thể hiện vai trò trên cả hai phương diện: góp phần phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ tai nạn và chia sẻ khó khăn với người bị thiệt hại, gia đình nạn nhân khi rủi ro xảy ra. Đây cũng là sự gắn kết giữa chức năng bảo vệ tài chính của bảo hiểm với trách nhiệm xã hội của ngành bảo hiểm đối với cộng đồng.
H.C
Từ khóa:
quỹ bảo hiểm xe cơ giới Cuộc thi pháp luật an toàn giao thông

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