Chứng khoán

Thị trường trái phiếu chính phủ ghi nhận lực cầu tích cực ở kỳ hạn 5 - 10 năm trong tuần qua

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
17:34 | 09/11/2026
(TBTCO) - Trong tuần từ ngày 2 - 6/11, trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm ghi nhận lượng đăng ký dự thầu gấp 3,42 lần khối lượng gọi thầu, trong khi kỳ hạn 10 năm đạt tỷ lệ trúng thầu 96,5%.
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Theo báo cáo thị trường trái phiếu tuần từ 2 - 6/11/2026 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) trên thị trường sơ cấp ghi nhận khối lượng trúng thầu giảm so với tuần trước, song tỷ lệ hấp thụ cải thiện rõ rệt. Trong khi đó, thanh khoản trên thị trường thứ cấp suy giảm, còn mặt bằng lợi suất ổn định.

Cụ thể, trong tuần qua, Kho bạc Nhà nước tổ chức đấu thầu 12.500 tỷ đồng TPCP, giảm 51,9% so với tuần trước đó. Tổng khối lượng trúng thầu đạt 10.804 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 86,4%, cao hơn đáng kể so với mức 61,5% ghi nhận tại phiên đấu thầu chính của tuần trước.

Thị trường trái phiếu chính phủ ghi nhận lực cầu tích cực ở kỳ hạn 5 - 10 năm trong tuần qua

Trong đó, kỳ hạn 5 năm tiếp tục thu hút nhu cầu lớn từ nhà đầu tư khi toàn bộ 4.000 tỷ đồng gọi thầu được huy động thành công. Tổng khối lượng đăng ký dự thầu đạt 13.669 tỷ đồng, gấp 3,42 lần lượng chào bán. Đối với kỳ hạn 10 năm, khối lượng trúng thầu đạt 6.754 tỷ đồng trên tổng số 7.000 tỷ đồng gọi thầu, tương ứng tỷ lệ 96,5%.

Ngược lại, nhu cầu đầu tư đối với các kỳ hạn dài vẫn ở mức hạn chế. Kỳ hạn 15 năm chỉ huy động được 50 tỷ đồng, trong khi kỳ hạn 30 năm không ghi nhận nhà đầu tư đăng ký dự thầu.

Về lãi suất, lợi suất trúng thầu tại hai kỳ hạn 5 năm và 10 năm không thay đổi so với tuần trước, lần lượt duy trì ở mức 4,27% và 4,43%/năm. Đối với kỳ hạn 15 năm, lợi suất trúng thầu đạt 4,55%/năm.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tuần đầu tháng 11, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 379,23 nghìn tỷ đồng TPCP, tương đương 75,8% kế hoạch năm 2026. Theo kế hoạch, trong tuần này, khối lượng gọi thầu dự kiến giảm xuống còn 7.500 tỷ đồng, thấp hơn 40% so với tuần trước, trong đó kỳ hạn 10 năm tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Trái với sự cải thiện về tỷ lệ trúng thầu trên thị trường sơ cấp, hoạt động giao dịch TPCP trên thị trường thứ cấp có phần trầm lắng hơn. Tổng giá trị giao dịch trong tuần đạt 74,78 nghìn tỷ đồng, giảm 26,4% so với tuần liền trước.

Trong đó, giao dịch outright đạt 46,97 nghìn tỷ đồng, giảm 27,8%, còn giao dịch repo đạt 27,81 nghìn tỷ đồng, giảm 23,9%. Cả hai phương thức giao dịch đều ghi nhận mức giảm so với tuần cuối tháng 10.

Mặc dù thanh khoản suy giảm, lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp nhìn chung không có nhiều biến động. Tại ngày 6/11, lợi suất các kỳ hạn 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm và 15 năm lần lượt ở mức 3,68%; 3,85%; 4,34%; 4,58% và 4,72%/năm. Theo các chuyên gia, diễn biến này cho thấy sự sụt giảm về giá trị giao dịch chưa tạo ra áp lực điều chỉnh đáng kể đối với mặt bằng lợi suất TPCP.

Một điểm đáng chú ý khác là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đã đảo chiều sang mua ròng. Khối ngoại mua ròng 354,42 tỷ đồng TPCP trong tuần qua, trái ngược với mức bán ròng 244,29 tỷ đồng của tuần liền trước đó.

Về triển vọng ngắn hạn, các chuyên gia nhận định, lợi suất TPCP có thể tiếp tục duy trì tương đối ổn định, song dư địa giảm không còn nhiều. Nhu cầu đầu tư tích cực tại các kỳ hạn 5 - 10 năm, cùng với kế hoạch phát hành giảm trong tuần từ ngày 9 - 13/11, có thể là những yếu tố hỗ trợ thị trường sơ cấp.

Bên cạnh đó, lợi suất TPCP trên thị trường quốc tế đang có xu hướng điều chỉnh. Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm về vùng 4,85%, từ mức đỉnh khoảng 5,3% vào đầu tháng 10. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý, nhu cầu thanh khoản vào thời điểm cuối năm, cùng với nhu cầu vốn lớn phục vụ đầu tư công trong năm tới, có thể tiếp tục gây sức ép lên mặt bằng lợi suất TPCP trong thời gian tới./.

Thu Hương
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trái phiếu trái phiếu chính phủ kho bạc nhà nước gọi thầu trái phiếu kỳ hạn trái phiếu giao dịch khối ngoại lợi suất trái phiếu

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