Chứng khoán

Thanh khoản trái phiếu chính phủ cải thiện trong tháng 10

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
09:48 | 07/11/2026
(TBTCO) - Thị trường trái phiếu chính phủ ghi nhận thanh khoản cải thiện trong tháng 10, với giá trị giao dịch bình quân tăng 6,84%, cùng quy mô niêm yết tăng 2,7% so với tháng 9.
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Trong tháng 10/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động thành công 69.362 tỷ đồng, tương đương 173% kế hoạch phát hành trong tháng.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10, tổng khối lượng vốn huy động qua kênh đấu thầu trái phiếu chính phủ đạt 368.422,5 tỷ đồng, hoàn thành 92% kế hoạch phát hành cả năm.

Hoạt động phát hành trong tháng tiếp tục tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn 5 năm và 10 năm, chiếm lần lượt 50,9% và 48,3% tổng khối lượng trái phiếu phát hành. Trong tháng, Kho bạc Nhà nước tổ chức gọi thầu tại 5 kỳ hạn, gồm 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Trong đó, có 3 kỳ hạn trúng thầu là 3 năm, 5 năm và 10 năm.

Về lãi suất, mặt bằng lãi suất trúng thầu trong tháng 10 nhìn chung duy trì ổn định so với các phiên đấu thầu gần nhất. Cụ thể, lãi suất trúng thầu đối với kỳ hạn 5 năm và 10 năm không thay đổi so với phiên trúng thầu cuối tháng 9, trong khi lãi suất kỳ hạn 3 năm giữ nguyên so với phiên trúng thầu gần nhất vào tháng 7. Tại phiên đấu thầu cuối tháng 10, lãi suất trúng thầu của các kỳ hạn 3 năm, 5 năm và 10 năm lần lượt đạt 3,55%/năm, 4,27%/năm và 4,43%/năm.

Trên thị trường thứ cấp, quy mô niêm yết và thanh khoản trái phiếu chính phủ đều ghi nhận mức tăng so với tháng trước. Tính đến cuối tháng 10, tổng giá trị trái phiếu chính phủ niêm yết tại HNX đạt 2.890.027 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cuối tháng 9. Cùng với đó, giá trị giao dịch bình quân đạt 21.150 tỷ đồng/phiên, tăng 6,84% so với tháng trước.

Xét theo phương thức giao dịch, giao dịch Outright chiếm 64,27% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, trong khi giao dịch Repos chiếm 35,73%.

Đối với hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài, giá trị giao dịch của khối này chiếm 3,75% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, tăng 1,25% so với tháng trước. Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận giá trị mua ròng 224 tỷ đồng trong tháng 10./.

Thu Hương
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