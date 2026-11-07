Năm 2027: GDP bình quân đầu người khoảng 6.100 USD

Sáng ngày 7/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2027.

Cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng thành kịch bản cho từng ngành, địa phương

Theo Nghị quyết, năm 2027 sẽ tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả; vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo Nghị quyết.

Ảnh: Đức Thanh

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2027 được xác định là: GDP bình quân đầu người khoảng 6.100 USD; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội bằng 36 - 38% GDP; tốc độ tăng năng suất lao động đạt 8,6%; tỉ trọng kinh tế số trong GDP khoảng 23,5%.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 3,8%, phấn đấu đạt 4%; công nghiệp - xây dựng tăng 12,2%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,3%; dịch vụ tăng 9,8%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14%; giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 15%, nhập khẩu tăng 12%; số lượt khách quốc tế đến Việt Nam đạt 28 - 29 triệu lượt.

Về xã hội, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%; tỷ lệ giảm hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều từ 1 - 1,5 điểm phần trăm. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,7%; tỷ lệ người dân được hưởng chính sách khám sức khỏe hằng năm trên 95%.

Quốc hội yêu cầu cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng thành kịch bản, chỉ tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương và thường xuyên cập nhật, có giải pháp phù hợp, kịp thời. Nghị quyết cũng xác định rõ mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 của các tỉnh, thành phố như Hà Nội đạt 11,1%; TP. Hồ Chí Minh 10,4%; Hải Phòng 13%; Đà Nẵng 11%.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Nghị quyết đặt ra là phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác; tạo đột phá trong huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Đức Thanh

Theo đó, tập trung phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước và tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên; phát hành các loại hình trái phiếu Chính phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, công trình; vay ODA; huy động nguồn vốn tín dụng; tăng đầu tư từ các doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch để đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân.

Nghị quyết yêu cầu có các giải pháp cụ thể khuyến khích doanh nghiệp FDI sử dụng các nguồn vốn, lợi nhuận chưa chuyển về nước để tái đầu tư tại Việt Nam; sớm triển khai chính sách mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong các ngành, nghề không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia; phát triển thị trường vốn trung và dài hạn hiện đại. Phấn đấu nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia, thu hút các quỹ đầu tư quốc tế, dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài dài hạn, ổn định.

Về tiền tệ, điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế; giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; bảo đảm an ninh tài chính; mở rộng cơ sở thu, chống thất thu, chống chuyển giá.

Kiên quyết khắc phục tình trạng địa phương đầu tư theo phong trào

Đối với đầu tư công, Quốc hội yêu cầu tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục đầu tư; đẩy mạnh giải ngân gắn với hiệu quả các dự án, công trình; phân bổ vốn theo kết quả đầu ra. Có giải pháp khả thi cải thiện chỉ số ICOR; kiên quyết điều chuyển vốn từ nơi giải ngân thấp sang nơi giải ngân tốt.

Cùng với phát huy, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, Nghị quyết đặt ra yêu cầu phát triển thị trường trong nước, kích cầu, phát triển thương mại hiện đại, kinh tế ban đêm.

Các vấn đề thương mại, thuế quan phải được xử lý kịp thời; có giải pháp hiệu quả để xử lý nhập siêu. Phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững thị trường bất động sản và các thị trường khác; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài; bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống.

Về hoàn thiện thể chế, pháp luật, Nghị quyết yêu cầu xử lý dứt điểm quy định mâu thuẫn, chồng chéo; không để chậm ban hành văn bản quy định chi tiết. Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; cắt giảm báo cáo, văn bản, hội họp không cần thiết; tăng cường hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Để vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp, phân quyền, nhất là cấp xã, bảo đảm thẩm quyền đi đôi với nguồn lực và trách nhiệm. Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo xử lý dứt điểm nhà, đất dôi dư.

Toàn cảnh phiên họp sáng ngày 7/11. Ảnh: Đức Thanh

Về hạ tầng, Nghị quyết yêu cầu tập trung đầu tư, bảo đảm tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại; phát huy liên kết vùng, các cực tăng trưởng và khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới.

Trong đó, hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc theo quy hoạch, nhất là cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bắc - Nam phía Tây và các trục Đông - Tây quan trọng, đường ven biển, các tuyến đường vành đai kết nối liên vùng. Thúc đẩy các dự án đường sắt quan trọng quốc gia, nhất là tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến kết nối quốc tế, đường sắt đô thị; đẩy nhanh tiến độ các cảng hàng không quốc tế Long Thành và Gia Bình.

Quốc hội yêu cầu xây dựng chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia; đẩy nhanh các dự án nguồn điện, lưới điện truyền tải và điện mặt trời mái nhà theo quy hoạch. Kiên quyết khắc phục tình trạng địa phương đầu tư sân bay, cảng biển, trung tâm dữ liệu, khu thương mại tự do… theo phong trào, gây lãng phí.

Nghị quyết cũng đặt ra nhiệm vụ triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất, tập trung nguồn lực đến cơ sở, đúng địa bàn, đúng đối tượng, giải quyết những nhu cầu thiết yếu của người dân; tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở công nhân, phấn đấu hoàn thành hơn 176 nghìn căn hộ trong năm 2027./.