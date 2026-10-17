Thời sự

Năm 2027: Đầu tư có trọng tâm, phân bổ vốn theo kết quả đầu ra

Hoàng Yến

Hoàng Yến

hoangyen@gmail.com
11:32 | 17/10/2026
(TBTCO) - Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, một trong những giải pháp trọng tâm của năm 2027 là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phân bổ vốn theo kết quả đầu ra. Điều chuyển vốn từ nơi giải ngân thấp sang nơi giải ngân tốt.
aa

Sáng 17/10, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực diễn biến hết sức phức tạp, nhiều vấn đề mới phát sinh vượt dự báo, các cấp, các ngành, các địa phương đã quyết liệt triển khai, tạo chuyển biến rõ nét, đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện; dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.

Năm 2027: Đầu tư có trọng tâm, phân bổ vốn theo kết quả đầu ra
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày tại Quốc hội. Ảnh: Đức Thanh

Điểm nổi bật được Thủ tướng nhấn mạnh là tăng trưởng kinh tế cao gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước; GDP quý III tăng 9,95%, 9 tháng tăng 9,01%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới.

Chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác được điều hành chủ động, linh hoạt. Thu ngân sách nhà nước cả năm ước đạt 3,06 triệu tỷ đồng, tăng 14%, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí khoảng 360 nghìn tỷ đồng.

Đến hết năm 2026, nợ công khoảng 33-34% GDP; nợ Chính phủ khoảng 32-33% GDP; nợ nước ngoài quốc gia khoảng 28-29% GDP; bội chi ngân sách khoảng 4,1% GDP, trong giới hạn an toàn.

Tỷ giá ổn định, thanh khoản hệ thống tín dụng được cải thiện. Ngân hàng Nhà nước thông qua các biện pháp điều hành và đã chỉ đạo hệ thống các tổ chức tín dụng thống nhất giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Lần đầu tiên thị trường chứng khoán được nâng hạng; Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam từ mức “Ổn định” lên “Tích cực”.

Trong bối cảnh giá dầu thô và nhiều mặt hàng tăng mạnh, Chính phủ đã đẩy mạnh sản xuất xăng dầu trong nước, đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, sử dụng kịp thời các công cụ thuế, phí, ứng ngân sách nhà nước, bảo đảm nguồn cung, giữ giá xăng dầu ở mức thấp so với khu vực. Việc huy động, điều tiết hợp lý nguồn điện bảo đảm cung ứng và không tăng giá. CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52%.

Năm 2027: Đầu tư có trọng tâm, phân bổ vốn theo kết quả đầu ra
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày tại Quốc hội. Ảnh: Đức Thanh

Các động lực tăng trưởng truyền thống được tập trung đẩy mạnh, các động lực mới bước đầu được thúc đẩy. Trong 9 tháng, công nghiệp - xây dựng tăng 11,21%, cao nhất từ năm 2015. Xuất nhập khẩu tăng 30,4%, cả năm ước đạt 1.110 tỷ USD, lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%. Giải ngân đầu tư công đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch. Vốn FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%, cao nhất từ năm 2021, tập trung nhiều vào chế biến, chế tạo, công nghệ cao, điện tử, bán dẫn.

Cùng với các kết quả trên, hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực. Chính phủ đã và đang trình Quốc hội nhiều luật, nghị quyết quan trọng với các cơ chế, chính sách đột phá hỗ trợ sản xuất kinh doanh, nhất là miễn, giảm thuế, nâng ngưỡng chịu thuế; cơ chế vượt trội huy động nguồn lực cho các vùng, cực tăng trưởng; khơi thông nguồn lực đất đai.

Chính phủ đang triển khai rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách để giảm mạnh chi phí đầu vào thông qua các biện pháp quyết liệt giảm giá bất động sản, cắt giảm tối đa khâu trung gian. Cải cách thủ tục hành chính giúp giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, là mức cắt giảm lớn nhất từ trước đến nay.

Việc tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài được triển khai quyết liệt. Đến hết tháng 9, có 4.688 dự án đã được xử lý và có phương án xử lý, với tổng diện tích gần 196.000 ha, tổng mức đầu tư trên 3,2 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát tiếp tục chịu áp lực lớn; thị trường tiền tệ, tỷ giá chịu nhiều sức ép từ bên ngoài. Do nhu cầu vốn đầu tư lớn và sức ép lạm phát nên mặt bằng lãi suất huy động và cho vay còn cao.

Huy động nguồn lực xã hội còn hạn chế; tiếp cận đất đai, tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó khăn; cơ cấu xuất nhập khẩu chưa bền vững. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, tăng trưởng kinh tế chưa lan tỏa đồng đều.

Năm 2027: Đầu tư có trọng tâm, phân bổ vốn theo kết quả đầu ra
Toàn cảnh phiên họp sáng ngày 17/10. Ảnh: Đức Thanh

Những tháng cuối năm, Chính phủ phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Các nhiệm vụ tập trung gồm điều hành hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ; có giải pháp quyết liệt, hiệu quả giảm lãi suất cho vay; bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu; thúc đẩy thị trường trong nước thông qua kích cầu, khai thác hiệu quả mùa tiêu dùng, du lịch cuối năm gắn với kiểm soát, bình ổn giá; đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu.

Các địa phương phải phấn đấu quyết liệt đạt mức tăng trưởng cao nhất, đặc biệt là các cực tăng trưởng lớn.

Năm 2027: Phấn đấu tăng thu ngân sách khoảng 9,1%

Về kế hoạch năm 2027, Thủ tướng cho biết đây là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Chính phủ tập trung phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên; CPI khoảng 4,5%; GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD; năng suất lao động xã hội bình quân tăng 8,6%.

Để thực hiện mục tiêu, Chính phủ sẽ cụ thể hóa thành kịch bản, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương và thường xuyên cập nhật kịp thời; kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô thông qua phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác.

Một trọng tâm là tạo đột phá trong huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Trong đó, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước khoảng 9,1%, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước.

Nguồn vốn được đa dạng hóa thông qua phát hành các loại hình trái phiếu, vay ODA, huy động vốn tín dụng, nguồn lực tư nhân; tăng đầu tư của doanh nghiệp nhà nước; khuyến khích doanh nghiệp FDI tái đầu tư lợi nhuận tại Việt Nam. Đồng thời, phát triển thị trường vốn trung và dài hạn; phấn đấu nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia, thu hút các quỹ đầu tư quốc tế và dòng vốn gián tiếp nước ngoài dài hạn, ổn định.

Năm 2027: Đầu tư có trọng tâm, phân bổ vốn theo kết quả đầu ra
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày tại Quốc hội. Ảnh: Đức Thanh

Chính phủ tiếp tục điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp; có giải pháp quyết liệt, hiệu quả giảm lãi suất cho vay, tập trung tín dụng vào sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, khoa học công nghệ, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đối với đầu tư công, yêu cầu đặt ra là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phân bổ vốn theo kết quả đầu ra, gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, giải ngân 100% vốn. Điều chuyển vốn từ nơi giải ngân thấp sang nơi giải ngân tốt, cần bổ sung vốn; có giải pháp hiệu quả cải thiện chỉ số ICOR.

Gắn với nâng cao hiệu quả nguồn lực, Chính phủ tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, đồng bộ hóa hệ thống văn bản pháp luật; xử lý quy định mâu thuẫn, chồng chéo; không để chậm, nợ ban hành văn bản hướng dẫn. Hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí; thay thế ngay cán bộ đùn đẩy, né tránh, không hoàn thành nhiệm vụ.

Về phát triển các thành phần kinh tế, Chính phủ cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn; tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tư nhân phát triển, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ “doanh nghiệp một người”, hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Trong phát triển hạ tầng, Thủ tướng yêu cầu xác định rõ số dự án tồn đọng kéo dài đã xử lý, chưa xử lý, số vốn thu về, số vốn tồn đọng để xử lý dứt điểm. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực.

Để tổ chức thực hiện không còn là khâu yếu, các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu phải đề cao trách nhiệm, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; bảo đảm mỗi chủ trương, chính sách khi đi vào thực tiễn phải tạo ra chuyển biến rõ nét, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của từng địa phương và đất nước.

Hoàng Yến
Từ khóa:
Thủ tướng Lê Minh Hưng tăng trưởng kinh tế năm 2027

Bài liên quan

Năm 2027: Tăng tốc tạo nền tảng cho mô hình phát triển mới

Năm 2027: Tăng tốc tạo nền tảng cho mô hình phát triển mới

Năm 2027: Phấn đấu tăng trưởng 10% trở lên gắn với ổn định kinh tế vĩ mô

Năm 2027: Phấn đấu tăng trưởng 10% trở lên gắn với ổn định kinh tế vĩ mô

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026: Đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mới

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026: Đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mới

Dành cho bạn

Ngày 17/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 17/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Chủ tịch Quốc hội: Quyết sách của Quốc hội phải nhanh, đúng, trúng, khả thi

Chủ tịch Quốc hội: Quyết sách của Quốc hội phải nhanh, đúng, trúng, khả thi

Đã chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân/căn cước công dân cho hơn 101,49 triệu người

Đã chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân/căn cước công dân cho hơn 101,49 triệu người

Bảo Việt: Vì người Việt, Vì tương lai Việt - tự hào Thương hiệu quốc gia

Bảo Việt: Vì người Việt, Vì tương lai Việt - tự hào Thương hiệu quốc gia

Tỷ giá USD hôm nay (17/10): USD tự do giảm sâu, DXY mất mốc 102 điểm trước thềm cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (17/10): USD tự do giảm sâu, DXY mất mốc 102 điểm trước thềm cuộc họp Fed

Giá vàng hôm nay ngày 17/10: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng đến 600.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/10: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng đến 600.000 đồng/lượng

Đọc thêm

Thương hiệu quốc gia: Từ khẳng định chất lượng đến làm chủ giá trị toàn cầu

Thương hiệu quốc gia: Từ khẳng định chất lượng đến làm chủ giá trị toàn cầu

(TBTCO) - Tối 16/10, Bộ Công thương và Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam tổ chức Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026, với chủ đề “Dòng chảy thương hiệu Việt”. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chuyển mạnh từ lợi thế chi phí sang lợi thế giá trị, từ gia công, lắp ráp sang sáng tạo, thiết kế, từng bước khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.
Kỳ họp thứ 2 sẽ xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết

Kỳ họp thứ 2 sẽ xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết

(TBTCO) - Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội dự kiến xem xét 47 dự án luật, nghị quyết, trong đó xem xét, thông qua 43 dự án và cho ý kiến về 4 dự án. Những dự án trình xem xét, thông qua có Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Đất đai (sửa đổi).
Bộ Tài chính quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về đối ngoại và an ninh quốc gia

Bộ Tài chính quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về đối ngoại và an ninh quốc gia

(TBTCO) - Ngày 16/10/2026, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị quán triệt Kế hoạch hành động của Đảng ủy Bộ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược An ninh quốc gia.
Tạo bước chuyển chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Đan Mạch

Tạo bước chuyển chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Đan Mạch

(TBTCO) - Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Đan Mạch.
Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu

Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu

(TBTCO) - Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu và là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).
Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

(TBTCO) - Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sáng 16/10.
Đảng bộ Bộ Tài chính học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Đảng bộ Bộ Tài chính học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

(TBTCO) - Sáng 16/10/2026, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối hơn 40 nghìn điểm cầu trên cả nước. Đảng bộ Bộ Tài chính có gần 50 nghìn đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết.
Hơn 2,72 triệu đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Hơn 2,72 triệu đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

(TBTCO) - Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức diễn ra vào sáng nay 16/10.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Năm 2027: Đầu tư có trọng tâm, phân bổ vốn theo kết quả đầu ra

Năm 2027: Đầu tư có trọng tâm, phân bổ vốn theo kết quả đầu ra

Ngày 17/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 17/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Chủ tịch Quốc hội: Quyết sách của Quốc hội phải nhanh, đúng, trúng, khả thi

Chủ tịch Quốc hội: Quyết sách của Quốc hội phải nhanh, đúng, trúng, khả thi

Đã chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân/căn cước công dân cho hơn 101,49 triệu người

Đã chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân/căn cước công dân cho hơn 101,49 triệu người

Bảo Việt: Vì người Việt, Vì tương lai Việt - tự hào Thương hiệu quốc gia

Bảo Việt: Vì người Việt, Vì tương lai Việt - tự hào Thương hiệu quốc gia

Tỷ giá USD hôm nay (17/10): USD tự do giảm sâu, DXY mất mốc 102 điểm trước thềm cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (17/10): USD tự do giảm sâu, DXY mất mốc 102 điểm trước thềm cuộc họp Fed

Giá vàng hôm nay ngày 17/10: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng đến 600.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/10: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng đến 600.000 đồng/lượng

Ngày 17/10: Giá cà phê rơi tự do, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/10: Giá cà phê rơi tự do, hồ tiêu neo ở mức cao

Bộ Tài chính bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Bộ Tài chính bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Ngày 16/10: Giá heo hơi chững lại đà giảm

Ngày 16/10: Giá heo hơi chững lại đà giảm

Ngày 17/10: Giá heo hơi vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh

Ngày 17/10: Giá heo hơi vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho ông Shantanu Chakraborty Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho ông Shantanu Chakraborty Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Phấn đấu đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia có xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở mức Đầu tư

Phấn đấu đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia có xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở mức Đầu tư

Giá vàng hôm nay ngày 17/10: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng đến 600.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/10: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng đến 600.000 đồng/lượng

Sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC: Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng vốn

Sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC: Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng vốn

Bộ Tài chính điều chỉnh cách chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công

Bộ Tài chính điều chỉnh cách chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công