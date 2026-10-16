Thương hiệu quốc gia: Từ khẳng định chất lượng đến làm chủ giá trị toàn cầu

227 doanh nghiệp được vinh danh, nhấn mạnh sức bền của thương hiệu

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng chúc mừng 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm được công nhận đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam đồng thời nhấn mạnh những kết quả sau 23 năm triển khai Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và 10 kỳ xét chọn.

Từ 30 doanh nghiệp năm 2008, số doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia đã tăng lên 227 doanh nghiệp vào năm 2026, gấp hơn 7 lần. Đáng chú ý, có 14 doanh nghiệp duy trì danh hiệu liên tục qua cả 10 kỳ xét chọn và 84 doanh nghiệp được công nhận từ 5 kỳ trở lên.

Theo Bộ trưởng, sự bền bỉ trong việc giữ vững danh hiệu cho thấy thương hiệu được xây dựng trên nền tảng chữ tín, chất lượng và khả năng duy trì niềm tin của thị trường qua nhiều giai đoạn...

Kết quả này được thể hiện qua năng lực thực tế của các doanh nghiệp được vinh danh. Theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia năm nay sở hữu gần 5.700 nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu ích và hơn 2.400 chứng chỉ, tiêu chuẩn quốc tế. Các doanh nghiệp cũng góp phần lan tỏa chuẩn mực về quản trị, công nghệ, chất lượng và văn hóa kinh doanh tới hàng chục nghìn nhà cung ứng trong chuỗi giá trị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tham quan các gian hàng đạt thương hiệu trưng bày tại lễ công bố. Ảnh: BTC

Để đáp ứng yêu cầu phát triển mới, kỳ xét chọn lần thứ 10 tiếp tục dựa trên ba giá trị cốt lõi là “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”, đồng thời tăng trọng số dành cho đổi mới sáng tạo từ 18% lên 30% tổng thang điểm.

Công tác thẩm định tập trung sâu hơn vào năng lực nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tài sản trí tuệ. Quy trình xét chọn được tổ chức chặt chẽ, khách quan, minh bạch, có sự thẩm tra của các bộ, ngành và địa phương.

Bộ trưởng nhấn mạnh, danh hiệu Thương hiệu quốc gia không chỉ ghi nhận kết quả đã đạt được mà còn thể hiện cam kết của doanh nghiệp đối với chất lượng, uy tín và định hướng phát triển trong tương lai.

Chuyển từ lợi thế chi phí sang lợi thế giá trị

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định việc 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm được công nhận là sự ghi nhận đối với bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo và nỗ lực bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động Việt Nam.

Theo Thủ tướng, danh hiệu Thương hiệu quốc gia vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là cam kết danh dự với người tiêu dùng và trách nhiệm đối với hình ảnh đất nước. Mỗi sản phẩm mang thương hiệu Việt cần khẳng định chất lượng, chữ tín và khát vọng vươn ra thế giới.

Những kết quả của Chương trình cũng phản ánh đóng góp của doanh nghiệp đối với nền kinh tế. Năm 2025, các doanh nghiệp được vinh danh đạt doanh thu hơn 2,5 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 133.000 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho hơn 760.000 lao động.

Theo số liệu Brand Finance được nêu tại buổi lễ, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 đạt hơn 462 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32 trong 193 quốc gia. Tổng giá trị 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam đạt 43 tỷ USD, tăng 11% so với năm trước.

Thủ tướng cho rằng thương hiệu không chỉ là tài sản riêng của doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao sức cạnh tranh, uy tín và vị thế quốc gia. Doanh nghiệp có thương hiệu mạnh sẽ đóng góp vào việc củng cố tính tự chủ, tự cường của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: BTC

Trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên, việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cần gắn với đổi mới mô hình phát triển, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu.

Nhìn lại 9 tháng đầu năm 2026, Thủ tướng cho biết GDP quý III tăng 9,95%, GDP 9 tháng tăng 9,01%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2026 ước đạt 1.100 tỷ USD, lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD. Trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, Việt Nam xếp thứ 43/139 quốc gia theo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026, đồng thời đứng đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa sáng tạo trong tổng giao dịch thương mại hàng hóa.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục. Không ít sản phẩm có chất lượng tốt nhưng chưa xây dựng được thương hiệu đủ mạnh; giá trị gia tăng và khả năng làm chủ thị trường còn hạn chế. Doanh thu xuất khẩu của các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia mới chiếm khoảng 11% doanh thu của chính các doanh nghiệp này, tương đương khoảng 2,3% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Đầu tư cho nghiên cứu, công nghệ lõi, bảo hộ sở hữu trí tuệ và chống hàng giả ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, doanh nghiệp không chỉ cần sản xuất sản phẩm tốt mà còn phải nâng cao khả năng làm chủ giá trị và thị trường...

Nâng năng lực cốt lõi, mở rộng thị trường quốc tế

Để thương hiệu Việt phát triển bền vững, Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, tập trung thực hiện năm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng; chủ động nâng cao năng suất, gia tăng giá trị nội địa, mở rộng thị phần và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Doanh nghiệp đầu tàu cần dẫn dắt, lan tỏa các chuẩn mực về chất lượng, quản trị và trách nhiệm xã hội.

Thứ hai, đầu tư thực chất cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ, thiết kế và sáng chế. Doanh nghiệp cần nâng chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc, ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong quản trị thương hiệu, lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm.

Thứ ba, chủ động phát triển thị trường quốc tế và xây dựng thương hiệu bền vững. Doanh nghiệp cần mở rộng hệ thống phân phối, đối tác, dịch vụ hậu mãi, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do. Thành công không chỉ được đo bằng kim ngạch xuất khẩu mà còn bằng niềm tin của khách hàng và giá trị thương hiệu.

Thứ tư, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, cùng nâng cấp chuỗi giá trị Việt Nam. Doanh nghiệp lớn cần dẫn dắt hệ sinh thái, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao công nghệ, chất lượng và năng lực quản trị, qua đó xây dựng chuỗi cung ứng vững chắc.

Thứ năm, kiên trì xây dựng văn hóa kinh doanh liêm chính, minh bạch và có trách nhiệm; thượng tôn pháp luật, bảo vệ người lao động và môi trường, không gian lận xuất xứ, không kinh doanh hàng giả, hàng nhái, đồng thời thực hiện các chuẩn mực về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Theo Thủ tướng, chất lượng và sáng tạo có thể tạo dựng thương hiệu, nhưng chữ tín mới là yếu tố quyết định khả năng duy trì thương hiệu lâu dài.

Đổi mới Chương trình, đồng hành cùng doanh nghiệp

Đối với Bộ Công thương, Thủ tướng yêu cầu phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp thực hiện ba nhiệm vụ chính.

Trước hết, sớm trình Chính phủ Chiến lược phát triển Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, gắn kết thương hiệu quốc gia với thương hiệu ngành, địa phương, doanh nghiệp và sản phẩm; xác định mục tiêu, lộ trình phát triển những thương hiệu có sức cạnh tranh quốc tế.

Thứ hai, đổi mới Chương trình theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thị trường làm định hướng và hiệu quả thực chất làm thước đo. Các tiêu chí về công nghệ, đổi mới sáng tạo, giá trị nội địa, thị phần và tiêu chuẩn xanh cần tiếp tục được hoàn thiện. Công tác hậu kiểm phải được tăng cường, kiên quyết thu hồi danh hiệu đối với những trường hợp không còn đáp ứng tiêu chí.

Thứ ba, huy động sức mạnh tổng hợp để đưa thương hiệu Việt Nam ra thế giới thông qua kết nối xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, ngoại giao, văn hóa và truyền thông. Mạng lưới cơ quan đại diện, Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài cần được phát huy để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, bảo vệ tài sản trí tuệ và xây dựng sự hiện diện lâu dài tại các thị trường trọng điểm.