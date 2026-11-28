Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 đã diễn ra chiều ngày 28/11/2026, tại Hà Nội, với chủ đề “Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng”.

Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng đại diện một số đối tác phát triển, tổ chức quốc tế và đại diện doanh nghiệp khu vực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên khai mạc, Phiên họp giữa các Nhà Lãnh đạo Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam và Phiên họp toàn thể của Hội nghị.

5 định hướng tạo đột phá cho hợp tác CLMV

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh những kết quả hợp tác CLMV trong hơn 20 năm qua đã góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế và từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng năng động của khu vực, đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc Hội nghị CLMV. Ảnh: Đức Thanh

Để hợp tác CLMV thích ứng với những chuyển đổi sâu sắc của tình hình thế giới, hỗ trợ các nước thành viên đạt các mục tiêu phát triển, Thủ tướng Chính phủ đề xuất 5 phương châm lớn định hướng hợp tác 4 nước trong giai đoạn mới.

Thứ nhất, phát huy tổng thể thế mạnh của từng quốc gia thành sức mạnh chung; bảo đảm hài hòa lợi ích của tất cả các nước thành viên. Thứ hai, lấy kết nối làm trọng tâm xuyên suốt của hợp tác CLMV. Thứ ba, kết nối chiến lược với tầm nhìn dài hạn; bảo đảm phát triển bền vững mọi mặt. Thứ tư, thúc đẩy kết nối mở; chủ động hội nhập và huy động nguồn lực phát triển. Thứ năm, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo hợp tác.

Tại Phiên họp giữa bốn nhà lãnh đạo, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh giai đoạn 2027 - 2030 là thời điểm hợp tác CLMV cần tạo bước chuyển về chất trong hợp tác, hướng tới xây dựng khu vực trở thành trung tâm logistics khu vực và trung tâm kinh doanh tiên tiến, kết nối toàn cầu”.

Theo đó, các nhà lãnh đạo trao đổi cởi mở, thẳng thắn và chân thành về vai trò và định hướng chiến lược của hợp tác CLMV trong giai đoạn mới, các biện pháp tháo gỡ nút thắt và phát huy thế mạnh của cơ chế. Các nhà lãnh đạo đã thống nhất các biện pháp nhằm tạo đột phá cho hợp tác CLMV, hướng tới xây dựng bốn nước trở thành trung tâm logistics khu vực và trung tâm kinh doanh tiên tiến, kết nối toàn cầu.

Các nhà lãnh đạo ủng hộ 5 đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng nhằm biến thế mạnh thành sức mạnh kinh tế, những chuỗi giá trị chung và mở rộng nguồn lực cho phát triển.

Thứ nhất, quyết liệt tháo gỡ những rào cản, vướng mắc đang tồn tại để hàng hóa, dòng vốn và lao động được lưu thông thông suốt, hình thành không gian phát triển chung của bốn nước.

Thứ hai, hình thành cơ sở sản xuất chung và các chuỗi cung ứng Campuchia Lào - Myanmar - Việt Nam có sức cạnh tranh khu vực.

Thứ ba, đổi mới phương thức huy động nguồn lực, phát huy tối đa vai trò của khu vực tư nhân.

Thứ tư, định vị vai trò mới của CLMV trong cấu trúc khu vực đang định hình và chuyển biến nhanh chóng. Thứ năm, bảo đảm sự thống nhất giữa cam kết cấp cao và hành động thực tiễn; cụ thể hóa các cam kết chính trị thành hành động và sản phẩm thực chất.

Ba kết nối chiến lược mở rộng không gian phát triển

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho hợp tác 4 nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam; khẳng định bốn nước là láng giềng hữu nghị và những đối tác kinh tế quan trọng của nhau, với nhiều tiềm năng để mở rộng không gian hợp tác.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đề xuất 3 kết nối chiến lược nhằm hình thành “cơ sở sản xuất chung”, đưa hợp tác bốn nước bước sang giai đoạn phát triển mới:

Thứ nhất, kết nối hạ tầng và logistics, tạo điều kiện để các hành lang kinh tế thông suốt và tạo ra giá trị gia tăng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đề xuất Sáng kiến Hành lang cảng cạn thông minh 4 nước, nghiên cứu lựa chọn tuyến thí điểm đầu tiên, kết nối các cảng cạn hiện có với cửa khẩu, sân bay và cảng biển thành những tuyến vận chuyển liền mạch; đẩy mạnh số hóa thủ tục, liên thông dữ liệu, giảm thời gian và chi phí vận chuyển.

Thứ hai, kết nối kinh tế, hình thành những chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng chung. Bốn nước cần nghiên cứu hình thành các khu hợp tác công nghiệp, khu hợp tác kinh tế qua biên giới, tập trung vào sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao, nghiên cứu xây dựng chuỗi cung ứng nông sản bốn nước, kết nối vùng nguyên liệu với khu công nghiệp, chế biến và phân phối để doanh nghiệp có cơ sở đầu tư lâu dài, nông dân có đầu ra ổn định và nông sản của tiểu vùng từng bước khẳng định được thương hiệu chung.

Thứ ba, kết nối con người, văn hóa và môi trường, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Các nước thành viên cần chung tay thúc đẩy hợp tác quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước, bảo vệ hệ sinh thái và gìn giữ các nguồn tài nguyên thiên nhiên của tiểu vùng.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề xuất Sáng kiến Hành trình Di sản, kết nối những di sản thành hành trình du lịch liên quốc gia và bốn nước cùng kể câu chuyện các nền văn minh dọc sông Mekong. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ khẳng định cam kết của Việt Nam nâng cấp Chương trình Học bổng CLMV 2.0, mở rộng sang đào tạo sau đại học và đào tạo nghề, giảng dạy bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên, Ban Thư ký ASEAN và các đối tác nhằm cụ thể hóa các ưu tiên thành một số chương trình trọng điểm giai đoạn 2027 - 2028, thúc đẩy hợp tác công tư và các dự án chung với các cơ chế tiểu vùng Mê Công khác.

Tại Hội nghị, các nhà Lãnh đạo nhất trí tăng cường kết nối vận tải dọc theo các hành lang kinh tế của tiểu vùng, tăng cường vận tải hàng hải và kết nối cảng biển, kết nối logistics thông minh và xây dựng hệ sinh thái logistics hiệu quả, đẩy mạnh hợp tác thương mại điện tử và phát triển năng lượng tái tạo.

Hội nghị thống nhất gia tăng các biện pháp tạo thuận lợi thương mại qua biên giới, áp dụng mô hình cửa khẩu thông minh, phát triển các khu kinh tế xuyên biên giới và bảo đảm môi trường thuận lợi cho đầu tư trực tiếp nước ngoài, hỗ trợ doanh nghiệp CLMV tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị khu vực.

Các nhà lãnh đạo nhất trí giao các Bộ trưởng chuyên ngành nghiên cứu khả năng phát triển CLMV thành một cơ sở sản xuất thống nhất, phù hợp với trình độ phát triển, điều kiện cụ thể của từng nước, đóng góp vào xây dựng một thị trường ASEAN thống nhất; và nghiên cứu phát triển chuỗi cung ứng nông sản CLMV tập trung vào các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao.

Hội nghị thống nhất các biện pháp cụ thể nhằm ứng phó hiệu quả hơn với thiên tai, biến đổi khí hậu và quản lý bền vững, công bằng tài nguyên nước sông Mekong; đồng thời, đẩy mạnh hợp tác về giáo dục, văn hóa, du lịch và phòng chống tội phạm xuyên biên giới. Hội nghị khuyến khích sự tham gia và đóng góp vào hợp tác CLMV của các đối tác phát triển, các thể chế tài chính quốc tế và khu vực tư nhân.

Các nước thành viên, các đối tác đánh giá cao những sáng kiến và định hướng hợp tác do Việt Nam đề xuất, nhất trí tăng cường phối hợp triển khai các lĩnh vực ưu tiên, phát huy hơn nữa vai trò của cơ chế CLMV trong thúc đẩy liên kết kinh tế và tăng cường hội nhập khu vực, đóng góp sâu hơn vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Kết thúc Hội nghị, các nhà Lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 và 2 sáng kiến về “Hành lang cảng cạn thông minh bốn nước” và “Hành trình di sản CLMV” do Việt Nam đề xuất.

Tiếp sau Hội nghị, tại Lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch CLMV, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chính thức bàn giao vai trò Chủ tịch Hợp tác CLMV sang Thủ tướng Vương quốc Campuchia, đánh dấu 2 năm chủ trì thành công cơ chế hợp tác của Việt Nam.