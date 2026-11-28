Hội nghị do Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing chủ trì.

Toàn cảnh Hội nghị ACMECS 11. Ảnh: Đức Thanh

Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet; Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith; Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Houn.

Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing chủ trì Hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) được thành lập năm 2003, gồm các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam. Việt Nam chính thức tham gia tại Hội nghị Bộ trưởng ACMECS lần thứ nhất (2004).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Hợp tác ACMECS là khuôn khổ hợp tác nội khối duy nhất gồm tất cả 5 nước Mê Công. Mục tiêu của ACMECS là hỗ trợ các nước tăng cường hợp tác, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của khu vực, và thúc đẩy phát triển bền vững.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith tham dự Hội nghị ACMECS 11. Ảnh: Đức Thanh

Hợp tác ACMECS tập trung vào 8 lĩnh vực trọng tâm gồm: Thương mại - đầu tư; Nông nghiệp; Công nghiệp năng lượng; Giao thông; Du lịch; Phát triển nguồn nhân lực; Y tế; Môi trường.

Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul dự Hội nghị ACMECS 11. Ảnh: Đức Thanh

Chủ đề của Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 là: “Tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững”. Các nội dung tập trung trao đổi: Rà soát hợp tác ACMECS; Định hướng hợp tác trong tương lai và xây dựng Kế hoạch tổng thể ACMECS giai đoạn mới.

Kết thúc Hội nghị, các nhà Lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Nay Pyi Taw và Điều khoản tham chiếu (TOR) của Nhóm công tác đặc biệt về rà soát các dự án ưu tiên của ACMECS.

Các nhà lãnh đạo hoan nghênh những nỗ lực hiện nay trong việc xây dựng Kế hoạch tổng thể ACMECS giai đoạn mới nhằm ứng phó với các thách thức mới nổi, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả hoạt động của ACMECS thông qua việc thành lập Quỹ Phát triển ACMECS (ACMDF). Kết thúc Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11, Myanmar đã chuyển giao vai trò Chủ tịch luân phiên ACMECS cho Thái Lan.