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Bảo Việt: Vì người Việt, Vì tương lai Việt - tự hào Thương hiệu quốc gia

08:43 | 17/10/2026
(TBTCO) - Tại chương trình Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026, Bảo Việt một lần nữa được vinh danh Thương hiệu quốc gia với ba sản phẩm uy tín. Sự ghi nhận này góp phần khẳng định chất lượng và vị thế của Bảo Việt trên thị trường tài chính - bảo hiểm Việt Nam.
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Bảo Việt: Vì người Việt, Vì tương lai Việt - tự hào Thương hiệu quốc gia
Năm 2026, Bảo Việt một lần nữa được vinh danh Thương hiệu quốc gia với ba sản phẩm uy tín.

Tại chương trình Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy thương hiệu Việt được tổ chức tại Hà Nội ngày 16/10/2026, Bảo Việt được vinh danh với các sản phẩm: sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Bảo Việt Nhân thọ và sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ Bảo Việt.

Danh hiệu Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 - tiếp nối các kỳ vinh danh năm 2022 và 2024 dành cho Bảo Việt - là sự ghi nhận xứng đáng và cũng là động lực để Bảo Việt tiếp tục đổi mới và giữ vững vị thế tiên phong. Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, Bảo Việt kiên định xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm ngày càng toàn diện, thuận tiện và phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Song song với mở rộng danh mục sản phẩm, Bảo Việt đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, cải tiến quy trình và nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới mang lại trải nghiệm đồng bộ trên các kênh trực tiếp và trực tuyến.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Tập đoàn Bảo Việt định vị mô hình phát triển theo hướng hệ sinh thái tích hợp gồm 5 cấu phần trụ cột: Bảo hiểm - Tài chính - Đầu tư - Chăm sóc sức khỏe - Công nghệ, lấy khách hàng là trung tâm và sản phẩm tích hợp là lợi thế cạnh tranh bền vững.

Thông điệp “Bảo Việt: Vì người Việt, Vì tương lai Việt” thể hiện một tinh thần nhất quán: bảo vệ những giá trị của người Việt hôm nay chính là góp phần kiến tạo nền tảng cho tương lai Việt Nam. Đây cũng là lời khẳng định về trách nhiệm và bản sắc của Bảo Việt - một thương hiệu được hình thành, trưởng thành cùng đất nước.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được tổ chức hai năm một lần, là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ, được triển khai nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia thông qua những thương hiệu sản phẩm tiêu biểu, hướng tới lựa chọn, tôn vinh các doanh nghiệp có sản phẩm chất lượng, uy tín trên thị trường và đại diện cho những giá trị tích cực của Việt Nam. Năm 2026, các sản phẩm được đánh giá tập trung vào ba giá trị cốt lõi: Chất lượng; Đổi mới, sáng tạo; Năng lực tiên phong. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị, sở hữu trí tuệ, nghĩa vụ tài chính, thuế, môi trường và tuân thủ pháp luật.

Năm 2026, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt có hai sản phẩm được công nhận: Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt và sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Bảo Việt Nhân thọ. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Bảo Việt Nhân thọ đã góp phần bảo vệ tài chính, sức khỏe và tương lai của hàng chục triệu người dân Việt Nam.

Bảo Việt: Vì người Việt, Vì tương lai Việt - tự hào Thương hiệu quốc gia
Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Bảo Việt Nhân thọ đã góp phần bảo vệ tài chính, sức khỏe và tương lai của hàng chục triệu người dân Việt Nam.

Là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam, Bảo hiểm Bảo Việt đã có hơn 60 năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, duy trì vị thế trong nhóm doanh nghiệp dẫn đầu thị trường. Với thế mạnh ở bảo hiểm sức khỏe, xe cơ giới cùng kinh nghiệm lâu năm trong các lĩnh vực tài sản - kỹ thuật, hàng hải, hàng không, doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu bảo vệ đa dạng của khách hàng cá nhân, gia đình và doanh nghiệp. Năm 2026, sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ Bảo Việt tiếp tục được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, đánh dấu ba kỳ xét chọn liên tiếp được vinh danh./.

H.C
Từ khóa:
thương hiệu quốc gia việt nam Sản phẩm bảo hiểm Bảo Việt tập đoàn bảo việt

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Cập nhật: 17/10/2026 09:30

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Cập nhật: 17/10/2026 09:30

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Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30