Tỷ giá tăng trở lại

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận diễn biến tăng trở lại từ 9/11, sau giai đoạn giảm dài từ cuối tháng 7/2026. Tại Vietcombank, tỷ giá chiều bán ra ở mức 25.700 đồng đổi 1 USD vào ngày 9/11. Đến sáng 26/11, ngân hàng niêm yết giá bán 26.040 đồng/USD, tăng 340 đồng, tương đương mức tăng 1,32% sau 2 tuần. Dù vậy, giá USD tại các ngân hàng thương mại vẫn thấp hơn 120 đồng so với thời điểm cuối quý III.

Biến động này diễn ra khi đồng USD mạnh lên trên thị trường quốc tế. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo sức mạnh của USD so với rổ 6 ngoại tiền mạnh tăng lên khoảng 103,8 điểm ngày 26/11.

Tỷ giá biến động trong hai tuần gần đây sau thời gian dài ổn định. Ảnh minh họa: Đức Thanh

Từ giữa năm đến hết tháng 10, DXY có nhiều nhịp đi lên nhưng tỷ giá USD/VND trong nước lại chuyển động ngược chiều. Tỷ giá trong nước đã có 4 tháng giảm liên tiếp. Nguồn cung ngoại tệ cải thiện là một trong những yếu tố giúp tỷ giá trong hệ thống ngân hàng hạ nhiệt. Theo các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện trong 10 tháng đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại chuyển biến tích cực, với mức xuất siêu 7,31 tỷ USD riêng tháng 10 sau giai đoạn nhập siêu lớn đầu năm. Cùng đó, nguồn thu từ du lịch và hoạt động huy động vốn nước ngoài của các ngân hàng, doanh nghiệp cũng góp phần bổ sung ngoại tệ cho nền kinh tế.

Bên cạnh diễn biến cung cầu, Ngân hàng Nhà nước công bố thêm các biện pháp điều tiết thị trường. Ngày 6/11, cơ quan này đưa ra phương án hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày với quy mô tối đa 2 tỷ USD; đồng thời công bố kế hoạch mua USD giao ngay với giá 25.500 đồng/USD, dự kiến bắt đầu từ ngày 11/11 đối với các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ dương. Theo VCBS, hoạt động mua ngoại tệ trên có thể hỗ trợ thanh khoản VND và tạo điều kiện bổ sung dự trữ ngoại hối.

Dù nguồn cung ngoại tệ được kỳ vọng tiếp tục cải thiện, những nhịp biến động tỷ giá ngắn hạn vẫn có thể làm thay đổi chi phí thanh toán và giá trị các khoản công nợ ngoại tệ của doanh nghiệp. Nhất là khi môi trường quốc tế tiếp tục tiềm ẩn sức ép. Biên bản cuộc họp tháng 10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ghi nhận phần lớn quan chức nhận định việc tăng thêm lãi suất có thể cần thiết để kiềm chế lạm phát. Ngày 26/11, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cũng nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên 3,25%, đánh dấu lần tăng thứ ba trong năm.

Doanh nghiệp chủ động phòng ngừa rủi ro tỷ giá

Trong 9 tháng đầu năm, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh gần 807 tỷ đồng, tăng khoảng 95% so với cùng kỳ. Với đặc thù kinh doanh xăng dầu có nhu cầu nhập khẩu và thanh toán ngoại tệ lớn, chênh lệch tỷ giá giữa thời điểm ghi nhận công nợ và thời điểm thanh toán là một trong các nguyên nhân làm gia tăng chi phí tài chính.

Không riêng nhóm doanh nghiệp nhập khẩu mới chịu rủi ro. Theo số liệu phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcap, Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn, doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, ghi nhận lỗ tỷ giá ròng khoảng 47 tỷ đồng trong quý III/2026, trong khi cùng kỳ năm trước được hưởng lợi từ tỷ giá.

Phòng ngừa tỷ giá để ổn định dòng tiền Việc sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro giúp doanh nghiệp hạn chế tác động của biến động tỷ giá đến chi phí và dòng tiền. Với hợp đồng kỳ hạn, doanh nghiệp có thể xác định trước tỷ giá thanh toán, nhưng không được hưởng lợi nếu tỷ giá thị trường diễn biến thuận lợi hơn. Trong khi đó, hợp đồng quyền chọn cho phép doanh nghiệp linh hoạt hơn trong việc mua, bán ngoại tệ, song phải trả một khoản phí. Tùy theo nhu cầu thanh toán và mức độ rủi ro, doanh nghiệp có thể lựa chọn công cụ phù hợp để chủ động kế hoạch tài chính.

Trạng thái ngoại tệ, thời điểm ghi nhận, thanh toán các khoản phải thu, phải trả cũng tác động đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Ở chiều ngược lại, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Máy Việt Nam (VVS), hoạt động trong lĩnh vực phân phối xe tải, ghi nhận lãi tỷ giá ròng khoảng 60 tỷ đồng trong quý III.

Theo giải trình tới các cổ đông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Vũ Trụ cho biết, Công ty tiếp tục chủ động quản trị rủi ro tỷ giá thông qua các công cụ tài chính phái sinh phù hợp, trong đó có hợp đồng kỳ hạn, nhằm hạn chế và kiểm soát chi phí phát sinh từ biến động tỷ giá trong hoạt động thanh toán. Công cụ này giúp doanh nghiệp xác định trước tỷ giá cho các nghĩa vụ ngoại tệ tương lai. Tại ngày 30/9, Công ty này ghi nhận khoản phải trả đối tác Sinotruk International của doanh nghiệp hiện khoảng 7.239 tỷ đồng.

Với các khoản vay ngoại tệ dài hạn, Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase) lựa chọn giải pháp hoán đổi tiền tệ. Doanh nghiệp đã ký hợp đồng hoán đổi tiền tệ chéo với các tổ chức tín dụng, qua đó chuyển một phần nghĩa vụ vay ngoại tệ sang mức tỷ giá và lãi suất cố định. Trong 9 tháng năm 2026, Biwase không ghi nhận lỗ tỷ giá, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận khoản lỗ 62 tỷ đồng.

Một phương án khác là cân đối nguồn thu và nghĩa vụ cùng loại ngoại tệ. Theo báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2026, FPT có nguồn thu bằng ngoại tệ khoảng 317,5 triệu USD và 79,26 tỷ yên Nhật. FPT cho biết, có thể sử dụng dòng tiền từ các hợp đồng cung cấp dịch vụ và tiền hàng bằng USD, yên Nhật để chi trả các khoản vay ngoại tệ. Khi dòng thu và dòng trả được bố trí phù hợp, doanh nghiệp có thể giảm nhu cầu mua ngoại tệ vào thời điểm bất lợi. Việc chủ động xác định thời hạn thanh toán và bảo vệ nguồn tiền vẫn đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát chi phí và lợi nhuận doanh nghiệp.