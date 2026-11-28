Phát biểu khai mạc tọa đàm, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, trong những năm qua, công tác củng cố, chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân luôn được Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước quan tâm, chỉ đạo sát sao.

Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh: Ngân hàng Nhà nước.

Quỹ tín dụng nhân dân là mô hình tổ chức tín dụng có tính chất đặc thù, gắn bó mật thiết với địa bàn cơ sở và đời sống của người dân. Do đó, việc nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm an toàn hệ thống và kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng cũng như kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đặc biệt, việc ban hành Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025 cùng các văn bản hướng dẫn liên quan đã đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, bảo đảm phù hợp với khuôn khổ pháp lý và thực tiễn triển khai.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương, việc cập nhật cẩm nang không chỉ nhằm bổ sung những quy định pháp luật mới, mà còn là dịp tổng kết kinh nghiệm, bài học thực tiễn, khắc phục những hạn chế của tài liệu hiện hành, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát trong thời gian tới.

Các ý kiến đóng góp tại tọa đàm sẽ được tổng hợp, tiếp thu để hoàn thiện cẩm nang, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét ban hành, hướng tới xây dựng tài liệu nghiệp vụ thiết thực, hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn đề nghị tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tăng cường phối hợp với các vụ, cục và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực trong quá trình hoàn thiện, triển khai Cẩm nang cũng như thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm, Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn yêu cầu tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, kiến nghị của đại biểu để hoàn thiện cẩm nang, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành. Đồng thời, các đơn vị chức năng liên quan cần phối hợp nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm khuôn khổ pháp lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Nhấn mạnh việc hoàn thiện cẩm nang là quá trình thường xuyên, liên tục, Phó Thống đốc đề nghị sau khi được ban hành, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc; đồng thời kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh để tiếp tục rà soát, cập nhật và hoàn thiện tài liệu./.