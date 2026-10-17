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Ngày 17/10: Giá heo hơi vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh

06:20 | 17/10/2026
Giá heo hơi hôm nay (17/10) tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, đưa mặt bằng cả nước xuống 50.000 - 53.000 đồng/kg. Diễn biến này cho thấy, thị trường heo hơi vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh, dù mức giảm tại từng địa phương không lớn.
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Ngày 17/10: Giá heo hơi vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tương đối ổn định tại phần lớn địa phương, song vẫn xuất hiện một điểm điều chỉnh giảm.

Theo khảo sát, Tuyên Quang là địa phương duy nhất trong khu vực giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 52.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành phố còn lại đều giữ nguyên mức giao dịch so với ngày hôm trước.

Cụ thể, Cao Bằng, Thái Nguyên và Điện Biên tiếp tục duy trì mức thu mua cao nhất miền Bắc, đạt 53.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lào Cai giữ mức 51.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các địa phương còn lại cùng giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hiện dao động trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg, với mức cao nhất chỉ còn xuất hiện tại ba địa phương.

Đáng chú ý, sau các phiên điều chỉnh liên tiếp, số địa phương duy trì mức giá 53.000 đồng/kg tại miền Bắc đã thu hẹp. Điều này cho thấy dù phần lớn thị trường đang tạm thời đi ngang, áp lực giảm giá vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục ghi nhận những điều chỉnh đáng chú ý. Theo đó, Gia Lai và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Cụ thể, giá heo hơi tại Gia Lai giảm xuống còn 50.000 đồng/kg, chính thức gia nhập nhóm địa phương có mức thu mua thấp nhất cả nước.

Trước đó, Đắk Lắk và Khánh Hòa đã duy trì mức 50.000 đồng/kg trong những phiên gần đây. Như vậy, miền Trung - Tây Nguyên hiện có ba địa phương cùng ghi nhận giá heo hơi 50.000 đồng/kg, gồm Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Ở chiều ngược lại, Lâm Đồng giảm từ 54.000 đồng/kg xuống còn 53.000 đồng/kg, khiến mức giá 54.000 đồng/kg không còn xuất hiện tại khu vực này.

Các địa phương còn lại duy trì mức giao dịch từ 51.000 - 53.000 đồng/kg.

Sau các điều chỉnh mới nhất, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg. Đây tiếp tục là khu vực có mức giá thu mua thấp nhất cả nước, đồng thời ghi nhận sự phân hóa tương đối rõ giữa các địa phương.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay quay lại xu hướng giảm sau phiên đi ngang trước đó. Đáng chú ý, Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh cùng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua từ 54.000 đồng/kg xuống còn 53.000 đồng/kg.

Với diễn biến này, mức giá 54.000 đồng/kg cũng chính thức biến mất khỏi thị trường miền Nam.

Hiện Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và Cà Mau cùng duy trì mức thu mua cao nhất khu vực, đạt 53.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục giao dịch ở mức 51.000 đồng/kg, thấp nhất miền Nam.

Như vậy, giá heo hơi ở miền Nam hiện dao động trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg ở nhóm địa phương từng dẫn đầu về giá.

Tính chung cả nước, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại sáu địa phương gồm Tuyên Quang, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, mặt bằng giá cao nhất cả nước đã giảm từ 54.000 đồng/kg xuống còn 53.000 đồng/kg, trong khi mức thấp nhất vẫn duy trì ở ngưỡng 50.000 đồng/kg. Diễn biến này cho thấy thị trường heo hơi vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh, dù mức giảm tại từng địa phương không lớn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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