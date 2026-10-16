Thị trường

Đồng chịu áp lực kép, giảm phiên thứ ba liên tiếp

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
13:00 | 16/10/2026
(TBTCO) - Đóng cửa phiên, giá đồng COMEX giảm 1,56%, xuống còn 14.454 USD/tấn - nối dài chuỗi suy yếu sang phiên thứ 3. Đà giảm của giá đồng đến từ sức ép đồng thời của các yếu tố vĩ mô tại Mỹ và triển vọng nhu cầu yếu hơn tại Trung Quốc.
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Tại Mỹ, loạt số liệu kinh tế tích cực hơn dự báo đã làm giảm kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó gây sức ép lên giá đồng. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước và 1,3% so với tháng trước, trong khi doanh số bán lẻ tăng 0,8% so với tháng 8.

Trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao, Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack cảnh báo cơ quan này có thể cần duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Những tín hiệu này đã hỗ trợ đồng USD lên mức cao nhất trong 18 tháng. Do đồng được định giá bằng USD, đồng bạc xanh mạnh lên khiến giá đồng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, từ đó gia tăng áp lực bán trên thị trường.

Còn tại Trung Quốc - một trong những quốc gia tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới, lực cầu hiện đang khá yếu do các nhà máy hạ nguồn chưa chấp nhận mặt bằng giá cao được thiết lập từ đỉnh hồi tháng 9. Các doanh nghiệp chỉ duy trì mua sắm chỉ để đủ cho sản xuất thay vì mua tích trữ. Tỷ lệ vận hành của các nhà máy cực dương đồng trong tuần (9/10 - 15/10) đạt 47,59%, tăng nhẹ so với tuần trước, nhưng được dự báo sẽ quay đầu giảm xuống 46,85% trong tuần tới. 

Đồng chịu áp lực kép, giảm phiên thứ ba liên tiếp

Lực mua yếu khiến lượng hàng giao về vượt tốc độ tiêu thụ, đẩy tồn kho gia tăng cục bộ. Tính đến ngày 15/10, tồn kho đồng cathode tại các khu vực tiêu thụ chính của Trung Quốc tăng 12.100 tấn (tương đương 12% chỉ trong một tuần), lên mức 110.000 tấn. Mặc dù con số này vẫn thấp hơn khoảng 35% so với mức 170.000 tấn của cùng kỳ năm ngoái, nhưng nhịp tăng của tồn kho đã buộc các bên bán phải hạ giá để chốt đơn. Hệ quả là giá giao ngay tại khu vực Sơn Đông đã đảo chiều từ mức phần bù sang mức chiết khấu 100 NDT/tấn so với giá hợp đồng. 

Theo S&P Global Energy, quá trình chuyển đổi năng lượng và sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu sẽ đẩy nhu cầu đồng toàn cầu tăng 50%, chạm ngưỡng 42 triệu tấn mỗi năm vào năm 2040. Với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 2,9% một năm, thị trường sẽ khát thêm 14 triệu tấn đồng để đáp ứng mức cầu mới này. Thế nhưng, do tốc độ mở rộng sản xuất không theo kịp, thị trường được dự báo sẽ phải đối mặt với mức thâm hụt cấu trúc lên tới 10 triệu tấn. Giải pháp tái khởi động các mỏ cũ như Cobre Panama hay Panguna thực chất không đem lại quá nhiều kỳ vọng.  

Về dài hạn, dù sản lượng quý 3 của Antofagasta tăng 7% so với quý 2 và của Rio Tinto nhỉnh hơn cùng kỳ năm trước, thị trường đồng vẫn đối mặt với bài toán thiếu hụt nguồn cung do nhu cầu tăng mạnh.  

Đến năm 2030, các dự án này dự kiến chỉ bổ sung thêm khoảng 1 triệu tấn mỗi năm. Con số này nhỏ bé đến mức chỉ tương đương 4% sản lượng hiện tại, và cũng chỉ đủ lấp đầy vỏn vẹn 10% khoảng trống thiếu hụt khổng lồ đang chực chờ phía trước. 

Theo bà Đào Thị Linh - Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa TP. Hồ Chí Minh, giá đồng đang nhận được lực hỗ trợ từ kỳ vọng Trung Quốc tiếp tục tăng cường các biện pháp hỗ trợ kinh tế. Các dữ liệu kinh tế công bố trong tuần cũng cho thấy hoạt động thương mại cải thiện, với xuất khẩu và nhập khẩu tháng 9 tăng mạnh so với cùng kỳ.

“Nhịp hồi hiện tại chưa đủ cơ sở để xác nhận giá đồng đảo chiều tăng, trong khi áp lực điều chỉnh ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế. Các biện pháp hỗ trợ kinh tế Trung Quốc có thể cải thiện kỳ vọng nhu cầu, nhưng cần thêm tín hiệu về sức mua thực tế để tạo động lực tăng bền vững. Trong thời gian tới, nếu đồng USD tiếp tục mạnh lên và tồn kho gia tăng, giá đồng có thể tiếp tục chịu sức ép; ngược lại, rủi ro gián đoạn nguồn cung tại Chile hoặc sự cải thiện rõ rệt trong nhu cầu Trung Quốc có thể giúp giá ổn định trở lại” - bà Linh nhận định.

Văn Nam
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