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Tỷ giá USD hôm nay (17/10): USD tự do giảm sâu, DXY mất mốc 102 điểm trước thềm cuộc họp Fed

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
07:05 | 17/10/2026
(TBTCO) - Sáng 17/10, tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng, tăng 8 đồng so với cuối tuần trước, đảo chiều sau hai tuần giảm liên tiếp. Ngược lại, USD tự do giảm mạnh lùi dưới 26.000 đồng, trong khi chỉ số DXY mất mốc 102 điểm. Lạm phát Mỹ gia tăng, trong khi Chủ tịch Fed chưa hé lộ lộ trình lãi suất trước cuộc họp ngày 27 - 28/10.
aa

Lãi suất tiền gửi tăng 1,15 điểm phần trăm từ đầu năm, giữ cân bằng tỷ giá - lãi suất

Thị trường tiền tệ tuần 12 - 16/10: Bơm ròng trở lại sau đợt hút mạnh 90.000 tỷ đồng, USD tự do rớt giá Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP, lưu ý rủi ro tăng lãi suất điều hành lớn dần

Thị trường trong nước

Sáng 17/10, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.637 đồng, giảm 5 đồng so với phiên trước nhưng tăng 8 đồng so với cuối tuần trước, đánh dấu tuần tăng trở lại sau hai tuần liên tiếp giảm. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng, được niêm yết ở mức 24.406 - 26.868 VND/USD.

Tỷ giá USD hôm nay (17/10): DXY lùi dưới 102 điểm, Chủ tịch Fed chưa hé lộ lộ trình lãi suất
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.355,15 - 26.918,85 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 25.910 - 25.960 VND/USD, giảm 220 đồng so với cuối tuần trước, thấp hơn chiều bán ra tại ngân hàng thương mại.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ các ngân hàng sáng 17/10 tỷ giá các đồng ngoại tệ chủ chốt đồng loạt tăng, trong đó bảng Anh (GBP) ghi nhận mức tăng mạnh nhất.

Đối với đồng USD, tỷ giá USD tại Vietcombank mua vào - bán ra lần lượt ở mức 25.670 - 26.080 VND/USD, cùng tăng 10 đồng so với tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.685 - 26.065 VND/USD, cùng tăng 5 đồng. Như vậy, tỷ giá USD tại cả hai ngân hàng đều nhích tăng, song biên độ khá hẹp.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV sáng ngày 17/10 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (17/10): USD tự do giảm sâu, DXY mất mốc 102 điểm trước thềm cuộc họp Fed
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đáng chú ý, đồng GBP ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhóm ngoại tệ được khảo sát. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP mua vào - bán ra ở mức 33.632,81 - 35.061,36 VND/GBP, tăng lần lượt 229,87 đồng và 239,61 đồng so với tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá GBP mua vào - bán ra ở mức 33.818 - 35.099 VND/GBP, tăng tương ứng 182 đồng và 197 đồng.

Đà tăng mạnh tại cả hai ngân hàng đưa tỷ giá bán ra GBP vượt ngưỡng 35.000 VND/GBP, song vẫn thấp hơn mức đỉnh trên 36.000 VND/GBP từng ghi nhận tại nhiều nhà băng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần giảm 0,41% mất mốc 102 điểm, lùi xuống còn 101,79 điểm.

Trong cuộc đối thoại với Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva tại Bangkok (Thái Lan), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh bày tỏ sự lạc quan về triển vọng kinh tế Mỹ và tái khẳng định cam kết đưa lạm phát về mục tiêu.

Tuy nhiên, Chủ tịch Fed không đưa ra tín hiệu cụ thể về lộ trình điều chỉnh lãi suất, đồng thời nhấn mạnh không muốn đưa ra nhận định trước các cuộc họp chính sách của Fed.

Trong bối cảnh lạm phát gia tăng nhưng các tín hiệu kinh tế chưa đồng nhất, cuộc họp chính sách ngày 27 - 28/10 của Fed được dự báo sẽ thu hút sự chú ý của thị trường, đặc biệt là những đánh giá về nguy cơ lạm phát kéo dài và triển vọng điều chỉnh lãi suất trong những tháng cuối năm.

Sự thận trọng của Chủ tịch Fed diễn ra trong bối cảnh áp lực lạm phát tại Mỹ tiếp tục gia tăng.

Hai báo cáo mới nhất cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng tốc, trong khi chỉ số giá sản xuất (PPI) phản ánh chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng mạnh hơn, làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể kéo dài.

Giá năng lượng là yếu tố quan trọng thúc đẩy đà tăng của cả hai chỉ số. Trong đó, giá xăng tăng tác động trực tiếp đến chi tiêu của người tiêu dùng, còn giá dầu diesel tăng có nguy cơ gây áp lực lên chi phí vận tải, sản xuất nông nghiệp và chuỗi cung ứng. Điều này làm gia tăng lo ngại rằng cú sốc giá năng lượng có thể lan sang nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ, khiến lạm phát trở nên dai dẳng hơn.

Trước đó, Fed đã nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9, đưa biên độ lãi suất điều hành lên 3,75% - 4%/năm. Các số liệu lạm phát mới công bố tiếp tục làm gia tăng sự bất định về bước đi tiếp theo của Fed.

Theo công cụ CME FedWatch, ngay sau khi dữ liệu lạm phát được công bố, xác suất Fed tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 10 có thời điểm vượt 50%, nhưng sau đó giảm xuống khoảng 15%. Trong khi đó, xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 được thị trường định giá ở mức khoảng 76%./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 17/10/2026 07:30

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Cập nhật: 17/10/2026 07:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30