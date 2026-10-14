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Tỷ giá USD hôm nay (14/10): Tỷ giá USD trong nước trái chiều, CPI Mỹ tăng có thể khiến Fed nâng lãi suất tháng 10

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
08:29 | 14/10/2026
(TBTCO) - Sáng 14/10, tỷ giá trung tâm tăng 13 đồng lên 25.646 đồng, trong khi tỷ giá USD tại các ngân hàng giảm. Chỉ số DXY giảm nhẹ 0,02% xuống 102,18 điểm. Thị trường chờ dữ liệu lạm phát Mỹ, khi một số nhà phân tích nhận định CPI lõi tăng 0,4% trong tháng 9 có thể khiến Fed đẩy sớm quyết định tăng lãi suất lên tháng 10.
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Thị trường trong nước

Sáng 14/10, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.646 đồng, tăng 13 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.363,7 - 26.928,3 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 26.110 - 26.160 VND/USD.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ các ngân hàng sáng 14/10 cho thấy diễn biến phân hóa, trong đó tỷ giá USD và CNY đồng loạt giảm, JPY gần như đi ngang, trong khi tỷ giá EUR và GBP phân hóa mạnh

Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết mua vào - bán ra ở mức 25.690 - 26.100 VND/USD, cùng giảm 10 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD mua vào ở mức 25.725 VND/USD và bán ra 26.105 VND/USD, cùng giảm 15 đồng.

Đối với tỷ giá EUR, diễn biến có sự trái chiều giữa hai ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR mua vào - bán ra ở mức 28.283,80 - 29.775,61 VND/EUR, tăng lần lượt 110,30 đồng và 116,14 đồng. Ngược lại, BIDV niêm yết tỷ giá EUR mua vào 28.383 VND/EUR, giảm 2 đồng, trong khi tỷ giá bán ra tăng nhẹ 2 đồng lên 29.756 VND/EUR. Diễn biến này cho thấy đồng EUR tăng đáng kể tại Vietcombank nhưng gần như đi ngang tại BIDV.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV sáng ngày 14/10 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (14/10):

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Ngược chiều USD, tỷ giá EUR giảm mạnh tại cả hai ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR mua vào - bán ra ở mức 28.173,5 - 29.659,47 VND/EUR, giảm lần lượt 102,75 đồng và 108,24 đồng. Tại BIDV, tỷ giá EUR mua vào - bán ra ở mức 28.385 - 29.754 VND/EUR, giảm tương ứng 66 đồng và 74 đồng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - lùi 0,02% xuống 102,18 điểm.

Thị trường đang hướng sự chú ý đến báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 14/10. Lạm phát toàn phần được dự báo tăng lên 3,6% so với cùng kỳ năm trước, từ mức 3,4% của tháng trước. Trong khi đó, CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, được dự báo tăng 0,2% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng 0,6% dự kiến của CPI toàn phần.

Thị trường hiện kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12. Tuy nhiên, một số nhà phân tích nhận định, nếu CPI lõi tăng tới 0,4% trong tháng 9, Fed có thể đẩy sớm quyết định tăng lãi suất lên cuộc họp ngày 27 - 28/10.

Bên cạnh triển vọng chính sách tiền tệ, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng cao tiếp tục hỗ trợ đồng USD. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đang tiến sát 5,2%, gần mức cao nhất trong 24 năm, khiến tài sản bằng USD hấp dẫn hơn so với các đồng tiền như EUR và JPY.

Trong khi đó, giá dầu Brent giảm xuống dưới 106 USD/thùng, do kỳ vọng nguồn cung dầu diesel từ Nga gia tăng. Giá dầu hạ nhiệt có thể làm giảm nhu cầu mua USD để thanh toán nhập khẩu năng lượng của các doanh nghiệp châu Âu và Nhật Bản, qua đó phần nào giảm sức ép lên đồng EUR và JPY.

Trong bối cảnh này, chỉ số DXY giảm từ vùng 102,6 điểm xuống dưới 102,2 điểm, đánh mất phần lớn mức tăng trong phiên đầu tuần, khi chỉ số từng vượt 102,6 điểm, cao nhất kể từ tháng 4/2025. Đà giảm diễn ra từng bước trong suốt phiên giao dịch, thay vì xuất phát từ một thông tin kinh tế riêng lẻ.

Về phát biểu của các quan chức Fed, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee đánh giá thị trường lao động Mỹ vẫn ổn định và tăng trưởng kinh tế vững chắc. Tuy nhiên, ông Austan Goolsbee nhấn mạnh Fed cần có hành động phù hợp nếu lạm phát tiếp tục dai dẳng.

Trong khi đó, Thống đốc Christopher Waller nhận định sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động đến lợi suất trái phiếu Mỹ, đồng thời cho rằng kỳ vọng lạm phát vẫn được kiểm soát tương đối tốt.

Tại Anh, thị trường ngày càng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 11. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Anh năm 2026 lên 1,3%, từ mức 0,5% trước đó, nhưng cảnh báo nguy cơ đình lạm, khi lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp cùng gia tăng.

Các diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc đáng kể vào báo cáo CPI tháng 9 của Mỹ. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng theo dõi số liệu GDP của Anh dự kiến công bố ngày 15/10 và kế hoạch ngân sách của nước này vào ngày 28/10./.

Ánh Tuyết
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BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30