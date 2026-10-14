Ngày 14/10: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa ổn định

Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 8.750 - 8.800 đồng/kg; giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.800 - 9.200 đồng/kg. Hiện tấm thơm tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 9.100 - 9.200 đồng/kg; giá cám tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 7.800 - 8.150 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ gạo giá gạo đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.500 - 17.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg,gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp tiếp tục ổn định. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi IR 50404 hôm nay dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 6.500 - 6.600/ kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.800 - 5.900 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán chậm, giá lúa chững. Tại Cần Thơ, lượng còn ít, giá vững. Tai An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau giao dịch mua bán yếu, giá lúa ít biến động.

Trên thị trường xuất khẩu, số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, giá gạo trắng 5% tấm của Việt Nam vẫn duy trì ổn định, dao động từ 420 - 424 USD/tấn. Giá gạo Jasmine hiện được chào ở mức 515 - 519 USD/tấn, trong khi gạo thơm 5% tấm đạt 440 - 445 USD/tấn.

Tại các quốc gia xuất khẩu gạo chủ chốt khác, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan được giao dịch trong khoảng 455 - 459 USD/tấn. Trong khi đó, giá gạo cùng loại của Pakistan không có biến động, tiếp tục đứng ở mức 409 - 413 USD/tấn. Đối với Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm hiện dao động từ 382 - 386 USD/tấn. Tương tự, giá gạo đồ 5% tấm của nước này vẫn ổn định trong khoảng 381 - 385 USD/tấn./.