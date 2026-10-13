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Chứng khoán phái sinh ngày 13/10: Dòng tiền dịch chuyển trước thềm đáo hạn

Tùng Linh

Tùng Linh

19:59 | 13/10/2026
(TBTCO) - VN30-Index tiếp tục suy yếu, trong khi hợp đồng tương lai tháng 10 giảm nhẹ, đưa chênh lệch dương nới rộng lên 6,51 điểm. Thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm đi cùng sự dịch chuyển vị thế sang kỳ hạn tháng 11 trước thời điểm đáo hạn.
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Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index giảm 8,39 điểm (-0,45%), xuống 1.860,99 điểm, tiếp tục lùi xa vùng kháng cự 1.900 điểm. Xu hướng điều chỉnh vẫn hiện diện, trong khi chỉ số đang tiến gần vùng hỗ trợ ngắn hạn.

Áp lực bán mạnh ở các cổ phiếu vốn hóa trung bình nhỏ sau giai đoạn tăng giá tốt. Trong khi đó, nhịp phục hồi xuất hiện ở các cổ phiếu nhà VinGroup, một số cổ phiếu ngân hàng.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 10/2026 (41I1GA000) kết phiên tại 1.867,5 điểm, giảm 0,37%, thấp hơn mức giảm của VN30. Qua đó, chênh lệch dương nới rộng từ 5,12 điểm phiên trước lên 6,51 điểm. Các kỳ hạn còn lại cũng duy trì chênh lệch dương, dao động từ 2,11 đến 4,91 điểm.

Hoạt động giao dịch tiếp tục thu hẹp khi hợp đồng tháng 10 tiến gần ngày đáo hạn. Khối lượng giao dịch của hợp đồng chính 41I1GA000 đạt 156.253 hợp đồng, giảm 7,6% so với phiên trước. Khối lượng mở (OI) giảm 6,69%, xuống 26.797 hợp đồng.

Đáng chú ý, thị trường đang có dấu hiệu dịch chuyển sang hợp đồng đáo hạn tháng 11/2026. Khối lượng giao dịch hợp đồng 41I1GB000 đáo hạn tháng 11 đạt 4.341 hợp đồng, tăng gần 89% so với phiên trước. Khối lượng mở của hợp đồng này tăng 57,91%, lên 5.879 hợp đồng. Hoạt động chuyển vị thế sôi động trước ngày đáo hạn tới gần vào thứ Năm tới (ngày 15/10).

Theo các chuyên gia SHS, các nhà giao dịch có xu hướng giảm hoạt động giao dịch và tiếp tục ưu tiên phòng ngừa rủi ro khi VN30-Index suy yếu. Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1GA000 được đánh giá đang suy giảm, với kháng cự quanh 1.900 điểm và hỗ trợ gần nhất tại 1.865 điểm.

Điểm sáng là chênh lệch hợp đồng chính tiếp tục nới rộng. Thanh khoản và OI kỳ hạn tháng 10 cùng giảm, trong khi hoạt động giao dịch và nắm giữ vị thế tại kỳ hạn tháng 11 gia tăng. Thị trường phái sinh đang bước vào giai đoạn cơ cấu vị thế trước đáo hạn, trong khi xu hướng thị trường cơ sở chưa có dấu hiệu cải thiện rõ ràng.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán phái sinh vn30-index

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