Khối ngoại bán ròng gần 470 tỷ đồng, FPT chịu áp lực bán mạnh nhất

Thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến giằng co trong phiên 13/10 khi lực cầu chưa có sự cải thiện rõ rệt. Thanh khoản tăng nhẹ về giá trị nhưng khối lượng khớp lệnh giảm so với phiên trước, cho thấy dòng tiền vẫn suy yếu tại nhiều nhóm ngành. Kết phiên, VN-Index giảm 1,56 điểm, tương đương 0,09%, xuống 1.719,42 điểm, duy trì trên ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng. Trên HOSE, giá trị bán ròng đạt 433,6 tỷ đồng. Tính chung cả ba sàn, khối ngoại bán ròng khoảng 468 tỷ đồng, nối dài chuỗi phiên rút vốn liên tiếp.

FPT trở thành tâm điểm bán ròng của khối ngoại trong phiên, với giá trị 106,8 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu còn lại. Áp lực bán diễn ra khi cổ phiếu công nghệ này giảm 1,4%, đóng cửa ở mức 56.300 đồng/cổ phiếu.

Đứng thứ hai là cổ phiếu Gemadept (GMD) với giá trị bán ròng 44,46 tỷ đồng, đồng thời giảm 2,96% xuống 52.500 đồng/cổ phiếu. Hai cổ phiếu ngân hàng MSB và VPB cũng bị bán ròng lần lượt 42,08 tỷ đồng và 37,61 tỷ đồng.

TCB tiếp tục nằm trong nhóm chịu áp lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài, với giá trị 34,78 tỷ đồng, dù thị giá tăng 1,07%. Ngoài ra, FRT bị bán ròng 32,9 tỷ đồng, VCI gần 24,64 tỷ đồng, PLX 22,78 tỷ đồng và HPG 21,42 tỷ đồng. Đáng chú ý, HPG chuyển sang trạng thái bán ròng sau khi dẫn đầu chiều mua ròng trong phiên trước đó.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 13/10 - Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, HDB dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng với giá trị 44,02 tỷ đồng. Cổ phiếu tăng 2,21%, đóng cửa ở mức 23.100 đồng/cổ phiếu.

PNJ cũng ghi nhận sự đảo chiều đáng chú ý khi được mua ròng 32,7 tỷ đồng sau nhiều phiên liên tiếp chịu áp lực bán mạnh. Cùng với đó, thị giá PNJ phục hồi 5,79%, lên 19.200 đồng/cổ phiếu.

VHM đứng thứ ba ở chiều mua ròng với 20,18 tỷ đồng, tiếp đến là BSR với 17,36 tỷ đồng và DGW với 15 tỷ đồng. Một số cổ phiếu ngân hàng khác như MBB, SHB và VIB cũng được mua ròng, song giá trị chỉ dao động từ 10 đến 13 tỷ đồng.

Nhìn chung, dòng vốn ngoại vẫn phân hóa mạnh giữa các cổ phiếu, trong khi quy mô giải ngân vào những mã dẫn đầu chiều mua chưa đủ bù đắp áp lực bán tập trung tại FPT và một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Theo nhận định của các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, VN-Index đang có dấu hiệu cân bằng tại vùng giá thấp nhất tháng 8/2026 sau giai đoạn giảm liên tục dưới ảnh hưởng của nhóm Vingroup. Tuy nhiên, VN30-Index vẫn suy yếu và nằm dưới vùng đáy tháng 8, phản ánh áp lực điều chỉnh chưa hoàn toàn chấm dứt.

Chuyên gia SHS duy trì quan điểm thận trọng khi VN-Index chưa thoát khỏi xu hướng giảm hiện tại. Công ty chứng khoán này khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế các vị thế ngắn hạn, đồng thời theo dõi số liệu dư nợ ký quỹ cuối quý III/2026 tại các công ty chứng khoán và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trước khi xem xét gia tăng tỷ trọng đầu tư.