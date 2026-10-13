Thuế - Hải quan

Quy định mới về chế độ thu, nộp phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an ninh mạng

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
16:38 | 13/10/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 152/2026/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an ninh mạng. Thông tư này thay thế cho Thông tư số 269/2016/TT-BTC cũ. Thông tư được ban hành nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch và đáp ứng các yêu cầu quản lý mới trong bối cảnh công nghệ thông tin và an toàn không gian mạng phát triển nhanh chóng.
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Theo Thông tư số 152/2026/TT-BTC (Thông tư 152), mức phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng khi thêm một loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ là 2 triệu đồng. Phí thẩm định cấp đổi giấy phép do thay đổi tên hoặc người đại diện theo pháp luật là 3 triệu đồng; thay đổi một loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ là 3 triệu đồng; bổ sung một loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ là 1 triệu đồng. Phí thẩm định gia hạn giấy phép là 500.000 đồng.

Quy định mới về chế độ thu, nộp phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an ninh mạng
Ảnh do AI tạo

Đối với phí thẩm định, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy trong lĩnh vực an ninh mạng, mức thu được quy định cụ thể: 5 triệu đồng đối với thẩm định chứng nhận hợp quy lần đầu; 100.000 đồng đối với thẩm định công bố hợp quy, hợp chuẩn và 5 triệu đồng đối với thẩm định chứng nhận hợp chuẩn lần đầu.

Về lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an ninh mạng, mức thu lần đầu là 200.000 đồng, cấp lại là 100.000 đồng. Đối với giấy chứng nhận tên định danh người gửi sử dụng trong hoạt động quảng cáo trên mạng, lệ phí cấp lần đầu là 200.000 đồng; trường hợp cấp lại hoặc gia hạn, mức thu là 100.000 đồng.

Theo quy định, tổ chức, cá nhân khi đề nghị thẩm định, cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng; thẩm định, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy về an ninh mạng hoặc cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an ninh mạng có trách nhiệm nộp phí, lệ phí theo mức quy định. Tương tự, tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận tên định danh người gửi sử dụng trong hoạt động quảng cáo trên mạng phải thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí tương ứng.

Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện công tác thẩm định, cấp phép và chứng nhận là đơn vị tổ chức thu phí, lệ phí. Toàn bộ số tiền thu được, bao gồm cả khoản lãi phát sinh trên số dư tài khoản liên quan trong quá trình thu, phải được nộp vào ngân sách nhà nước. Kinh phí phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ và tổ chức thu phí, lệ phí được ngân sách nhà nước bảo đảm trong dự toán của đơn vị thu theo quy định.

Thông tư 152 có hiệu lực từ ngày 9/10/2026. Đồng thời, Thông tư số 269/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin hết hiệu lực./.

Văn Tuấn
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