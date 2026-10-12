Vinh danh 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026

Chuyển cải cách thành cơ hội thực chất cho doanh nghiệp

Tối 11/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và tôn vinh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng năm 2026.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Nguyễn Ly

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng tốc, hướng tới tăng trưởng cao trong những năm tiếp theo.

Để khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan quản lý cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành. Trong đó, yêu cầu chuyển nhanh hơn từ quản lý sang kiến tạo, phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy kết quả thực chất và niềm tin của doanh nghiệp làm thước đo được đặt ra rõ ràng.

Theo Phó Thủ tướng, chủ trương, chính sách và nỗ lực cải cách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong sản xuất, kinh doanh. Doanh nhân, doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp biến cơ hội thành kết quả, chuyển nguồn lực và tiềm năng thành của cải, việc làm và động lực tăng trưởng, qua đó góp phần nâng cao vị thế của nền kinh tế Việt Nam.

Thông điệp này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh nền kinh tế đứng trước yêu cầu vừa thúc đẩy tăng trưởng cao, vừa nâng cao chất lượng, tính tự chủ và sức chống chịu. Theo đó, doanh nhân không chỉ đảm nhiệm vai trò tổ chức sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và đóng góp ngân sách, mà còn phải chủ động chuyển hóa cơ hội từ cải cách thể chế, tiến bộ khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế thành sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và giá trị mới.

Phó Thủ tướng mong muốn đội ngũ doanh nhân Việt Nam tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần tự lực, tự cường và trách nhiệm với đất nước; đồng thời chủ động đổi mới mô hình quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng thương hiệu và tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh mới.

Doanh nghiệp tạo việc làm cho khoảng 273 nghìn lao động

Tại sự kiện, PGS.TS Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI chia sẻ, chương trình bình xét Cúp Thánh Gióng năm 2026 nhận được hơn 260 hồ sơ do các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp trên cả nước giới thiệu. Các ứng viên ngày càng đa dạng về ngành nghề, vùng miền, loại hình doanh nghiệp và thế hệ lãnh đạo, nhưng có điểm chung là nỗ lực vươn lên bằng năng lực của chính mình.

Vinh danh 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026. Ảnh: Nguyễn Ly

Đáng chú ý, trong năm 2025, các doanh nghiệp do nhóm doanh nhân được vinh danh lãnh đạo đạt tổng doanh thu khoảng 1,34 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 248 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 97 nghìn tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 273 nghìn lao động.

Những kết quả này cho thấy đóng góp của đội ngũ doanh nhân không chỉ thể hiện ở quy mô hoạt động và hiệu quả kinh doanh của từng doanh nghiệp, mà còn lan tỏa tới nhiều mặt của nền kinh tế. Hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, duy trì và mở rộng việc làm, đồng thời tạo thêm nguồn lực cho đầu tư, đổi mới công nghệ và phát triển thị trường.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, yêu cầu đối với doanh nghiệp không dừng ở mở rộng quy mô doanh thu. Năng lực quản trị, khả năng đổi mới sáng tạo, tuân thủ pháp luật, xây dựng văn hóa kinh doanh và thực hiện trách nhiệm với người lao động, cộng đồng, môi trường cũng là những yếu tố quyết định khả năng phát triển bền vững.

Được VCCI khởi xướng từ năm 2006, danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 đánh dấu kỳ bình xét lần thứ 10. Qua chín kỳ trước, chương trình đã tôn vinh 860 lượt doanh nhân. Năm nay, 100 doanh nhân tiêu biểu được lựa chọn từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề và địa phương, phản ánh sự đa dạng của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Với vai trò tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, VCCI khẳng định tiếp tục thúc đẩy đối thoại chính sách, phản ánh tiếng nói từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển văn hóa kinh doanh và mở rộng liên kết trong nước, quốc tế.