Chứng khoán

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, cổ phiếu Hòa Phát (HPG) ngược dòng hút vốn

Tùng Linh

Tùng Linh

19:43 | 12/10/2026
(TBTCO) - Khối ngoại bán ròng phiên thứ 7 liên tiếp. Tuy vậy, giữa bối cảnh giao dịch trầm lắng, HPG nổi bật khi dẫn đầu chiều mua ròng và trở thành một trong những cổ phiếu nâng đỡ VN-Index.
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Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần mới trong trạng thái kém tích cực khi áp lực bán tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn kéo VN-Index đi xuống. Chỉ số phần lớn thời gian giao dịch dưới tham chiếu, có những nhịp hồi phục nhưng không duy trì được đà tăng. Kết phiên 12/10, VN-Index giảm 14,11 điểm, tương đương 0,81%, xuống 1.720,98 điểm.

Đáng chú ý, diễn biến giảm điểm của chỉ số chủ yếu chịu ảnh hưởng từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, thay vì áp lực bán lan rộng toàn thị trường. Trên ba sàn, số lượng mã chứng khoán tăng giảm giá tương đối cân bằng. Tuy nhiên, riêng cổ phiếu Vingroup (VIC) đã lấy đi khoảng 10,7 điểm của VN-Index, trong khi VHM khiến chỉ số giảm thêm khoảng 3,7 điểm. Ngược lại, HPG và VPB là hai cổ phiếu đóng góp tích cực nhất, mỗi mã nâng đỡ chỉ số khoảng 1 điểm.

Trong bối cảnh đó, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng nhưng quy mô giao dịch hai chiều không lớn. Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.245,51 tỷ đồng và bán ra 1.828,13 tỷ đồng, tương ứng bán ròng khoảng 583 tỷ đồng. Tính chung cả ba sàn, giá trị bán ròng đạt khoảng 615 tỷ đồng, đánh dấu phiên bán ròng thứ 7 liên tiếp.

Cổ phiếu Hòa Phát (HPG) trở thành điểm sáng đáng chú ý nhất trong giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Cổ phiếu Hòa Phát được mua ròng 128,14 tỷ đồng, cao gấp hơn 4 lần mã đứng thứ hai trong danh sách mua ròng. Lực cầu tích cực đi cùng diễn biến giá khi HPG tăng 2,99%, đóng cửa ở mức 20.700 đồng/cổ phiếu.

Không chỉ dẫn đầu về giá trị mua ròng, HPG còn là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất vào VN-Index trong phiên, giúp hạn chế phần nào mức giảm do nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn gây ra. Dòng vốn ngoại thực tế vẫn tìm kiếm cơ hội ở những cổ phiếu riêng lẻ, ngay cả khi thị trường chung chịu áp lực điều chỉnh.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, cổ phiếu Hòa Phát (HPG) ngược dòng hút vốn
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng mạnh trong phiên 12/10 - Nguồn: Dstock

Tuy nhiên, ngoài HPG, hoạt động giải ngân của khối ngoại khá hạn chế. HDB đứng thứ hai với giá trị mua ròng 31,03 tỷ đồng, tiếp đến là NVL với 18,03 tỷ đồng và VIB với 16,5 tỷ đồng. PVT được mua ròng 12,23 tỷ đồng, trong khi CII, HCM, HVN, HHV và DGW đều ghi nhận giá trị mua ròng dưới 7 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, TCB bị bán ròng mạnh nhất với 114,91 tỷ đồng, dù cổ phiếu vẫn tăng 0,77% lên 32.600 đồng. PNJ tiếp tục chịu áp lực rút vốn với giá trị bán ròng 104,95 tỷ đồng, đồng thời giảm 6,92% xuống 18.150 đồng/cổ phiếu.

FPT đứng thứ ba trong danh sách bán ròng với 91,16 tỷ đồng, tiếp đến là VIX với 60,52 tỷ đồng và VIC với 46,22 tỷ đồng. Đáng chú ý, VIC giảm 2,88% xuống 219.000 đồng/cổ phiếu và là mã gây sức ép lớn nhất lên VN-Index. Khối ngoại cũng bán ròng SSI, ACB và GMD với giá trị lần lượt 42,95 tỷ đồng, 41,08 tỷ đồng và 36,36 tỷ đồng.

Sự phân hóa rõ nét đang diễn ra giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong khi VIC và VHM kéo giảm mạnh chỉ số, HPG nổi lên như một lực đỡ quan trọng, đồng thời thu hút dòng vốn ngoại lớn nhất thị trường. Dù vậy, hoạt động mua ròng tập trung vào số ít cổ phiếu vẫn chưa đủ thay đổi trạng thái bán ròng kéo dài của nhà đầu tư nước ngoài.

Tùng Linh
Từ khóa:
hpg chứng khoán vn-index

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