Chứng khoán tuần mới (12 - 18/10): Dòng tiền tìm câu chuyện riêng

Chỉ số đi ngang, dòng tiền phân hóa mạnh

VN-Index khép lại tuần giao dịch trọn vẹn đầu tiên của tháng 10/2026 với mức giảm nhẹ 0,15%, sau những phiên rung lắc liên tục quanh vùng đáy tháng 8/2026. Mức biến động không lớn của chỉ số che đi sự phân hóa khá rõ bên dưới, khi dòng tiền chưa quay trở lại nhóm vốn hóa lớn, mà tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở những nhóm ngành và cổ phiếu có câu chuyện riêng.

Theo số liệu của Chứng khoán Kirin (CSI), thanh khoản có xu hướng cải thiện, khối lượng khớp lệnh trong tuần cao hơn 4,8% so với bình quân 20 tuần. Tuy nhiên, nến Doji xuất hiện trên đồ thị tuần cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng, lưỡng lự và xu hướng điều chỉnh chưa phát tín hiệu kết thúc rõ ràng.

Dòng cổ phiếu ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 33% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, tiếp đến là bất động sản (16%) và chứng khoán (14%). Song, vai trò dẫn dắt của các nhóm vốn hóa lớn khá hạn chế. Ngân hàng giảm 0,6%, chứng khoán giảm 2,09%, trong khi công nghệ viễn thông mất 4,9%.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền tìm đến các nhóm có câu chuyện riêng. Nhóm khai khoáng tăng 10,94%, cảng biển tăng 4,23%, phân bón tăng 4,17%, bán buôn - bán lẻ tăng 3,71%, vận tải hàng hóa tăng 3,48%. Hàng tiêu dùng và dầu khí lần lượt tăng 2,52% và 2,34%.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia của Chứng khoán Pinetree, đang có dòng tiền rút khỏi nhóm vốn hóa lớn để tìm đến các cổ phiếu vừa và nhỏ có câu chuyện riêng. Trong đó, nhóm Vingroup từng hỗ trợ chỉ số vào đầu tuần, nhưng nhanh chóng quay đầu.

Dòng vốn ngoại tiếp tục là biến số đáng chú ý. Trong tuần, khối ngoại bán ròng khoảng 13.921 tỷ đồng, mức tăng đột biến so với những tuần gần đây. Tuy nhiên, quy mô bán ròng lớn chủ yếu tập trung ở một số giao dịch. Riêng cổ phiếu MCH bị bán ròng khoảng 9.535 tỷ đồng. Giao dịch đột biến tại đây chủ yếu diễn ra thông qua phương thức thỏa thuận khối lượng lớn (khoảng hơn 9.600 tỷ đồng) từ khối ngoại sang nhà đầu tư trong nước.

Tiếp đến là, HDB (hơn 2.400 tỷ đồng); VJC (762 tỷ đồng), PNJ (714 tỷ đồng) và TCB (431 tỷ đồng). Ở chiều mua, SHB dẫn đầu với 179 tỷ đồng, tiếp đến là PLX (129 tỷ đồng), VIC (118 tỷ đồng), DGW (109 tỷ đồng) và DCM (95 tỷ đồng).

Mức bán ròng lớn chủ yếu do giao dịch tại một số cổ phiếu chưa đồng nghĩa với dòng vốn ngoại đồng loạt rút khỏi toàn thị trường. Tuy nhiên, áp lực này vẫn ảnh hưởng đáng kể tới tâm lý, đặc biệt khi dòng ngân hàng - nhóm chiếm tỷ trọng giao dịch lớn nhất - chưa lấy lại được vai trò nâng đỡ chỉ số.

Từ góc độ phân tích kỹ thuật, ông Lê Đỗ Tuấn Minh - Chuyên viên phân tích kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán, Chứng khoán Kirin (CSI) cho rằng, việc xuất hiện nến Doji trên biểu đồ tuần cho thấy tâm lý của nhà đầu tư vẫn rất thận trọng, lưỡng lự và chưa có một tín hiệu tích cực nào xuất hiện trong tuần qua. Chuyên gia từ CSI tiếp tục duy trì quan điểm VN-Index đang trong xu hướng điều chỉnh và coi khu vực 1.700 điểm là vùng hỗ trợ tâm lý đáng chú ý.

Chờ chất xúc tác từ kết quả kinh doanh quý III

Bước sang tuần giao dịch mới, thị trường tiếp tục đứng giữa những yếu tố hỗ trợ trong nước và sức ép từ môi trường quốc tế.

Ở trong nước, nền tảng vĩ mô vẫn là điểm tựa đáng chú ý khi GDP quý III tăng 9,95% so với cùng kỳ. Cùng với đó, mùa công bố kết quả kinh doanh quý III đang đến gần, có thể giúp dòng tiền có thêm cơ sở để sàng lọc doanh nghiệp dựa trên tăng trưởng lợi nhuận thực tế thay vì chỉ vận động theo nhóm ngành hoặc câu chuyện thị trường.

Điểm sáng là nền vĩ mô trong nước vẫn rất vững với GDP quý III tăng 9,95%. Cùng với mùa kết quả kinh doanh quý III sẽ sớm công bố trong vài tuần nữa, đây sẽ là chất xúc tác để dòng tiền tập trung vào từng doanh nghiệp có câu chuyện riêng thay vì nâng đỡ cả thị trường. Ông Nguyễn Tấn Phong -Chuyên gia phân tích,

Chứng khoán Pinetree

Theo đó, sự phân hóa có thể tiếp tục là đặc điểm chủ đạo trong những tuần tới. Những doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận rõ nét, định giá hợp lý hoặc sở hữu các động lực riêng có khả năng thu hút dòng tiền tốt hơn, trong khi việc kỳ vọng toàn bộ thị trường cùng tăng sẽ khó hơn khi các nhóm trụ chưa tìm lại trạng thái cân bằng.

Ở chiều ngược lại, môi trường bên ngoài vẫn tiềm ẩn nhiều biến số. Giá dầu Brent đã vượt 104 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông tiếp diễn, kéo theo lo ngại về áp lực lạm phát. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức cao cũng tạo sức ép lên các thị trường mới nổi thông qua kênh tỷ giá và dòng vốn.

Tuần tới, dữ liệu lạm phát Mỹ sẽ trở thành tâm điểm. Tại châu Âu, số liệu lạm phát cuối cùng của Eurozone được kỳ vọng xác nhận mức tăng 3,8% trong tháng 9.

Chuyên gia Pinetree nghiêng về kịch bản chỉ số tiếp tục vận động sideway down trong vùng 1.700 - 1.760 điểm, do Vingroup đã chững lại, còn ngân hàng vẫn chịu sức ép từ dòng vốn ngoại. CSI cũng xác định khu vực 1.700 điểm là vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng, nơi lực cầu có thể xuất hiện để hạn chế đà giảm.

Khi dòng tiền ngày càng phân hóa, mùa kết quả kinh doanh quý III có thể làm rõ hơn khoảng cách giữa những doanh nghiệp duy trì tăng trưởng thực chất và phần còn lại của thị trường, qua đó tiếp tục củng cố xu hướng “chọn cổ phiếu hơn chọn chỉ số” trong những tuần tới./.