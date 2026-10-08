Khối ngoại giảm bán ròng phiên thứ ba liên tiếp

Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 8/10 khi dòng tiền phân hóa mạnh và lực bán gia tăng tại nhiều cổ phiếu. Kết phiên, VN-Index giảm 14,42 điểm, tương đương 0,82%, xuống 1.738,97 điểm, tiếp tục lùi xa vùng kháng cự 1.800 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài duy trì trạng thái bán ròng. Tuy nhiên, cường độ bán đã giảm so với các phiên trước. Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 1.800,9 tỷ đồng và bán ra 2.252,1 tỷ đồng, tương ứng bán ròng khoảng 451,2 tỷ đồng. Trên ba sàn, giá trị bán ròng toàn thị trường đạt khoảng 448 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng tiếp tục chịu áp lực bán đáng kể từ dòng vốn ngoại. TCB dẫn đầu danh sách với giá trị bán ròng 152,9 tỷ đồng, đồng thời giảm 1,24% xuống 31.900 đồng/cổ phiếu. HDB đứng thứ hai với 117,71 tỷ đồng, giảm 0,36% xuống 28.000 đồng/cổ phiếu. Hai mã ngân hàng này chiếm khoảng 60% giá trị bán ròng trên HOSE.

Ngoài ra, ACB và VCI cũng bị bán ròng lần lượt 39,86 tỷ đồng và 27,88 tỷ đồng. PNJ tiếp tục nằm trong nhóm chịu áp lực rút vốn lớn, với giá trị bán ròng 115,9 tỷ đồng. Cổ phiếu này giảm thêm 3,44%, xuống 18.250 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, chứng chỉ quỹ FUEVFVND bị bán ròng 71,85 tỷ đồng dù thị giá tăng 0,75%. VHM và FPT cũng ghi nhận giá trị bán ròng lần lượt 61,69 tỷ đồng và 60,04 tỷ đồng.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 8/10 - Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại tập trung giải ngân vào một số cổ phiếu dầu khí và vận tải. PLX dẫn đầu danh sách mua ròng với 90,78 tỷ đồng, đồng thời tăng 3,87% lên 37.600 đồng/cổ phiếu. PVT được mua ròng 62,29 tỷ đồng, tăng 2,82% lên 25.550 đồng/cổ phiếu.

VIC cũng chuyển sang trạng thái mua ròng 66,05 tỷ đồng, dù cổ phiếu giảm 0,87%. STB được mua ròng 55,62 tỷ đồng, trong khi MSN và MCH lần lượt thu hút 31,9 tỷ đồng và 27,66 tỷ đồng.

Một số cổ phiếu khác được khối ngoại mua ròng gồm SHB, HCM, GAS và DGW. Trong đó, GAS tăng 4,59%, HCM tăng 2,61% và DGW tăng 1,17%. Dòng tiền vẫn tìm kiếm cơ hội ở những nhóm cổ phiếu có diễn biến giá tích cực.

Theo các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán SHS, thị trường đang phân hóa mạnh theo chất lượng và triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp. Dòng tiền có xu hướng gia tăng tại vùng giá thấp nhưng chưa sẵn sàng mở rộng mua đuổi ở vùng giá cao, khiến nhiều cổ phiếu chịu áp lực bán đột biến. Dù vậy, thị trường vẫn xuất hiện những điểm sáng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu thuộc ngành thủy sản, nông nghiệp và dệt may. Đây hầu hết là các doanh nghiệp tương đối tốt, duy trì tăng trưởng, đầu ngành trong các nhóm ngành, sau thời gian dài chịu áp lực điều chỉnh về các vùng định giá tương đối hợp lý, có các mức P/E, P/B thấp so với lịch sử./.