Chứng khoán

Khối ngoại giảm bán ròng phiên thứ ba liên tiếp

Tùng Linh

Tùng Linh

17:31 | 08/10/2026
(TBTCO) - Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 448 tỷ đồng trong phiên 8/10, nhưng quy mô đã thu hẹp phiên thứ ba liên tiếp. Áp lực bán tập trung tại nhóm ngân hàng, trong khi dòng vốn ngoại tìm đến một số cổ phiếu dầu khí và vận tải.
aa

Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 8/10 khi dòng tiền phân hóa mạnh và lực bán gia tăng tại nhiều cổ phiếu. Kết phiên, VN-Index giảm 14,42 điểm, tương đương 0,82%, xuống 1.738,97 điểm, tiếp tục lùi xa vùng kháng cự 1.800 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài duy trì trạng thái bán ròng. Tuy nhiên, cường độ bán đã giảm so với các phiên trước. Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 1.800,9 tỷ đồng và bán ra 2.252,1 tỷ đồng, tương ứng bán ròng khoảng 451,2 tỷ đồng. Trên ba sàn, giá trị bán ròng toàn thị trường đạt khoảng 448 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng tiếp tục chịu áp lực bán đáng kể từ dòng vốn ngoại. TCB dẫn đầu danh sách với giá trị bán ròng 152,9 tỷ đồng, đồng thời giảm 1,24% xuống 31.900 đồng/cổ phiếu. HDB đứng thứ hai với 117,71 tỷ đồng, giảm 0,36% xuống 28.000 đồng/cổ phiếu. Hai mã ngân hàng này chiếm khoảng 60% giá trị bán ròng trên HOSE.

Ngoài ra, ACB và VCI cũng bị bán ròng lần lượt 39,86 tỷ đồng và 27,88 tỷ đồng. PNJ tiếp tục nằm trong nhóm chịu áp lực rút vốn lớn, với giá trị bán ròng 115,9 tỷ đồng. Cổ phiếu này giảm thêm 3,44%, xuống 18.250 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, chứng chỉ quỹ FUEVFVND bị bán ròng 71,85 tỷ đồng dù thị giá tăng 0,75%. VHM và FPT cũng ghi nhận giá trị bán ròng lần lượt 61,69 tỷ đồng và 60,04 tỷ đồng.

Khối ngoại giảm bán ròng phiên thứ ba liên tiếp
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 8/10 - Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại tập trung giải ngân vào một số cổ phiếu dầu khí và vận tải. PLX dẫn đầu danh sách mua ròng với 90,78 tỷ đồng, đồng thời tăng 3,87% lên 37.600 đồng/cổ phiếu. PVT được mua ròng 62,29 tỷ đồng, tăng 2,82% lên 25.550 đồng/cổ phiếu.

VIC cũng chuyển sang trạng thái mua ròng 66,05 tỷ đồng, dù cổ phiếu giảm 0,87%. STB được mua ròng 55,62 tỷ đồng, trong khi MSN và MCH lần lượt thu hút 31,9 tỷ đồng và 27,66 tỷ đồng.

Một số cổ phiếu khác được khối ngoại mua ròng gồm SHB, HCM, GAS và DGW. Trong đó, GAS tăng 4,59%, HCM tăng 2,61% và DGW tăng 1,17%. Dòng tiền vẫn tìm kiếm cơ hội ở những nhóm cổ phiếu có diễn biến giá tích cực.

Theo các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán SHS, thị trường đang phân hóa mạnh theo chất lượng và triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp. Dòng tiền có xu hướng gia tăng tại vùng giá thấp nhưng chưa sẵn sàng mở rộng mua đuổi ở vùng giá cao, khiến nhiều cổ phiếu chịu áp lực bán đột biến. Dù vậy, thị trường vẫn xuất hiện những điểm sáng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu thuộc ngành thủy sản, nông nghiệp và dệt may. Đây hầu hết là các doanh nghiệp tương đối tốt, duy trì tăng trưởng, đầu ngành trong các nhóm ngành, sau thời gian dài chịu áp lực điều chỉnh về các vùng định giá tương đối hợp lý, có các mức P/E, P/B thấp so với lịch sử./.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại vn-index bán rong

Bài liên quan

Khối ngoại bán ròng hơn 900 tỷ đồng, PNJ tiếp tục là tâm điểm

Khối ngoại bán ròng hơn 900 tỷ đồng, PNJ tiếp tục là tâm điểm

Khối ngoại bán ròng hơn 2.600 tỷ đồng trong phiên VN-Index duy trì sắc xanh

Khối ngoại bán ròng hơn 2.600 tỷ đồng trong phiên VN-Index duy trì sắc xanh

Chứng khoán tuần mới (5/10 - 9/10): Kỳ vọng điểm tựa vĩ mô quý III

Chứng khoán tuần mới (5/10 - 9/10): Kỳ vọng điểm tựa vĩ mô quý III

Dành cho bạn

Hà Nội đặt nhân lực chất lượng cao vào trọng tâm tạo động lực tăng trưởng

Hà Nội đặt nhân lực chất lượng cao vào trọng tâm tạo động lực tăng trưởng

Chứng khoán phái sinh ngày 8/10: Chênh lệch dương nới rộng khi VN30-Index điều chỉnh mạnh

Chứng khoán phái sinh ngày 8/10: Chênh lệch dương nới rộng khi VN30-Index điều chỉnh mạnh

Bế mạc Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Bế mạc Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

Hải quan nâng cao năng lực kiểm soát ma túy trên các tuyến trọng điểm

Hải quan nâng cao năng lực kiểm soát ma túy trên các tuyến trọng điểm

PV GAS và BSR tăng cường hợp tác, gia tăng giá trị từ liên kết chuỗi

PV GAS và BSR tăng cường hợp tác, gia tăng giá trị từ liên kết chuỗi

Đọc thêm

VPS quý III/2026: Tích lũy nền tảng, kiến tạo tương lai

VPS quý III/2026: Tích lũy nền tảng, kiến tạo tương lai

(TBTCO) - Trong bối cảnh thanh khoản thu hẹp, VPS tiếp tục dẫn đầu thị phần quý III/2026. Trước những cơ hội sau nâng hạng, Công ty củng cố nền tảng công nghệ và phát triển giải pháp đầu tư dài hạn, mở rộng vai trò đồng hành cùng nhà đầu tư.
Chứng khoán phái sinh ngày 7/10: Giao dịch sôi động khi VN30-Index chưa vượt được mốc 1.900 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 7/10: Giao dịch sôi động khi VN30-Index chưa vượt được mốc 1.900 điểm

(TBTCO) - VN30-Index đảo chiều giảm khi nỗ lực vượt vùng 1.900 điểm bất thành. Sắc đỏ áp đảo trong rổ chỉ số. Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tháng 10 giảm mạnh hơn cơ sở, khiến chênh lệch dương thu hẹp còn khoảng 0,2 điểm.
Chứng khoán ngày 7/10: VN-Index giảm điểm sau hai phiên tăng liên tiếp, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán ngày 7/10: VN-Index giảm điểm sau hai phiên tăng liên tiếp, dòng tiền phân hóa

Áp lực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index quay đầu giảm sau hai phiên tăng liên tiếp. Dòng tiền vẫn tìm đến cổ phiếu bán lẻ và vận tải, song thanh khoản suy giảm cho thấy tâm lý thận trọng và nhịp hồi phục chưa có sự đồng thuận.
Khung pháp lý mới cho bước phát triển cao hơn của thị trường chứng khoán

Khung pháp lý mới cho bước phát triển cao hơn của thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Sau bước tiến về nâng hạng, thị trường chứng khoán cần tiếp tục nâng chất lượng, tính minh bạch và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư. Hoàn thiện Luật Chứng khoán và hành lang cho giao dịch điện tử được kỳ vọng tạo thêm không gian đổi mới, đồng thời nâng chuẩn an toàn trong giai đoạn phát triển mới.
Dòng vốn mới trong nhịp vận động của thị trường sau nâng hạng

Dòng vốn mới trong nhịp vận động của thị trường sau nâng hạng

(TBTCO) - Việc chính thức bước vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp mở ra cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế lớn hơn cho chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, dòng tiền được dự báo sẽ phân hóa theo chất lượng và khả năng đầu tư của từng cổ phiếu, trong khi diễn biến thị trường từ nay đến cuối năm vẫn chịu tác động đáng kể từ lãi suất, dòng vốn ngoại và các yếu tố vĩ mô.
Chứng chỉ quỹ ETF hút mạnh dòng tiền

Chứng chỉ quỹ ETF hút mạnh dòng tiền

(TBTCO) - Trong khi giao dịch cổ phiếu, chứng quyền có bảo đảm thu hẹp, các sản phẩm chứng chỉ quỹ ETF vẫn hút dòng tiền với giá trị giao dịch tăng hơn 15% trong tháng 9/2026.
Hơn 38.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

Hơn 38.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

(TBTCO) - Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục sôi động trong tuần qua, với tổng giá trị đạt 38.200 tỷ đồng, tập trung ở bất động sản, ngân hàng và tiêu dùng.
Chứng khoán phái sinh ngày 6/10: Chênh lệch dương duy trì

Chứng khoán phái sinh ngày 6/10: Chênh lệch dương duy trì

(TBTCO) - VN30 hồi phục phiên thứ hai liên tiếp, nhưng vẫn dừng ngay dưới ngưỡng tâm lý 1.900 điểm. Trên thị trường phái sinh, cả 4 kỳ hạn đều duy trì chênh lệch dương, trong khi thanh khoản hợp đồng tháng 10 tăng trở lại khi các nhà giao dịch gia tăng hoạt động.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Quan hệ Việt Nam - Lào là ưu tiên cao nhất trong chính sách đối ngoại

Quan hệ Việt Nam - Lào là ưu tiên cao nhất trong chính sách đối ngoại

Khối ngoại giảm bán ròng phiên thứ ba liên tiếp

Khối ngoại giảm bán ròng phiên thứ ba liên tiếp

Chứng khoán ngày 8/10: Áp lực bán gia tăng, VN-Index tiếp tục giảm điểm

Chứng khoán ngày 8/10: Áp lực bán gia tăng, VN-Index tiếp tục giảm điểm

R&I nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức BBB-, triển vọng “Ổn định"

R&I nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức BBB-, triển vọng “Ổn định"

Tiếp thu, giải trình hoàn thiện quy định giao dịch công cụ nợ, tăng an toàn thanh toán

Tiếp thu, giải trình hoàn thiện quy định giao dịch công cụ nợ, tăng an toàn thanh toán

Ưu đãi FDI sẽ gắn với kết quả chuyển giao công nghệ, phát triển nhà cung ứng Việt

Ưu đãi FDI sẽ gắn với kết quả chuyển giao công nghệ, phát triển nhà cung ứng Việt

Hà Nội - Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Hà Nội - Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 8/10: Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/10: Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Quảng Trị phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Trị phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 8/10: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 8/10: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Bộ Tài chính thay thế 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Bộ Tài chính thay thế 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn đảo chiều tăng trở lại ở một số thương hiệu

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn đảo chiều tăng trở lại ở một số thương hiệu

4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý ngay

4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý ngay

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -17.16
08/10 | -17.16 (7,801.77 -17.16 (-0.22%))
DJI -341.41
08/10 | -341.41 (51,179.87 -341.41 (-0.66%))
IXIC -61.20
08/10 | -61.20 (27,538.69 -61.20 (-0.22%))
NYA -219.75
08/10 | -219.75 (23,701.92 -219.75 (-0.92%))
XAX -204.62
08/10 | -204.62 (7,961.46 -204.62 (-2.51%))
BUK100P -5.80
08/10 | -5.80 (1,031.74 -5.80 (-0.56%))
RUT -37.09
08/10 | -37.09 (2,793.20 -37.09 (-1.31%))
VIX +0.87
08/10 | +0.87 (15.95 +0.87 (+5.77%))
FTSE -59.93
08/10 | -59.93 (10,398.57 -59.93 (-0.57%))
GDAXI -283.65
08/10 | -283.65 (24,820.71 -283.65 (-1.13%))
FCHI -80.47
08/10 | -80.47 (7,688.74 -80.47 (-1.04%))
STOXX50E -80.04
08/10 | -80.04 (6,100.25 -80.04 (-1.29%))
N100 -18.80
08/10 | -18.80 (1,838.63 -18.80 (-1.01%))
BFX -152.80
08/10 | -152.80 (5,375.07 -152.80 (-2.76%))
MOEX.ME -0.11
08/10 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -344.71
08/10 | -344.71 (23,785.79 -344.71 (-1.43%))
STI -195.48
08/10 | -195.48 (5,412.96 -195.48 (-3.49%))
AXJO -66.80
08/10 | -66.80 (8,660.90 -66.80 (-0.77%))
AORD -71.40
08/10 | -71.40 (8,823.20 -71.40 (-0.80%))
BSESN -1,045.46
08/10 | -1,045.46 (71,593.24 -1,045.46 (-1.44%))
JKSE -115.44
08/10 | -115.44 (6,031.28 -115.44 (-1.88%))
KLSE -10.77
08/10 | -10.77 (1,601.01 -10.77 (-0.67%))
NZ50 +7.81
08/10 | +7.81 (13,691.85 +7.81 (+0.06%))
KS11 -177.97
08/10 | -177.97 (6,625.93 -177.97 (-2.62%))
TWII -492.93
08/10 | -492.93 (49,313.44 -492.93 (-0.99%))
GSPTSE -607.65
08/10 | -607.65 (35,041.86 -607.65 (-1.70%))
BVSP -1,532.97
08/10 | -1,532.97 (204,302.33 -1,532.97 (-0.74%))
MXX -659.13
08/10 | -659.13 (64,653.33 -659.13 (-1.01%))
MERV -72,730.75
08/10 | -72,730.75 (2,824,122.50 -72,730.75 (-2.51%))
TA125.TA -26.42
08/10 | -26.42 (3,906.00 -26.42 (-0.67%))
CASE30 -32.90
08/10 | -32.90 (53,265.20 -32.90 (-0.06%))
JN0U.JO -55.59
08/10 | -55.59 (6,360.89 -55.59 (-0.87%))
DX-Y.NYB +0.14
08/10 | +0.14 (102.38 +0.14 (+0.14%))
125904-USD-STRD -26.59
08/10 | -26.59 (2,662.35 -26.59 (-0.99%))
XDB -0.58
08/10 | -0.58 (132.13 -0.58 (-0.43%))
XDE -0.63
08/10 | -0.63 (111.95 -0.63 (-0.56%))
000001.SS -30.29
08/10 | -30.29 (3,811.90 -30.29 (-0.79%))
N225 -993.60
08/10 | -993.60 (69,042.11 -993.60 (-1.42%))
XDN +0.04
08/10 | +0.04 (63.26 +0.04 (+0.06%))
XDA -0.19
08/10 | -0.19 (69.63 -0.19 (-0.27%))