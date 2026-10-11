Thuế - Hải quan

Huế phát động “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng”

10:08 | 11/10/2026
(TBTCO) - Chiều ngày 10/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Huế và Thuế TP. Huế ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026 - 2030, phát động “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng” và hội nghị tập huấn tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mua hàng, sử dụng dịch vụ đúng quy định pháp luật.
aa

Quy chế phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP. Huế và Thuế TP. Huế nhấn mạnh việc vận động người dân lấy, lưu giữ hóa đơn gắn với hướng dẫn thực hiện và tiếp nhận phản ánh khi gặp vướng mắc.

Tại Hội nghị tập huấn tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mua hàng, sử dụng dịch vụ đúng quy định pháp luật, đơn vị chuyên môn đã phổ biến lại nội dung Chỉ thị số 25 của UBND TP. Huế về tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

Huế phát động “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng”
Ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Huế và Thuế TP. Huế. Ảnh Thiên Loan

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hà Văn Tuấn, việc triển khai Chỉ thị số 25 phải được đo đếm bằng kết quả cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương; không để khoảng trống quản lý, bỏ sót nguồn thu hoặc nhiệm vụ chung nhưng trách nhiệm không rõ. Các đơn vị cần tăng cường đối chiếu dữ liệu hóa đơn, thanh toán, đăng ký kinh doanh để quản lý doanh thu thực tế; rà soát, phân loại từng khoản nợ thuế và kiểm soát nợ mới phát sinh.

Cùng với đó, cơ quan thuế cần tiếp tục xử lý nợ đọng, rà soát từng khoản nợ, từng người nộp thuế trên từng địa bàn và phân loại tình trạng nợ để có giải pháp phù hợp. Cơ quan thuế phải kiểm soát chặt chẽ nợ mới phát sinh, không để nợ kéo dài sang những năm tiếp theo.

“Tăng thu gắn với nuôi dưỡng nguồn thu. Muốn có nguồn thu bền vững phải tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, hộ kinh doanh hoạt động ổn định, người dân có việc làm và thu nhập; đồng thời tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, bình đẳng”- Phó Chủ tịch TP. Huế nhấn mạnh.

Gắn với những yêu cầu trên, theo Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, cuộc vận động “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng” được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế phát động hướng đến hình thành thói quen chủ động yêu cầu, nhận và lưu giữ hóa đơn khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ. Qua đó, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần phòng ngừa gian lận thương mại và chống thất thu ngân sách.

Về phía MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Chí Tài - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế nhấn mạnh, hóa đơn là căn cứ quan trọng để người tiêu dùng bảo vệ quyền lợi khi phát sinh vấn đề về chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành, đổi trả hoặc tranh chấp. Chủ động lấy hóa đơn còn góp phần thúc đẩy cơ sở kinh doanh công khai doanh thu, thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo đảm công bằng giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

MTTQ Việt Nam TP. Huế sẽ tổ chức các đợt tuyên truyền cao điểm tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, khu du lịch, tuyến phố kinh doanh; kết hợp truyền thông trên nền tảng số và hệ thống thông tin cơ sở.

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế trao tặng 50 suất quà từ nguồn hỗ trợ của Hội Doanh nhân trẻ TP. Huế, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng, tổng kinh phí 100 triệu đồng cho 50 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 10 phường./.

Hà Minh
Từ khóa:
Thuế thành phố Huế mặt trận tổ quốc hóa đơn mua hàng

Bài liên quan

Nâng ngưỡng tính thuế đơn giản: Hộ kinh doanh "nhẹ" nỗi lo tuân thủ

Nâng ngưỡng tính thuế đơn giản: Hộ kinh doanh "nhẹ" nỗi lo tuân thủ

Quét sạch "doanh nghiệp ma" "doanh nghiệp ảo"

Quét sạch "doanh nghiệp ma" "doanh nghiệp ảo"

Thuế TP. Hà Nội: Vạch trần nhiều hành vi gian lận thuế

Thuế TP. Hà Nội: Vạch trần nhiều hành vi gian lận thuế

Dành cho bạn

Đón Fan Meeting đầu tay của Quán Nhà Haha cùng những suất tham dự sớm nhất từ Vietcombank

Đón Fan Meeting đầu tay của Quán Nhà Haha cùng những suất tham dự sớm nhất từ Vietcombank

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán kỷ niệm 70 năm thành lập: Chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán kỷ niệm 70 năm thành lập: Chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển

Ngày 10/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 10/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Hải quan đẩy mạnh cải cách, thu ngân sách đạt 399.638 tỷ đồng

Hải quan đẩy mạnh cải cách, thu ngân sách đạt 399.638 tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay (10/10): USD trong nước trái chiều, DXY cao nhất 18 tháng trước thềm công bố lạm phát Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (10/10): USD trong nước trái chiều, DXY cao nhất 18 tháng trước thềm công bố lạm phát Mỹ

Infographics: 9 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt hơn 299.060 tỷ đồng

Infographics: 9 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt hơn 299.060 tỷ đồng

Đọc thêm

Lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo chất lượng phục vụ của cơ quan thuế

Lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo chất lượng phục vụ của cơ quan thuế

(TBTCO) - Nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính, ngày 30/9/2026, Cục trưởng Cục Thuế đã ký ban hành Quyết định số 1361/QĐ-CT quy định “Quy tắc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế”. Đây được xem là bộ chuẩn mực nội bộ quan trọng, định hướng hành động cho toàn thể lãnh đạo, công chức thuế các cấp hướng tới một nền hành chính minh bạch, liêm chính, chuyên nghiệp và thân thiện.
Nâng cao kỹ năng phòng, chống ma túy cho người dân, doanh nghiệp cửa khẩu Lao Bảo

Nâng cao kỹ năng phòng, chống ma túy cho người dân, doanh nghiệp cửa khẩu Lao Bảo

(TBTCO) - Ngày 9/10, tại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực IX tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống ma tuý cho cán bộ hải quan, doanh nghiệp và người dân.
Thuế TP. Hải Phòng tuyên dương 135 doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt chính sách thuế

Thuế TP. Hải Phòng tuyên dương 135 doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt chính sách thuế

Ngày 9/10, Thuế TP. Hải Phòng tổ chức tuyên dương 135 doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025.
Cục Hải quan đôn đốc các đơn vị nhanh chóng xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp

Cục Hải quan đôn đốc các đơn vị nhanh chóng xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực giải quyết nhanh chóng, minh bạch và dứt điểm các kiến nghị thuộc thẩm quyền.
Bộ Tài chính sửa đổi quy định mức thu, quản lý phí, lệ phí

Bộ Tài chính sửa đổi quy định mức thu, quản lý phí, lệ phí

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 149/2026/TT-BTC sửa đổi mức thu và quy định quản lý phí, lệ phí áp dụng trong các lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và Internet.
Cục Thuế chỉ đạo không để người nộp thuế phải đi lại nhiều lần khi cần hỗ trợ

Cục Thuế chỉ đạo không để người nộp thuế phải đi lại nhiều lần khi cần hỗ trợ

(TBTCO) - Cục Thuế vừa ban hành công văn về việc tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo và xử lý vi phạm về thuế. Trong đó, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp duy trì đường dây nóng, kênh hỗ trợ trực tuyến; giải đáp kịp thời, đầy đủ, không để người nộp thuế phải đi lại nhiều lần.
Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 9 tháng đạt hơn 98% dự toán

Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 9 tháng đạt hơn 98% dự toán

(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng năm 2026, Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 1.650 tỷ đồng, bằng 98,2% dự toán pháp lệnh, bằng 96,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2025.
Hàng giả, hàng lậu diễn biến phức tạp, gia tăng trên không gian mạng

Hàng giả, hàng lậu diễn biến phức tạp, gia tăng trên không gian mạng

(TBTCO) - Hàng giả, hàng lậu đang dịch chuyển mạnh lên không gian mạng, núp bóng hàng “xách tay”, chia nhỏ qua chuyển phát nhanh và được tiêu thụ qua livestream, sàn thương mại điện tử. Quý III/2026, số vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bị phát hiện tăng tới 180,69%, đặt ra yêu cầu kiểm soát mới đối với dòng hàng xuyên biên giới.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Huế phát động “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng”

Huế phát động “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng”

Ngày 11/10: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 11/10: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Chứng khoán tuần mới (12 - 18/10): Dòng tiền tìm câu chuyện riêng

Chứng khoán tuần mới (12 - 18/10): Dòng tiền tìm câu chuyện riêng

Ngày 11/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 11/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

EU ghi nhận nỗ lực minh bạch hóa chính sách thuế của Việt Nam

EU ghi nhận nỗ lực minh bạch hóa chính sách thuế của Việt Nam

Ngày 11/10: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc bất ngờ tăng

Ngày 11/10: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc bất ngờ tăng

Ngày 11/10: Giá cao su tại Trung Quốc và Singapore tăng mạnh

Ngày 11/10: Giá cao su tại Trung Quốc và Singapore tăng mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 11/10: Giá vàng thế giới phục hồi, trong nước biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 11/10: Giá vàng thế giới phục hồi, trong nước biến động trái chiều

Mở rộng không gian cho doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng FDI

Mở rộng không gian cho doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng FDI

Ngày 9/10: Giá heo hơi trên cả nước nối dài đà giảm

Ngày 9/10: Giá heo hơi trên cả nước nối dài đà giảm

Tỷ giá USD hôm nay (9/10): USD ngân hàng giảm mạnh, Fed để ngỏ khả năng tạm dừng tăng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (9/10): USD ngân hàng giảm mạnh, Fed để ngỏ khả năng tạm dừng tăng lãi suất tháng 10

Chứng khoán trước biến số lãi suất

Chứng khoán trước biến số lãi suất

Thị trường tiền tệ tuần 5 - 9/10: Lãi suất qua đêm xuống dưới 1%, VND thuộc nhóm hiếm hoi tăng giá trước USD

Thị trường tiền tệ tuần 5 - 9/10: Lãi suất qua đêm xuống dưới 1%, VND thuộc nhóm hiếm hoi tăng giá trước USD

Giá vàng hôm nay ngày 9/10: Vàng trong nước giảm, thế giới bật tăng

Giá vàng hôm nay ngày 9/10: Vàng trong nước giảm, thế giới bật tăng

Việt Nam - Campuchia phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD

Việt Nam - Campuchia phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026: Đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mới

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026: Đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mới