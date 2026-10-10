Tài chính

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán kỷ niệm 70 năm thành lập: Chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển

Đức Minh

Đức Minh

Minhtbtc@gmail.com; nguyenducminh-tbtc@mof.gov.vn
12:30 | 10/10/2026
(TBTCO) - Ngày 10/10/2026, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (11/10/1956 - 11/10/2026). Buổi lễ có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; các đại biểu là nguyên Lãnh đạo Bộ Tài chính; đại diện các đơn vị thuộc Bộ cùng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức của Cục qua các thời kỳ.
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Hành trình 70 năm xây dựng và trưởng thành

Ôn lại truyền thống vẻ vang, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán Đặng Quyết Tiến nhấn mạnh, chặng đường 70 năm là dịp nhìn lại những thành tựu tự hào, tri ân các thế hệ đi trước và xác lập quyết tâm cho giai đoạn phát triển mới.

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán kỷ niệm 70 năm thành lập: Chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển
Thứ trưởng Cao Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán. Ảnh: Đức Minh

Tiền thân của Cục là Vụ Chế độ kế toán, được thành lập ngày 11/10/1956 theo Nghị định 1076-TTg nhằm xây dựng cơ quan chuyên môn thống nhất về kế toán. Dù trải qua thời kỳ chiến tranh gian khổ hay giai đoạn đất nước thống nhất, đội ngũ cán bộ vẫn kiên trì đặt nền móng cho hệ thống kế toán Việt Nam.

Bước ngoặt căn bản diễn ra từ công cuộc Đổi mới năm 1986. Kế toán dần chuyển mình từ công cụ ghi chép đơn thuần sang bộ phận quan trọng của hệ thống thông tin kinh tế - tài chính.

Cùng với sự ra đời của Pháp lệnh Kế toán và Thống kê (1988), Hệ thống tài khoản kế toán (1989), Chế độ kế toán doanh nghiệp (1995) và sự thành lập của các công ty kiểm toán đầu tiên như VACO, AASC (1991), ngành kiểm toán độc lập chính thức hình thành.

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán kỷ niệm 70 năm thành lập: Chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển
Cục trưởng Đặng Quyết Tiến đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Đức Minh

Sang thế kỷ XXI, khung pháp lý liên tục được hoàn thiện với các Luật Kế toán (2003, 2015) và Luật Kiểm toán độc lập (2011), cùng hệ thống 26 chuẩn mực kế toán và 47 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Đặc biệt, ngày 9/2/2018, việc chuyển đổi Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán thành Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán đã đánh dấu bước chuyển từ trọng tâm xây dựng chính sách sang kết hợp hoàn thiện thể chế với quản lý hành nghề và giám sát chất lượng.

Trước yêu cầu của chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, Cục xác định tiếp tục chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển; xây dựng hệ thống pháp luật ổn định, minh bạch, giảm chi phí tuân thủ nhưng vẫn bảo đảm kỷ luật tài chính.

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán kỷ niệm 70 năm thành lập: Chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển
Tri ân các thế hệ lãnh đạo của Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán. Ảnh: Đức Minh

Trong thời gian tới, Cục tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành và đổi mới phương thức kiểm tra theo hướng quản lý rủi ro. Đồng thời, chú trọng phát triển thị trường dịch vụ chuyên nghiệp, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và đào tạo đội ngũ nhân lực có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Nêu rõ phương châm hành động, ông Đặng Quyết Tiến nhấn mạnh những giá trị đúc kết qua 70 năm: “Chính xác nhưng không máy móc; thận trọng nhưng không trì trệ; tuân thủ nhưng luôn chủ động đổi mới; quản lý chặt chẽ nhưng đồng thời phải kiến tạo, tạo thuận lợi và mở đường cho phát triển”.

Quản lý bằng tiêu chuẩn, dữ liệu và hậu kiểm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của Cục trong suốt 70 năm qua, khẳng định đơn vị luôn giữ vai trò tham mưu nòng cốt của Bộ Tài chính trong việc xây dựng nền tảng thông tin tài chính minh bạch, tin cậy.

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán kỷ niệm 70 năm thành lập: Chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu chúc mừng. Ảnh: Đức Minh
Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán kỷ niệm 70 năm thành lập: Chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển
Các đại biểu tham gia buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng cho biết, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sắp tới, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua. Dự luật được kỳ vọng sẽ tiếp tục khơi thông nguồn lực, cắt giảm thủ tục hành chính và tạo điều kiện cho thị trường phát triển bền vững.

Theo Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, vai trò của kế toán và kiểm toán ngày càng quan trọng. Một nền kinh tế hiện đại cần hệ thống thông tin tài chính minh bạch, trung thực và đáng tin cậy; một thị trường vốn phát triển sẽ có yêu cầu cao về chất lượng của báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán; quản lý tài chính công, quản trị doanh nghiệp và phòng ngừa rủi ro đều cần một nền tảng kế toán, kiểm toán vững chắc.

Định hướng tương lai, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đề nghị Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán trong thời gian tới tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục đặt nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế ở vị trí trung tâm; đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, chuyển từ quản lý nặng về thủ tục sang quản lý bằng tiêu chuẩn, nguyên tắc, dữ liệu và hậu kiểm; tiếp tục cắt giảm thủ tục, điều kiện không cần thiết, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chuẩn mực, chế độ kế toán, kiểm toán theo hướng phù hợp với yêu cầu phát triển, điều kiện thực tiễn của Việt Nam và tiệm cận thông lệ quốc tế; chủ động nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh từ kinh tế số, các mô hình kinh doanh và sản phẩm tài chính mới.

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và quản lý dựa trên dữ liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, ứng dụng công nghệ trong phân tích và đánh giá rủi ro, từng bước nâng cao hiệu quả giám sát từ xa.

Thứ tư, chú trọng phát triển nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán và đội ngũ cán bộ, công chức của Cục có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, tư duy đổi mới và đáp ứng yêu cầu hội nhập; phát huy trí tuệ tập thể và chú trọng đào tạo đội ngũ kế cận.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn tin tưởng, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và tập thể Lãnh đạo Bộ Tài chính; sự phối hợp, đồng hành của các đơn vị, tổ chức trong và ngoài Bộ, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; cùng truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh và tinh thần đổi mới của các thế hệ cán bộ, công chức, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển ngành Tài chính và lĩnh vực kế toán, kiểm toán trong giai đoạn mới.

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán kỷ niệm 70 năm thành lập: Chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn trao Bằng khen cho 10 tập thể. Ảnh: Đức Minh

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tổ chức lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 10 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tài chính giai đoạn 2015–2025.
Đức Minh
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Cục trưởng Đặng Quyết Tiến Luật Kế toán 2003 2015 Luật Kiểm toán độc lập 2011 kỷ niệm 70 năm thành lập cục quản lý giám sát kế toán Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán

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