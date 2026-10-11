Thị trường

Ngày 11/10: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc bất ngờ tăng

10:02 | 11/10/2026
Giá heo hơi hôm nay (11/10) bất ngờ tăng 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh miền Bắc, trong khi miền Trung và miền Nam phân hóa. Hiện giá heo cả nước giữ ở mức 51.000 - 54.000 đồng/kg sau nhiều phiên giảm liên tiếp.
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Ngày 11/10: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc bất ngờ tăng
Giá heo hơi hôm nay tại Thái Nguyên và Bắc Ninh tăng 1.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay diễn biến tích cực sau nhiều phiên giảm sâu, với mức tăng 1.000 đồng/kg xuất hiện tại Thái Nguyên và Bắc Ninh.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại hai địa phương này cùng đạt 54.000 đồng/kg, ngang với Hải Phòng và Điện Biên, trở thành nhóm có mức thu mua cao nhất khu vực.

Ở chiều ngược lại, Lào Cai tiếp tục duy trì mức giá thấp nhất miền Bắc, đạt 52.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại chủ yếu giao dịch quanh mức 53.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hiện dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Dù mức tăng mới chỉ xuất hiện tại hai địa phương, diễn biến này vẫn đáng chú ý bởi thị trường phía Bắc trước đó liên tục chịu áp lực giảm, khiến ngưỡng 55.000 đồng/kg hoàn toàn biến mất trong phiên 10/10.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đồng loạt đi ngang sau nhiều ngày điều chỉnh. Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục là hai địa phương có giá thu mua thấp nhất khu vực và cả nước, cùng ở mức 51.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng giữ mức cao nhất vùng với 54.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại chủ yếu giao dịch từ 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Theo đó, mặt bằng giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên duy trì trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay vẫn ghi nhận một điểm giảm cục bộ khi Vĩnh Long điều chỉnh giảm thêm 1.000 đồng/kg, xuống còn 52.000 đồng/kg. Sau biến động này, Vĩnh Long cùng Đồng Tháp trở thành hai địa phương có giá thấp nhất khu vực.

Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau và TP Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì mức 54.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cần Thơ giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Nam hiện dao động từ 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Tính chung cả nước, giá heo hơi hôm nay vẫn duy trì trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg. Tuy nhiên, việc miền Bắc bắt đầu xuất hiện những điểm tăng giá cho thấy đà giảm trên thị trường có dấu hiệu chững lại./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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