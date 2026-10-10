Ngân hàng - Bảo hiểm

Đón Fan Meeting đầu tay của Quán Nhà Haha cùng những suất tham dự sớm nhất từ Vietcombank

18:32 | 10/10/2026
(TBTCO) - Vietcombank chính thức đồng hành cùng Fan Meeting đầu tiên của Quán Nhà Haha, mang đến hàng nghìn cơ hội sở hữu vé và những trải nghiệm đặc biệt cho khách hàng thông qua chuỗi chương trình khuyến mại dành riêng cho khách hàng Vietcombank.
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Tiếp nối hành trình đồng hành cùng chương trình Quán Nhà Haha, Vietcombank chính thức triển khai chuỗi chương trình khuyến mại mang đến cơ hội tham gia Fan Meeting đầu tiên của Quán Nhà Haha, dự kiến sự kiện diễn ra tại khu vực miền Bắc. Với hàng nghìn cơ hội nhận vé Fan Meeting và các quyền lợi đặc biệt, Vietcombank mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho khách hàng yêu thích chương trình.

Thông qua việc kết hợp các sản phẩm, dịch vụ gồm thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa Haha Collection, VCB Digibank và sản phẩm huy động vốn, Vietcombank mang đến đa dạng cách thức để khách hàng vừa tận hưởng các tiện ích tài chính trong đời sống hàng ngày, vừa có cơ hội trực tiếp gặp gỡ, giao lưu cùng các nghệ sĩ của Quán Nhà Haha.

Đón Fan Meeting đầu tay của Quán Nhà Haha cùng những suất tham dự sớm nhất từ Vietcombank

Vietcombank đồng hành cùng Fan Meeting đầu tiên của Quán Nhà Haha, mang hàng nghìn cơ hội gặp gỡ, giao lưu cho khách hàng yêu thích chương trình

Hội ngộ idol, cùng Vietcombro săn vé

Từ ngày 8/10/2026 đến hết ngày 13/11/2026, Vietcombank triển khai chương trình khuyến mại “Hội ngộ idol, cùng Vietcombro săn vé” trên phạm vi toàn quốc. Khách hàng cá nhân là chủ thẻ Vietcombank Visa Haha Collection, khách hàng sử dụng VCB Digibank và khách hàng có giao dịch hợp lệ có thể tham gia chương trình và nhận Mã dự thưởng (MDT) để quay số xác định khách hàng trúng thưởng.

Mã dự thưởng được tích lũy thông qua các hoạt động tài chính và chi tiêu hợp lệ. Khách hàng nhận 01 mã dự thưởng khi thực hiện một trong các giao dịch sau: mỗi 5.000.000 đồng tăng ròng số dư tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm VND kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng; mỗi 2.000.000 đồng doanh số chi tiêu hợp lệ bằng thẻ Vietcombank Visa Haha Collection; mỗi 2.000.000 đồng giao dịch mua sắm hợp lệ trên VCB Digibank. Khách hàng có thể nhận nhiều MDT tương ứng với các giao dịch/ doanh số hợp lệ trong thời gian chương trình.

Đặc biệt, chương trình dành tổng cộng 1.235 giải thưởng, bao gồm: 05 Giải Haha “Cháy” với mỗi giải là Combo 01 vé Soundcheck và 01 vé Fan Meeting khu vực Seating Zone; 300 Giải Haha “Chill” với mỗi giải tương ứng 01 vé Fan Meeting khu vực Seating Zone; 930 Giải Haha “Quẩy” với mỗi giải tương ứng 01 vé Fan Meeting khu vực Standing Zone.

Cùng thẻ Vietcombank Visa Haha Collection vui có hội, quẩy có đội

Không chỉ mang đến cơ hội nhận vé thông qua hình thức quay số, Vietcombank còn khuyến khích khách hàng chia sẻ niềm vui cùng bạn bè với chương trình “Vui có hội, quẩy có đội”.

Theo đó, 10 khách hàng có số điểm cao nhất khi giới thiệu bạn bè phát hành mới và sử dụng thẻ Vietcombank Visa Haha Collection hợp lệ sẽ nhận Combo vé Soundcheck và Fan Meeting Quán Nhà Haha, khu vực Seating Zone. Người được giới thiệu phát hành mới thẻ Vietcombank Visa Haha Collection và chi tiêu hợp lệ từ 200.000 đồng sẽ mang về 01 hoặc 02 điểm, tùy theo việc khách hàng đã là khách hàng hiện hữu của VCB Digibank trước đó hay mở mới đồng thời VCB Digibank.

Tổng cộng 10 Combo vé Soundcheck và Fan Meeting được trao tặng. Chương trình cũng là cơ hội để khách hàng cùng bạn bè tạo nên một “team” đồng hành, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc đặc biệt tại Fan Meeting.

Dẫn đầu chi tiêu - Fan Meeting Quán Nhà Haha chờ bạn

Bên cạnh đó, với chương trình “Dẫn đầu chi tiêu - Fan Meeting Quán Nhà Haha chờ bạn!”, Vietcombank dành 100 Combo vé Soundcheck và Fan Meeting khu vực Seating Zone cho 100 khách hàng có doanh số chi tiêu hợp lệ qua thẻ Vietcombank Visa Haha Collection cao nhất trong thời gian khuyến mại, với mức doanh số chi tiêu tối thiểu 30.000.000 đồng.

Các chương trình đều được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ 08/10/2026 đến hết 13/11/2026, khách hàng có thể được hưởng đồng thời các ưu đãi của các chương trình khuyến mại khác trong cùng thời kỳ nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện của từng chương trình.

Vietcombank kiến tạo thêm những điểm chạm trải nghiệm cùng khách hàng

Thông qua việc đồng hành cùng Fan Meeting đầu tiên của Quán Nhà Haha, Vietcombank tiếp tục mở rộng những điểm chạm giữa thương hiệu, sản phẩm và trải nghiệm của khách hàng. Không chỉ đơn thuần là một sản phẩm thanh toán, Vietcombank Visa Haha Collection được đưa vào những hoạt động gắn liền với phong cách sống, giải trí và kết nối cộng đồng, qua đó mang đến cho khách hàng thêm những trải nghiệm thú vị trong hành trình sử dụng dịch vụ Vietcombank.

Với chuỗi ưu đãi lần này, Vietcombank kỳ vọng sẽ cùng Quán Nhà Haha tạo nên một Fan Meeting giàu cảm xúc, nơi khách hàng không chỉ được tận hưởng những khoảnh khắc giải trí mà còn có cơ hội trực tiếp gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ cùng chương trình.

Fan Meeting Quán Nhà Haha dự kiến diễn ra tại khu vực miền Bắc. Thông tin chính thức về thời gian và các thay đổi liên quan đến chương trình sẽ được Vietcombank cập nhật trên website của Ngân hàng theo quy định.

Khách hàng có thể tìm hiểu đầy đủ điều kiện, thể lệ và thông tin trả thưởng tại landing page chính thức hoặc liên hệ Trung tâm Hỗ trợ khách hàng 24/7: 1900 54 54 13.

Hồng Dung
Từ khóa:
vietcombank Quán Nhà Haha Fan Meeting

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Cập nhật: 10/10/2026 20:00

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Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
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Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
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Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
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LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
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