Thị trường

Ngày 11/10: Giá cao su tại Trung Quốc và Singapore tăng mạnh

10:02 | 11/10/2026
Giá cao su trên sàn SHFE hôm nay (11/10) tăng tới 3,52% và 4,56% trên sàn SGX. Trong khi đó, thị trường Nhật Bản chưa đồng thuận khi hợp đồng tháng 11 ổn định và tháng 12 tăng nhẹ. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi so với hôm qua.
aa
Ngày 11/10: Giá cao su tại Trung Quốc và Singapore tăng mạnh
Giá cao su trên sàn SHFE hôm nay tăng tới 3,52% và 4,56% trên sàn SGX. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ở mức 446,50 Yên/kg ổn định. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 450 Yên/kg, tăng 0,51%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,08 Baht (0,08%) lên mức 97,59 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 10 ở mức 19.800 Nhân dân tệ/tấn, tăng 2,30%. Hợp đồng giao tháng 11 ở mức 20.125 Nhân dân tệ/tấn, tăng 3,52%.

Hợp đồng cao su butadiene tháng 11 giao dịch nhiều nhất trên Sàn SHFE tăng 415 Nhân dân tệ, tương đương 2,52%, lên 16.880 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 270,80 Cent/kg, tăng 4,56%.Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 268,20 Cent/kg, tăng 4,11%.

Đà tăng trên toàn bộ kỳ hạn tại sàn SHFE và SGX là điểm nổi bật của thị trường cao su. Tại Thượng Hải, giá tăng 2,30 - 3,52%, trong khi cao su TSR20 tại Singapore tăng 4,11 - 4,56%. Tuy nhiên, tại Nhật Bản chưa đồng thuận khi hợp đồng tháng 11 ổn định và tháng 12 tăng nhẹ.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn chưa ghi nhận thay đổi so với phiên trước.

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

Bài liên quan

Ngày 10/10: Giá cao su tại các thị trường chính ở châu Á đồng loạt tăng

Ngày 10/10: Giá cao su tại các thị trường chính ở châu Á đồng loạt tăng

Ngày 9/10: Giá cao su thế giới biến động không đồng nhất

Ngày 9/10: Giá cao su thế giới biến động không đồng nhất

Ngày 8/10: Giá cao su thế giới chưa xuất hiện đà tăng hoặc giảm trên diện rộng

Ngày 8/10: Giá cao su thế giới chưa xuất hiện đà tăng hoặc giảm trên diện rộng

Dành cho bạn

Đón Fan Meeting đầu tay của Quán Nhà Haha cùng những suất tham dự sớm nhất từ Vietcombank

Đón Fan Meeting đầu tay của Quán Nhà Haha cùng những suất tham dự sớm nhất từ Vietcombank

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán kỷ niệm 70 năm thành lập: Chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán kỷ niệm 70 năm thành lập: Chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển

Ngày 10/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 10/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Hải quan đẩy mạnh cải cách, thu ngân sách đạt 399.638 tỷ đồng

Hải quan đẩy mạnh cải cách, thu ngân sách đạt 399.638 tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay (10/10): USD trong nước trái chiều, DXY cao nhất 18 tháng trước thềm công bố lạm phát Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (10/10): USD trong nước trái chiều, DXY cao nhất 18 tháng trước thềm công bố lạm phát Mỹ

Infographics: 9 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt hơn 299.060 tỷ đồng

Infographics: 9 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt hơn 299.060 tỷ đồng

Đọc thêm

Ngày 10/10: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu ổn định

Ngày 10/10: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu ổn định

Giá cà phê hôm nay (10/10) tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg, xuống 91.200 - 92.000 đồng/kg, thấp nhất từ đầu tháng 7. Trong khi đó, giá tiêu ổn định sau phiên giảm mạnh trước đó, dao động trong khoảng 135.500 - 139.000 đồng/kg.
Ngày 9/10: Giá heo hơi giảm sâu, chạm đáy 51.000 đồng/kg

Ngày 9/10: Giá heo hơi giảm sâu, chạm đáy 51.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (10/10) tiếp tục đi xuống tại nhiều địa phương trên cả nước. Miền Bắc mất mốc 55.000 đồng/kg, trong khi Nghệ An và Hà Tĩnh giảm còn 51.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Thị trường miền Nam biến động nhẹ hơn, giá thu mua phổ biến từ 52.000 - 54.000 đồng/kg.
Ngày 10/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 10/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Giá lúa gạo hôm nay (10/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, giao dịch mua bán chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với hôm qua.
VCCI đồng hành cùng doanh nghiệp nâng sức cạnh tranh thương hiệu

VCCI đồng hành cùng doanh nghiệp nâng sức cạnh tranh thương hiệu

Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, VCCI đồng hành cùng doanh nghiệp đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào thực tiễn, đổi mới quản trị và nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc ra mắt Nền tảng Tăng trưởng thương hiệu NEX Brain™.
Giá dầu WTI ngày 9/10 quay đầu giảm nhẹ

Giá dầu WTI ngày 9/10 quay đầu giảm nhẹ

(TBTCO) - Giá dầu hôm nay trên thị trường quốc tế đi ngang và giảm nhẹ. Dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 104,3 USD/thùng, dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 91,16 USD/thùng, giảm 0,36%.
Ngày 9/10: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm, giá bạc thế giới quanh mức 60 USD/ounce

Ngày 9/10: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm, giá bạc thế giới quanh mức 60 USD/ounce

Giá bạc trong nước hôm nay (9/10) tiếp đà giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 267.000 đồng/kg ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 1,38% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Ngày 9/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm mạnh

Ngày 9/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay (9/10) đồng loạt giảm 1.400 đồng/kg. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 92.200 - 93.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giảm tới 1.500 đồng/kg, xuống 135.500 - 139.000 đồng/kg.
Ngày 9/10: Giá gạo OM 18 giảm, phụ phẩm bất ngờ tăng

Ngày 9/10: Giá gạo OM 18 giảm, phụ phẩm bất ngờ tăng

Giá lúa gạo hôm nay (9/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục điều chỉnh nhẹ khi giao dịch tại nhiều kho lớn chậm, nguồn hàng về không nhiều. Trong khi đó, giá phụ phẩm tăng 100 đồng/kg.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Huế phát động “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng”

Huế phát động “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng”

Ngày 11/10: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 11/10: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Chứng khoán tuần mới (12 - 18/10): Dòng tiền tìm câu chuyện riêng

Chứng khoán tuần mới (12 - 18/10): Dòng tiền tìm câu chuyện riêng

Ngày 11/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 11/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

EU ghi nhận nỗ lực minh bạch hóa chính sách thuế của Việt Nam

EU ghi nhận nỗ lực minh bạch hóa chính sách thuế của Việt Nam

Ngày 11/10: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc bất ngờ tăng

Ngày 11/10: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc bất ngờ tăng

Ngày 11/10: Giá cao su tại Trung Quốc và Singapore tăng mạnh

Ngày 11/10: Giá cao su tại Trung Quốc và Singapore tăng mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 11/10: Giá vàng thế giới phục hồi, trong nước biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 11/10: Giá vàng thế giới phục hồi, trong nước biến động trái chiều

Mở rộng không gian cho doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng FDI

Mở rộng không gian cho doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng FDI

Ngày 9/10: Giá heo hơi trên cả nước nối dài đà giảm

Ngày 9/10: Giá heo hơi trên cả nước nối dài đà giảm

Tỷ giá USD hôm nay (9/10): USD ngân hàng giảm mạnh, Fed để ngỏ khả năng tạm dừng tăng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (9/10): USD ngân hàng giảm mạnh, Fed để ngỏ khả năng tạm dừng tăng lãi suất tháng 10

Chứng khoán trước biến số lãi suất

Chứng khoán trước biến số lãi suất

Thị trường tiền tệ tuần 5 - 9/10: Lãi suất qua đêm xuống dưới 1%, VND thuộc nhóm hiếm hoi tăng giá trước USD

Thị trường tiền tệ tuần 5 - 9/10: Lãi suất qua đêm xuống dưới 1%, VND thuộc nhóm hiếm hoi tăng giá trước USD

Giá vàng hôm nay ngày 9/10: Vàng trong nước giảm, thế giới bật tăng

Giá vàng hôm nay ngày 9/10: Vàng trong nước giảm, thế giới bật tăng

Việt Nam - Campuchia phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD

Việt Nam - Campuchia phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026: Đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mới

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026: Đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mới