Thị trường

Ngày 8/10: Giá cao su thế giới chưa xuất hiện đà tăng hoặc giảm trên diện rộng

06:23 | 08/10/2026
Giá cao su hôm nay (8/10) biến động trái chiều trên sàn TOCOM, khi hợp đồng tháng 12/2026 tăng 0,67%, còn kỳ hạn tháng 10/2026 giảm 0,64%. Sàn SHFE tiếp tục nghỉ lễ, các mức điều chỉnh nhẹ tại SGX cho thấy thị trường cao su thế giới vẫn phân hóa, chưa xuất hiện đà tăng hoặc giảm trên diện rộng.
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Ngày 8/10: Giá cao su thế giới chưa xuất hiện đà tăng hoặc giảm trên diện rộng
Giá cao su thế giới vẫn phân hóa. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 10 ở mức 438,20 Yên/kg, giảm 0,64%. Hợp đồng giao tháng 11 đi ngang ở mức 443,80 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 446 Yên/kg, tăng 0,67%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su FOB Laem Chabang tăng 0,81 Baht (0,8%) lên mức 96,72 Baht/kg. Giá cao su xuất khẩu tiêu chuẩn RSS3 và cao su khối của Thái Lan lần lượt tăng 0,65% và 1,25%, lên 96,57 Baht/kg và 88,44 Baht/kg.

Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải tiếp tục đóng cửa do kỳ nghỉ lễ Quốc khánh tại Trung Quốc và sẽ giao dịch trở lại vào ngày 8/10.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 đi ngang ở mức 260,40 Cent/kg. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 259,20 Cent/kg, giảm 0,08%. Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 258,30 Cent/kg, tăng 0,04%.

Thị trường cao su đang duy trì nền giá tích cực, nhưng triển vọng ngắn hạn chịu tác động đồng thời từ thanh khoản khu vực và diễn biến năng lượng. Theo Tập đoàn Giao dịch Nhật Bản (JPX) tâm lý trên thị trường vẫn nghiêng về xu hướng tăng, song biến động có thể mạnh hơn trong những phiên Trung Quốc nghỉ Quốc khánh do thanh khoản suy giảm.

Ở góc độ cung, Nhóm Nghiên cứu Cao su Quốc tế (IRSG) đánh giá giá cao su thiên nhiên tại các nước sản xuất lớn đã tăng đáng kể từ đầu năm và tăng tốc trong quý III. Mức giá cao có thể khuyến khích người trồng mở rộng cạo mủ, nhất là khi vẫn còn diện tích cây đến tuổi khai thác nhưng chưa đưa vào sản xuất.

Về dài hạn, bài toán nguồn cung vẫn đáng chú ý khi tuổi cây tăng và hoạt động tái canh chưa đáp ứng nhu cầu. Trong khi đó, nhu cầu cao su cho ngành ô tô và lốp xe tiếp tục tạo lực đỡ.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục ổn định. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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