Giá vàng hôm nay ngày 9/10: Vàng trong nước giảm, thế giới bật tăng

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện dao động quanh mức 4.140 USD/ounce, tăng 27 USD/ounce trong 24 giờ qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12,9 triệu đồng/lượng.

Sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng ở phiên giao dịch trước đó, giá vàng đã phục hồi nhẹ trong phiên ngày thứ Năm. Diễn biến này xuất hiện khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ hạ nhiệt từ mức đỉnh thiết lập đầu phiên, sau kết quả khả quan của đợt đấu giá trái phiếu kỳ hạn 30 năm. Tuy nhiên, đà tăng mạnh của giá dầu tiếp tục làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát, đồng thời củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong những tháng cuối năm.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Triển vọng lãi suất tại Mỹ tiếp tục là yếu tố được giới đầu tư theo dõi sát. Trong phát biểu ngày thứ Năm, ông Christopher Waller - Thống đốc Fed, nhận định việc tiếp tục tăng lãi suất có thể vẫn cần thiết, song nhấn mạnh cơ quan này có thể linh hoạt điều chỉnh tốc độ thắt chặt chính sách. Ông cũng không loại trừ khả năng Fed tạm dừng tăng lãi suất trong tháng 10.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức 17%, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 81%. Triển vọng duy trì mặt bằng lãi suất cao tiếp tục gây bất lợi cho vàng, do kim loại quý này không mang lại thu nhập từ lãi.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, những diễn biến địa chính trị tại Trung Đông cũng đang tác động đến thị trường kim loại quý. Giới phân tích nhận định căng thẳng giữa Mỹ và Iran, cùng những rủi ro liên quan đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tiếp tục là các yếu tố đáng chú ý đối với thị trường dầu mỏ. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng có thể duy trì áp lực lên giá dầu và lạm phát, qua đó tác động gián tiếp đến giá vàng thông qua kỳ vọng lãi suất và biến động lợi suất trái phiếu Mỹ.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 8/10, giá vàng trong nước chủ yếu đi ngang, chỉ ghi nhận điều chỉnh giảm tại một số sản phẩm vàng miếng và vàng nhẫn.

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ không thay đổi về giá so với phiên trước, giao dịch ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giao dịch tại 139,5 - 143 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không thay đổi giá ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch về ngưỡng 138,6 - 143 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI không thay đổi về giá so với phiên trước, niêm yết tại 139 - 143 triệu đồng/lượng. Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, PNJ và SJC cũng duy trì mức giá của phiên trước đó, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng. Ngược lại, Bảo Tín Minh Châu giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 138,6 - 142,5 triệu đồng/lượng.