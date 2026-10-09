Ngân hàng - Bảo hiểm

Thị trường tiền tệ tuần 5 - 9/10: Lãi suất qua đêm xuống dưới 1%, VND thuộc nhóm hiếm hoi tăng giá trước USD

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
22:08 | 09/10/2026
(TBTCO) - Trong tuần từ ngày 5 - 9/10, Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 36.597 tỷ đồng qua kênh OMO, đưa dư nợ xuống thấp kể từ tháng 7/2025. Dù vậy, lãi suất qua đêm vẫn giảm sâu xuống 0,99%/năm. Trong khi đó, tỷ giá USD tại ngân hàng giảm mạnh, VND hiện thuộc nhóm hiếm hoi tăng giá so với USD.
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Hút ròng hơn 90.000 tỷ đồng trong 2 tuần, dư nợ OMO thấp nhất 15 tháng

Trong tuần từ ngày 5 - 9/10, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút ròng thanh khoản trên thị trường mở (OMO), đưa khối lượng lưu hành xuống dưới 100.000 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2025. Trong khi đó, lãi suất liên ngân hàng đồng loạt giảm so với cuối tuần trước, đặc biệt ở kỳ hạn qua đêm, cho thấy áp lực thanh khoản ngắn hạn đã hạ nhiệt đáng kể.

hoạt động giao dịch tại các ngân hàng thương mại ảnh Đức Thanh
Thị trường ngoại hối tuần từ ngày 5 - 9/10 ghi nhận diễn biến phân hóa giữa các kênh giao dịch. Ảnh: Đức Thanh

Theo đó, qua kênh cầm cố giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước chào thầu thành công tổng cộng 10.081,46 tỷ đồng trong tuần, kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày. Đáng chú ý, cơ quan điều hành không chào thầu trong hai phiên ngày 5/10 và 8/10, với lãi suất duy trì ở mức 4,5%/năm. Trong khi đó, khối lượng đáo hạn lên tới 46.679,04 tỷ đồng, vượt xa lượng vốn được “bơm” mới.

Tính chung cả tuần (từ ngày 5 - 9/10), Ngân hàng Nhà nước hút ròng 36.597,58 tỷ đồng qua kênh OMO; chỉ trong 2 tuần, lượng hút ròng mạnh vượt 90.000 tỷ đồng. Đến ngày 9/10, khối lượng lưu hành trên kênh thị trường mở giảm xuống còn 96.744,35 tỷ đồng, thấp nhất kể từ tháng 7/2025.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND ghi nhận xu hướng giảm ở tất cả các kỳ hạn được khảo sát.

Tính đến ngày 8/10, lãi suất qua đêm giảm xuống 0,99%/năm, thấp hơn 1,74 điểm phần trăm so với cuối tuần trước. Trong cả tuần (5 - 9/10), lãi suất qua đêm dao động hẹp chỉ quanh 1 - 2%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 1,2 điểm phần trăm, xuống 2,37%/năm.

Với các kỳ hạn dài hơn, lãi suất hạ nhiệt nhẹ, khi lãi suất kỳ hạn 2 tuần giảm 0,63 điểm phần trăm, xuống 4,05%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm 0,21 điểm phần trăm, xuống 4,83%/năm và kỳ hạn 3 tháng giảm nhẹ 0,09 điểm phần trăm, còn 6,64%/năm.

Diễn biến đáng chú ý là lãi suất qua đêm giảm mạnh từ 2,05%/năm (ngày 5/10) xuống 1,18%/năm (ngày 6/10) và 0,72%/năm (ngày 7/10), trước khi nhích lên 0,99%/năm vào ngày 8/10. Điều này cho thấy, mặt bằng lãi suất ngắn hạn đã hạ nhiệt đáng kể, dù có sự điều chỉnh tăng nhẹ trong phiên gần nhất.

Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới phát hành, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Chứng khoán Yuanta) cho rằng, thanh khoản ngắn hạn có phần biến động trong tuần cuối quý III, đầu quý IV.

Chứng khoán Yuanta nhìn nhận, áp lực yếu tố cuối quý giảm sẽ giúp lãi suất qua đêm ổn định hơn, song khả năng lãi suất quay lại duy trì lâu ở vùng rất thấp là không lớn, bởi giai đoạn cuối năm tới gần, trong khi lạm phát và tỷ giá tiếp tục hạn chế dư địa nới lỏng. CPI bình quân 9 tháng đã tăng 4,52%, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,26%, cho thấy áp lực giá cả đang ngày càng gia tăng.

USD trong nước biến động mạnh trái chiều

Thị trường ngoại hối tuần qua ghi nhận diễn biến phân hóa giữa các kênh giao dịch. Trong khi tỷ giá trung tâm và tỷ giá bán USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm so với cuối tuần trước, tỷ giá USD trên thị trường tự do lại tăng mạnh, nới thêm chênh lệch với thị trường ngân hàng.

Thị trường tiền tệ tuần 5 - 9/10: Lãi suất qua đêm xuống dưới 1%, VND thuộc nhóm hiếm hoi tăng giá trước USD

Cụ thể, ngày 9/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.629 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước và giảm tổng cộng 7 đồng so với cuối tuần trước; đồng thời, nối tiếp đà giảm 5 đồng tuần trước đó.

Cùng xu hướng, tỷ giá USD tại các ngân hàng đồng loạt giảm. Tại Vietcombank, tỷ giá mua vào - bán ra lần lượt ở mức 25.660 - 26.070 VND/USD, cùng giảm 100 đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Tại BIDV, mức giảm mạnh hơn 130 đồng, xuống 25.680 - 26.060 VND/USD.

Ngược chiều với thị trường ngân hàng, tỷ giá USD trên thị trường tự do bật tăng 220 đồng so với cuối tuần trước, lên 26.080 - 26.180 VND/USD, song vẫn ở mức thấp so với giai đoạn trước.

VND thuộc nhóm hiếm hoi tăng giá

Theo ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), các nền kinh tế lớn đã liên tục tăng lãi suất và thắt chặt chính sách tiền tệ gia tăng áp lực lên đồng nội tệ của các quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc duy trì tỷ giá ổn định suốt thời gian qua là nỗ lực lớn của Ngân hàng Nhà nước trong công tác điều hành. VND nằm trong nhóm hiếm các đồng tiền tăng giá so với USD, với mức tăng 1,12%.

Chia sẻ tại họp báo Ngân hàng Nhà nước tuần qua, ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, các nền kinh tế lớn đã liên tục tăng lãi suất và thắt chặt chính sách tiền tệ, điển hình như: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) với lãi suất lên mức cao nhất 30 năm...

Trong khi đó, chỉ số USD Index (DXY) - thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (gồm EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF) có thời điểm vượt 102 điểm, tăng hơn 4% so với đầu năm.

Nhiều đồng tiền trong khu vực như yên Nhật, ringgit Malaysia, peso Philippines, rupee Ấn Độ..., kể cả các đồng tiền mạnh như euro, franc Thụy Sĩ và bảng Anh đều mất giá đáng kể so với USD, với mức giảm từ 2 - 7%.

Về thanh khoản hệ thống, ông Phạm Chí Quang khẳng định, Ngân hàng Nhà nước luôn bảo đảm thanh khoản thông suốt cho hệ thống ngân hàng, qua đó hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Dù duy trì xu hướng tăng trong cả tuần, đồng USD đã xuất hiện những nhịp điều chỉnh trong các phiên gần đây. Chỉ số DXY hiện đứng ở mức 102,14 điểm, tăng 0,2% trong tuần qua.

Đồng USD suy yếu trên diện rộng trong phiên giao dịch ngày thứ năm, sau khi phiên đấu giá trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm ghi nhận nhu cầu tích cực.

Kết quả này cho thấy, nhu cầu đối với trái phiếu dài hạn của Mỹ vẫn khá vững, qua đó góp phần kéo lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài đi xuống. Đồng thời, tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư được cải thiện, làm giảm nhu cầu nắm giữ USD với vai trò tài sản trú ẩn an toàn, khiến đồng bạc xanh chịu áp lực điều chỉnh trong những phiên gần đây./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 09/10/2026 23:30

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Cập nhật: 09/10/2026 23:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30