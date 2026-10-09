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Ngày 9/10: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm, giá bạc thế giới quanh mức 60 USD/ounce

09:11 | 09/10/2026
Giá bạc trong nước hôm nay (9/10) tiếp đà giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 267.000 đồng/kg ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 1,38% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
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Ngày 9/10: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm, giá bạc thế giới quanh mức 60 USD/ounce

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h50 ngày 9/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.104.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.169.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 10.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.104.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.169.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.104.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.475.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 56.106.526 đồng/kg (mua vào) và 57.839.855 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h50 ngày 9/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 9/10: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm, giá bạc thế giới quanh mức 60 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 60,0115 USD/ounce, tăng 1,38% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới hiện dao động quanh 60 USD/ounce, được hỗ trợ phần nào khi đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm nhẹ. Diễn biến này giúp cải thiện sức hấp dẫn của kim loại quý trên thị trường.

Tuy nhiên, đà tăng của giá bạc vẫn gặp trở ngại khi lợi suất trái phiếu Mỹ dù hạ nhiệt, nhưng vẫn neo ở mức cao. Lợi suất cao làm gia tăng chi phí cơ hội đối với các tài sản không tạo ra dòng tiền như bạc, qua đó hạn chế dư địa tăng giá.

Ngày 9/10: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm, giá bạc thế giới quanh mức 60 USD/ounce

Ở thời điểm hiện tại, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục là yếu tố được thị trường đặc biệt quan tâm. Những lo ngại về lạm phát kéo dài có thể khiến Fed duy trì cách tiếp cận thận trọng. Trong khi đó, một số dữ liệu kinh tế gần đây, trong đó có các chỉ số về việc làm và lạm phát thấp hơn dự báo, đã làm giảm phần nào khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 27 - 28/10.

Dù vậy, thị trường vẫn để ngỏ khả năng Fed thực hiện thêm một lần tăng lãi suất trong năm nay, với cuộc họp tháng 12 được xem là thời điểm có khả năng cao hơn. Vì vậy, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ cùng các tín hiệu chính sách từ Fed sẽ tiếp tục chi phối xu hướng của giá bạc trong thời gian tới./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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