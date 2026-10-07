Thị trường

Củng cố nền tảng, khơi thông động lực tăng trưởng cuối năm

Khánh Linh

Khánh Linh

hanh.tbtc@gmail.com
17:13 | 07/10/2026
(TBTCO) - Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và thị trường trong nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 9 tháng, tạo nền tảng cho kinh tế quý IV. Bộ Công thương xác định tập trung tháo gỡ điểm nghẽn sản xuất, bảo đảm năng lượng, mở rộng thị trường và kích cầu tiêu dùng để hoàn thành cao nhất mục tiêu năm 2026.
aa

Công nghiệp, thương mại giữ nhịp, tạo lực đẩy tăng trưởng

Chiều 10/9, Bộ Công thương tổ chức họp báo thường kỳ. Thông tin tại cuộc họp, ông Bùi Huy Sơn - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính cho biết, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, quý III và 9 tháng đạt nhiều kết quả tích cực, ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Riêng ngành Công thương, hoạt động sản xuất, thương mại và năng lượng nhìn chung duy trì xu hướng khả quan.

Theo đó, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9 tăng 16,65% so với cùng kỳ và tăng 3,26% so với tháng trước. Lũy kế 9 tháng tăng 12,33%, sát kịch bản 9 tháng (12,28%); tăng tốc qua các quý (quý I tăng 10,5%; quý II tăng 11,2%; quý III tăng 14,8%).

Công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực chính, tăng 12,93% (riêng tháng 9 tăng 17,12%). Tuy nhiên, tăng trưởng công nghiệp chưa đồng đều giữa các địa phương; một số trung tâm công nghiệp lớn vẫn tăng dưới ngưỡng mục tiêu. Vì vậy, việc duy trì tốc độ tăng cao của chế biến, chế tạo trong quý IV có ý nghĩa quyết định đối với khả năng hoàn thành mục tiêu cả năm.

Củng cố nền tảng, khơi thông động lực tăng trưởng cuối năm
Ông Bùi Huy Sơn - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Công thương) thông tin tại cuộc họp. Ảnh: Nam Nguyễn

Thị trường trong nước tiếp tục là bệ đỡ của tăng trưởng với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 ước đạt 690,6 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ và tăng 1,7% so với tháng trước.

Lũy kế 9 tháng đạt 5.925,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4%, nằm trong dải mục tiêu cả năm và vượt kế hoạch 9 tháng 1,4%. Quý III ước đạt khoảng 2.039 nghìn tỷ đồng, tăng 14,5%. Tuy nhiên, tăng trưởng vẫn được hỗ trợ nhiều hơn bởi dịch vụ, do đó cần tiếp tục củng cố sức mua hàng hóa để tạo tác động lan tỏa mạnh hơn tới sản xuất trong nước.

Thương mại điện tử tiếp tục phát triển, tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử đạt 68%, vượt mục tiêu. Tuy nhiên, quy mô thị trường B2C mới tăng 19,5%, chưa đạt mục tiêu 20 - 22%.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng với kim ngạch xuất khẩu 9 tháng tăng mạnh 24,5%; riêng tháng 9 tăng 39,1%, đạt mức cao nhất từ đầu năm. Khu vực FDI chiếm 80,6% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 29,2%, khu vực doanh nghiệp trong nước tăng 8,1%; tăng trưởng tập trung chủ yếu vào nhóm điện tử, máy móc và thiết bị.

Kim ngạch nhập khẩu 9 tháng tăng 36,7%, trong đó khoảng 90,5% là máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất trong nước và gia công hàng xuất khẩu.

Ngành Công thương cũng tiếp tục bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia. Hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và đời sống. Điện sản xuất và nhập khẩu 9 tháng đạt 266,58 tỷ kWh, tăng 9,65% so với cùng kỳ, đạt khoảng 76% kế hoạch năm; tháng 9 đạt 30,73 tỷ kWh, tăng 11,95%. Điện thương phẩm đạt 237,19 tỷ kWh, tăng 9,66%. Nguồn cung xăng dầu được bảo đảm, không để đứt gãy dù giá dầu thế giới biến động.

Gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa tăng trưởng quý IV

Theo ông Bùi Huy Sơn, bước sang quý IV, nền kinh tế nói chung và ngành công thương nói riêng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen.

Trên thế giới, chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài, biến động tỷ giá cùng căng thẳng địa chính trị đẩy giá năng lượng và chi phí logistics lên cao, trực tiếp làm gia tăng chi phí sản xuất, áp lực lạm phát và suy giảm sức mua tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm. Cùng với đó là gia tăng các rào cản kỹ thuật, thuế quan, tiêu chuẩn xanh và nguy cơ biến động từ các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc.

Ở trong nước, tăng trưởng sản xuất công nghiệp vẫn tiềm ẩn rủi ro giảm tốc do điểm nghẽn về đơn hàng, nguyên vật liệu và tiến độ bổ sung nguồn điện; sức mua thị trường nội địa cùng thương mại điện tử phục hồi chưa đủ mạnh.

Củng cố nền tảng, khơi thông động lực tăng trưởng cuối năm
Họp báo thường kỳ của Bộ Công thương tổ chức chiều 7/10. Ảnh: Nam Nguyễn

Đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính nhấn mạnh, những thách thức này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chủ động theo dõi, linh hoạt thích ứng và tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm để hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026.

Theo đó, Bộ Công thương tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phục hồi sản xuất công nghiệp như giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn về đơn hàng, nguyên vật liệu; hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo; đẩy nhanh tiến độ đưa các dự án công nghiệp lớn, có khả năng tạo ngay sản lượng mới vào vận hành trong năm.

Đồng thời, bảo đảm an ninh năng lượng. Cụ thể, đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các dự án nguồn điện, lưới điện trọng điểm; rà soát, cập nhật phương án vận hành hệ thống điện theo các kịch bản phụ tải đỉnh điểm cuối năm, bảo đảm đủ nguyên nhiên liệu cho phát điện. Cập nhật liên tục diễn biến giá dầu và các tuyến vận tải quốc tế; chủ động đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, phối hợp linh hoạt các công cụ điều tiết giá, thuế, phí và dự trữ quốc gia nhằm bình ổn thị trường trong nước, giảm thiểu tác động của cú sốc giá từ bên ngoài.

Đặc biệt, đẩy mạnh xuất khẩu, tập trung khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, mở rộng các thị trường mới; nâng cao năng lực cảnh báo sớm về các vụ việc phòng vệ thương mại, rào cản thuế quan, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và quy định xuất xứ. Thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch, mở rộng các thỏa thuận/nghị định thư về kiểm dịch nông sản; tăng cường đầu tư hạ tầng logistics lạnh và chuẩn hóa vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng quy định của từng thị trường đối tác.

Kích cầu tiêu dùng, phát triển mạnh thị trường trong nước, phát triển hạ tầng thương mại hiện đại, bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, phục vụ tốt nhu cầu dịp cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán.../.

Khánh Linh
Từ khóa:
củng cố tăng trưởng khơi thông động lực

Bài liên quan

Kinh tế Hà Nội 9 tháng tăng trưởng 8,85%, nhiều động lực mới cho mục tiêu hai con số

Kinh tế Hà Nội 9 tháng tăng trưởng 8,85%, nhiều động lực mới cho mục tiêu hai con số

Lợi nhuận doanh nghiệp phân hóa trước chặng nước rút

Lợi nhuận doanh nghiệp phân hóa trước chặng nước rút

Soi động lực tăng trưởng doanh nghiệp bán lẻ quý III/2026

Soi động lực tăng trưởng doanh nghiệp bán lẻ quý III/2026

Dành cho bạn

Chứng khoán phái sinh ngày 7/10: Giao dịch sôi động khi VN30-Index chưa vượt được mốc 1.900 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 7/10: Giao dịch sôi động khi VN30-Index chưa vượt được mốc 1.900 điểm

JICA hướng tới nâng cam kết ODA cho Việt Nam lên trên 100 tỷ Yên/năm

JICA hướng tới nâng cam kết ODA cho Việt Nam lên trên 100 tỷ Yên/năm

HDBank dẫn đầu nhóm ngân hàng Việt Nam, Á quân hiệu quả hoạt động trong Top 50 ngân hàng niêm yết lớn nhất Đông Nam Á

HDBank dẫn đầu nhóm ngân hàng Việt Nam, Á quân hiệu quả hoạt động trong Top 50 ngân hàng niêm yết lớn nhất Đông Nam Á

LPBank hoàn thành nâng cấp Core Thẻ giai đoạn 1, nâng tầm trải nghiệm thanh toán số

LPBank hoàn thành nâng cấp Core Thẻ giai đoạn 1, nâng tầm trải nghiệm thanh toán số

Kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Hà Nội dồn lực giải ngân vốn đầu tư công trong chặng nước rút

Hà Nội dồn lực giải ngân vốn đầu tư công trong chặng nước rút

Đọc thêm

Gỗ Việt mở rộng dư địa từ thị trường trong nước

Gỗ Việt mở rộng dư địa từ thị trường trong nước

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều biến động, khai thác hiệu quả thị trường trong nước đang được ngành gỗ xác định là hướng đi quan trọng để đa dạng hóa đầu ra, nâng giá trị sản phẩm và tạo thêm động lực tăng trưởng.
Quảng Ninh giữ ổn định nguồn cung xăng dầu

Quảng Ninh giữ ổn định nguồn cung xăng dầu

(TBTCO) - Trước những biến động của thị trường năng lượng và áp lực nguồn cung xăng dầu, Quảng Ninh đang tăng cường các giải pháp điều hành, kiểm tra thị trường, bảo đảm nhiên liệu cho sản xuất, vận tải, du lịch và nhu cầu dân sinh.
Giá dầu thế giới ngày 7/10 ít biến động

Giá dầu thế giới ngày 7/10 ít biến động

(TBTCO) - Giá dầu ngày 7/10 trên thị trường thế giới ít biến động khi nguồn cung từ Trung Đông phục hồi. Dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 100,6 USD/thùng, dầu WTI được điều chỉnh lên mức 89,99 USD/thùng, tăng 0,61%.
Ngày 7/10: Giá bạc trong nước đảo chiều tăng, thế giới ở mức 61,2605 USD/ounce

Ngày 7/10: Giá bạc trong nước đảo chiều tăng, thế giới ở mức 61,2605 USD/ounce

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (7/10) biến động trái chiều. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 427.000 đồng/kg ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Ngược lại, trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,14% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Ngày 7/10: Giá cà phê ở mức 94.000 đồng/kg, hồ tiêu neo cao

Ngày 7/10: Giá cà phê ở mức 94.000 đồng/kg, hồ tiêu neo cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (7/10) tiếp tục đi ngang. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 93.400 - 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không ghi nhận biến động mới, với giá thu mua dao động từ 136.500 - 140.500 đồng/kg.
Ngày 7/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch tại châu Á đồng loạt tăng

Ngày 7/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch tại châu Á đồng loạt tăng

Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á hôm nay (7/10) đồng loạt tăng. Cụ thể, sàn SGX tăng 1,01%; kỳ hạn tháng 3/2027 trên sàn Osaka tăng 0,27%; thị trường Thái Lan tăng 0,75 Baht lên mức 95,91 Baht/kg. Sàn SHFE - Trung Quốc vẫn nghỉ lễ và chưa có giao dịch mới.
Ngày 7/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 7/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Giá lúa gạo hôm nay (7/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, giao dịch mua bán chậm. Theo đó, giá lúa tươi OM 18, Đài Thơm 8, OM 34; IR 50404 đồng loạt tăng 100 đồng/kg. Ngược lại, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555, gạo IR 504 giảm nhẹ 50 đồng/kg.
WB nâng mạnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2026

WB nâng mạnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2026

(TBTCO) - Trong buổi họp báo trực tuyến công bố Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, ngày 6/10, Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng mạnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2026 lên thêm 1,1 điểm phần trăm - mức tăng cao nhất trong số các nền kinh tế khu vực châu Á và Thái Bình Dương.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Quảng Trị: Thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 7.245 tỷ đồng

Quảng Trị: Thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 7.245 tỷ đồng

Tăng quyền quyết định giá xăng dầu cho doanh nghiệp, Nhà nước giám sát bằng dữ liệu

Tăng quyền quyết định giá xăng dầu cho doanh nghiệp, Nhà nước giám sát bằng dữ liệu

Chứng khoán ngày 7/10: VN-Index giảm điểm sau hai phiên tăng liên tiếp, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán ngày 7/10: VN-Index giảm điểm sau hai phiên tăng liên tiếp, dòng tiền phân hóa

Củng cố nền tảng, khơi thông động lực tăng trưởng cuối năm

Củng cố nền tảng, khơi thông động lực tăng trưởng cuối năm

Trung ương thảo luận về Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027

Trung ương thảo luận về Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027

Hải quan khu vực II mở rộng dư địa nguồn thu từ xuất nhập khẩu

Hải quan khu vực II mở rộng dư địa nguồn thu từ xuất nhập khẩu

Vietcombank đồng đầu tư Quán Nhà Haha, đưa dàn nghệ sĩ lên bộ sưu tập thiết kế thẻ độc quyền

Vietcombank đồng đầu tư Quán Nhà Haha, đưa dàn nghệ sĩ lên bộ sưu tập thiết kế thẻ độc quyền

Hải quan Tân Sơn Nhất phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không

Hải quan Tân Sơn Nhất phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không

Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Bộ Tài chính thay thế 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Bộ Tài chính thay thế 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Tỷ giá USD hôm nay (5/10): DXY áp sát 102 điểm, tâm điểm chuyển sang biên bản họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (5/10): DXY áp sát 102 điểm, tâm điểm chuyển sang biên bản họp của Fed

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn đảo chiều tăng trở lại ở một số thương hiệu

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn đảo chiều tăng trở lại ở một số thương hiệu

4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý ngay

4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý ngay

Hà Nội bãi bỏ quyết định cũ, tiếp tục điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng

Hà Nội bãi bỏ quyết định cũ, tiếp tục điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng