Chính sách tài chính

Bộ Tài chính bãi bỏ 5 quyết định liên quan đến tài chính - kế toán

Hà Phương

Hà Phương

08:45 | 09/10/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2772/QĐ-BTC ngày 6/10/2026 về việc bãi bỏ các Quyết định số 1486/QĐ-BTC ngày 16/6/2009, số 1795/QĐ-BTC ngày 11/9/2017, số 430/QĐ-BTC ngày 27/3/2019, số 140/QĐ-BTC ngày 8/2/2023 và số 1895/QĐ-BTC ngày 5/9/2023.
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Cụ thể, Quyết định số 2772/QĐ-BTC bãi bỏ toàn bộ các văn bản sau:

Quyết định số 1486/QĐ-BTC ngày 16/6/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức các kỳ thi tuyển dụng, nâng ngạch cán bộ, công chức và thi cấp chứng chỉ của Bộ Tài chính.

Quyết định số 1795/QĐ-BTC ngày 11/9/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định số 430/QĐ-BTC ngày 27/3/2019 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định lập Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo bổ sung thông tin tài chính đối với các đơn vị kế toán thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định số 140/QĐ-BTC ngày 8/2/2023 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định số 1895/QĐ-BT ngày 5/9/2023 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định số 2772/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/10/2026./.

Hà Phương
Từ khóa:
bộ tài chính Quyết định số 2772/QĐ-BTC Tài chính - kế toán

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