Thời sự

Việt Nam bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào

06:24 | 09/10/2026
(TBTCO) - Chiều 8/10, tại Phủ Thủ tướng Lào ở Thủ đô Vientiane, sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào.
aa
Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng Quan hệ Việt Nam - Lào là ưu tiên cao nhất trong chính sách đối ngoại
Việt Nam bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith cùng các đại biểu dự lễ bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào. Ảnh: chinhphu.vn

Trước đó, hai Thủ tướng đã chứng kiến trao Biên bản bàn giao hệ thống này.

Do Bộ Công an hai nước phối hợp thực hiện, Dự án Xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào là món quà thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Dự án được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thống nhất triển khai vào tháng 7/2024.

Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân với giải pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tiết kiệm, tích hợp dân cư và căn cước công dân, sản xuất thẻ trên một hệ thống tổng thể chung; thống nhất quy trình quản lý nghiệp vụ bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Cùng với đó, tạo lập cơ sở hạ tầng dữ liệu gốc để nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào có nền tảng chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số trong tương lai. Cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu báo cáo, số liệu phân tích tổng hợp dữ liệu dân cư, tình hình cư trú, di biến động dân cư trên nền bản đồ số, phục vụ chỉ đạo và điều hành được xuyên suốt từ Trung ương tới địa phương.

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia Việt Nam, đến nay, Bộ Công an Lào đã cấp hơn 400 nghìn thẻ căn cước điện tử cho công dân Lào từ 15 tuổi trở lên, đồng thời đưa ứng dụng định danh điện tử LAeID vào sử dụng. Bộ Công an Lào đã lên kế hoạch triển khai cao điểm cấp căn cước công dân, định danh điện tử trên phạm vi toàn quốc trong thời gian tới.

Để triển khai hiệu quả, Bộ Công an Lào có kế hoạch tập huấn cho lực lượng chuyên trách trên cả nước, tăng tốc nhập dữ liệu vào hệ thống, bổ sung thêm thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an tỉnh, huyện, xã trên toàn quốc để bảo đảm đẩy nhanh tốc độ cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân; đồng thời sẵn sàng kết nối với hệ thống định danh điện tử VNeID của Việt Nam khi đủ điều kiện, nhằm tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của người dân hai nước./.​​​​

Theo chinhphu.vn
Từ khóa:
bàn giao hệ thống quản lý dân cư hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân việt nam - lào Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm chính thức Lào

Bài liên quan

Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào: "Gắn kết chiến lược" trong lĩnh vực kinh tế

Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào: "Gắn kết chiến lược" trong lĩnh vực kinh tế

Việt Nam - Lào trao đổi 11 văn kiện hợp tác quan trọng

Việt Nam - Lào trao đổi 11 văn kiện hợp tác quan trọng

Quan hệ Việt Nam - Lào là ưu tiên cao nhất trong chính sách đối ngoại

Quan hệ Việt Nam - Lào là ưu tiên cao nhất trong chính sách đối ngoại

Dành cho bạn

Giá vàng hôm nay ngày 9/10: Vàng trong nước giảm, thế giới bật tăng

Giá vàng hôm nay ngày 9/10: Vàng trong nước giảm, thế giới bật tăng

Ngày 9/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm mạnh

Ngày 9/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm mạnh

VDB được ADFIAP vinh danh với giải thưởng cống hiến về phát triển cơ sở hạ tầng

VDB được ADFIAP vinh danh với giải thưởng cống hiến về phát triển cơ sở hạ tầng

Ngày 9/10: Giá heo hơi trên cả nước nối dài đà giảm

Ngày 9/10: Giá heo hơi trên cả nước nối dài đà giảm

Ngày 9/10: Giá cao su thế giới biến động không đồng nhất

Ngày 9/10: Giá cao su thế giới biến động không đồng nhất

Ngày 9/10: Giá gạo OM 18 giảm, phụ phẩm bất ngờ tăng

Ngày 9/10: Giá gạo OM 18 giảm, phụ phẩm bất ngờ tăng

Đọc thêm

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Thông báo Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Thông báo Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

(TBTCO) - Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 5/10 đến ngày 8/10/2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, chỉ đạo, có bài phát biểu quan trọng khai mạc và bế mạc Hội nghị.
R&I nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức BBB-, triển vọng “Ổn định"

R&I nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức BBB-, triển vọng “Ổn định"

Ngày 8/10/2026, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information, Inc. (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ mức BB+, triển vọng Tích cực lên BBB-, triển vọng "Ổn định". Đây là lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào Nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade).
Bế mạc Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Bế mạc Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

(TBTCO) - Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành chương trình, thông qua các nghị quyết, quy định, đề án, những nội dung thuộc thẩm quyền, Nghị quyết Hội nghị và bế mạc vào chiều nay (8/10).
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

(TBTCO) - Chiều 8/10, Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bế mạc. Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị.
Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

(TBTCO) - Chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Lễ đón được tổ chức trọng thể tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô Vientiane.
Khi văn hóa Đảng lan tỏa trong đời sống số

Khi văn hóa Đảng lan tỏa trong đời sống số

(TBTCO) - Từ những phân xưởng của ngành than đến hoạt động Đoàn, chuyển đổi số đang làm thay đổi cách cán bộ, đảng viên ở Quảng Ninh làm việc, học tập và kết nối với người lao động. Đằng sau những phần mềm, ứng dụng là câu chuyện về trách nhiệm, sự nêu gương và cách giữ gìn các giá trị của tổ chức Đảng trong môi trường số.
Thu hút FDI không phải để thay thế nội lực, mà để làm mạnh nội lực

Thu hút FDI không phải để thay thế nội lực, mà để làm mạnh nội lực

(TBTCO) - Việt Nam không thu hút FDI bằng mọi giá, mà sẽ lựa chọn đối tác để nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam thu hút FDI không phải để thay thế nội lực, mà để làm mạnh nội lực, để nâng cao năng suất, năng lực công nghệ, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá vàng hôm nay ngày 9/10: Vàng trong nước giảm, thế giới bật tăng

Giá vàng hôm nay ngày 9/10: Vàng trong nước giảm, thế giới bật tăng

Ngày 9/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm mạnh

Ngày 9/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm mạnh

VDB được ADFIAP vinh danh với giải thưởng cống hiến về phát triển cơ sở hạ tầng

VDB được ADFIAP vinh danh với giải thưởng cống hiến về phát triển cơ sở hạ tầng

Việt Nam bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào

Việt Nam bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào

Ngày 9/10: Giá heo hơi trên cả nước nối dài đà giảm

Ngày 9/10: Giá heo hơi trên cả nước nối dài đà giảm

Ngày 9/10: Giá cao su thế giới biến động không đồng nhất

Ngày 9/10: Giá cao su thế giới biến động không đồng nhất

Ngày 9/10: Giá gạo OM 18 giảm, phụ phẩm bất ngờ tăng

Ngày 9/10: Giá gạo OM 18 giảm, phụ phẩm bất ngờ tăng

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào

Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 8/10: Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/10: Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Quảng Trị phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Trị phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Ngày 8/10: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 8/10: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Bộ Tài chính thay thế 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Bộ Tài chính thay thế 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn đảo chiều tăng trở lại ở một số thương hiệu

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn đảo chiều tăng trở lại ở một số thương hiệu

4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý ngay

4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý ngay