Thời sự

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

15:34 | 08/10/2026
(TBTCO) - Chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Lễ đón được tổ chức trọng thể tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô Vientiane.
aa
Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng
Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đón Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: chinhphu.vn

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 8 - 9/10/2026.

Khi đoàn xe chở Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Việt Nam tiến vào Phủ Thủ tướng Lào, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith nồng ấm chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng. Thủ tướng Lê Minh Hưng đón nhận bó hoa tươi thắm từ các em thiếu nhi Lào.

Sau khi Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith vào vị trí danh dự, quốc thiều Việt Nam và Lào được cử lên. Sau đó, hai Thủ tướng song bước duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng
Hai Thủ tướng duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith giới thiệu với Thủ tướng Lê Minh Hưng thành phần phía Lào tham dự Lễ đón; Thủ tướng Lê Minh Hưng giới thiệu với Thủ tướng Lào thành phần phía Việt Nam. Sau Lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm.

Đây là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên và cũng là chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên của đồng chí Lê Minh Hưng trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng là một trong những vị khách cấp cao đầu tiên được Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith tiếp đón trên cương vị mới.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: chinhphu.vn

Thời gian qua, quan hệ chính trị Việt Nam và Lào ngày càng đi vào chiều sâu. Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng. Hợp tác kinh tế đang có những chuyển biến tích cực. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 3 tỷ USD, tăng 32% so với năm 2024. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các nhà đầu tư nước ngoài lớn tại Lào, với khoảng 300 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 7,04 tỷ USD. Hai bên đang tìm cách khai thác tốt hơn tiềm năng, nhất là về kết nối hạ tầng, năng lượng, thương mại và đầu tư.

Giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân luôn được hai nước quan tâm. Các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới, duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu, qua đó tăng cường hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Dự kiến, tại hội đàm, hai bên sẽ trao đổi, thống nhất những biện pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả hơn các thỏa thuận, cam kết cấp cao, nhất là ở những nội dung cần tạo chuyển biến, đột phá, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” Việt Nam - Lào./.

Theo chinhphu.vn
Từ khóa:
thủ tướng lào lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Bài liên quan

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thăm chính thức Lào và Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thăm chính thức Lào và Campuchia

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026

Thủ tướng chỉ đạo thúc tiến độ các dự án trọng điểm giao thông vận tải

Thủ tướng chỉ đạo thúc tiến độ các dự án trọng điểm giao thông vận tải

Dành cho bạn

Hà Nội - Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Hà Nội - Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Hải quan nâng cao năng lực kiểm soát ma túy trên các tuyến trọng điểm

Hải quan nâng cao năng lực kiểm soát ma túy trên các tuyến trọng điểm

PV GAS và BSR tăng cường hợp tác, gia tăng giá trị từ liên kết chuỗi

PV GAS và BSR tăng cường hợp tác, gia tăng giá trị từ liên kết chuỗi

Hơn 350 doanh nghiệp hội tụ tại Ceramics & Stone Vietnam 2026

Hơn 350 doanh nghiệp hội tụ tại Ceramics & Stone Vietnam 2026

Khi văn hóa Đảng lan tỏa trong đời sống số

Khi văn hóa Đảng lan tỏa trong đời sống số

Giải ngân đầu tư công tăng hơn 76.000 tỷ đồng trong một tuần

Giải ngân đầu tư công tăng hơn 76.000 tỷ đồng trong một tuần

Đọc thêm

Thu hút FDI không phải để thay thế nội lực, mà để làm mạnh nội lực

Thu hút FDI không phải để thay thế nội lực, mà để làm mạnh nội lực

(TBTCO) - Việt Nam không thu hút FDI bằng mọi giá, mà sẽ lựa chọn đối tác để nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam thu hút FDI không phải để thay thế nội lực, mà để làm mạnh nội lực, để nâng cao năng suất, năng lực công nghệ, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Từ thu hút FDI đến kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Từ thu hút FDI đến kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

(TBTCO) - Ngày 8/10, dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính, tại Hà Nội, Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Tọa đàm “Kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu”. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tham dự và phát biểu tại sự kiện.
Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Panama

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Panama

(TBTCO) - Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Panama nhân dịp chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero.
Trung ương thảo luận về Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027

Trung ương thảo luận về Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027

(TBTCO) - Trong ngày làm việc thứ ba (7/10), Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương đã thảo luận về Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 và nhiều nội dung quan trọng khác.
Làm sạch mã số thuế không đặt ra nghĩa vụ pháp lý mới

Làm sạch mã số thuế không đặt ra nghĩa vụ pháp lý mới

(TBTCO) - Chiến dịch làm sạch mã số thuế không đặt ra bất kỳ nghĩa vụ pháp lý mới nào đối với người nộp thuế, mà tập trung xử lý hồ sơ tồn đọng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động hoặc quay trở lại kinh doanh. Đây là thông tin được đại diện Cục Thuế khẳng định tại cuộc họp báo của Bộ Tài chính.
Thêm xung lực, đưa hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia ngày càng thực chất, hiệu quả

Thêm xung lực, đưa hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia ngày càng thực chất, hiệu quả

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, chuyến thăm chính thức Lào và Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ tạo thêm xung lực cho hợp tác giữa Việt Nam với hai nước láng giềng, trọng tâm là đưa các thỏa thuận cấp cao vào thực tế.
Đưa quan hệ Việt Nam - Panama phát triển thực chất, hiệu quả và tương xứng với tiềm năng của cả hai nước

Đưa quan hệ Việt Nam - Panama phát triển thực chất, hiệu quả và tương xứng với tiềm năng của cả hai nước

(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino tạo thêm động lực quan trọng để triển khai các thỏa thuận đã đạt được, khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, đưa quan hệ Việt Nam - Panama phát triển thực chất, hiệu quả và tương xứng với tiềm năng của cả hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước Việt Nam và Panama.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hà Nội - Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Hà Nội - Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

Hải quan nâng cao năng lực kiểm soát ma túy trên các tuyến trọng điểm

Hải quan nâng cao năng lực kiểm soát ma túy trên các tuyến trọng điểm

PV GAS và BSR tăng cường hợp tác, gia tăng giá trị từ liên kết chuỗi

PV GAS và BSR tăng cường hợp tác, gia tăng giá trị từ liên kết chuỗi

Hơn 350 doanh nghiệp hội tụ tại Ceramics & Stone Vietnam 2026

Hơn 350 doanh nghiệp hội tụ tại Ceramics & Stone Vietnam 2026

Giải ngân đầu tư công tăng hơn 76.000 tỷ đồng trong một tuần

Giải ngân đầu tư công tăng hơn 76.000 tỷ đồng trong một tuần

Cải cách hành chính thuế - hải quan: Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Cải cách hành chính thuế - hải quan: Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Mở rộng không gian cho doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng FDI

Mở rộng không gian cho doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng FDI

Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 8/10: Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/10: Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Quảng Trị phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Trị phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 8/10: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 8/10: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Bộ Tài chính thay thế 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Bộ Tài chính thay thế 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn đảo chiều tăng trở lại ở một số thương hiệu

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn đảo chiều tăng trở lại ở một số thương hiệu

4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý ngay

4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý ngay