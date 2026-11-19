|
GSPC -16.90
19/11 | -16.90
(7,323.63 -16.90 (-0.23%))
|
DJI -561.25
19/11 | -561.25
(50,198.17 -561.25 (-1.11%))
|
IXIC +101.50
19/11 | +101.50
(24,429.88 +101.50 (+0.42%))
|
NYA -253.49
19/11 | -253.49
(23,559.61 -253.49 (-1.06%))
|
XAX -270.09
19/11 | -270.09
(7,661.60 -270.09 (-3.41%))
|
BUK100P -15.45
19/11 | -15.45
(1,045.78 -15.45 (-1.46%))
|
RUT +12.44
19/11 | +12.44
(2,714.31 +12.44 (+0.46%))
|
VIX -2.59
19/11 | -2.59
(21.97 -2.59 (-10.54%))
|
FTSE -28.33
19/11 | -28.33
(10,522.84 -28.33 (-0.27%))
|
GDAXI +86.40
19/11 | +86.40
(25,822.64 +86.40 (+0.34%))
|
FCHI +21.66
19/11 | +21.66
(8,168.49 +21.66 (+0.27%))
|
STOXX50E +38.35
19/11 | +38.35
(6,192.74 +38.35 (+0.62%))
|
N100 +10.49
19/11 | +10.49
(1,869.87 +10.49 (+0.56%))
|
BFX -37.01
19/11 | -37.01
(5,915.50 -37.01 (-0.62%))
|
MOEX.ME -0.11
19/11 | -0.11
(85.20 -0.11 (-0.13%))
|
HSI -453.13
19/11 | -453.13
(22,841.62 -453.13 (-1.95%))
|
STI +24.60
19/11 | +24.60
(5,079.49 +24.60 (+0.49%))
|
AXJO -91.40
19/11 | -91.40
(8,730.40 -91.40 (-1.04%))
|
AORD -95.80
19/11 | -95.80
(8,836.60 -95.80 (-1.07%))
|
BSESN +989.94
19/11 | +989.94
(83,021.75 +989.94 (+1.21%))
|
JKSE -53.74
19/11 | -53.74
(5,194.14 -53.74 (-1.02%))
|
KLSE -0.57
19/11 | -0.57
(1,566.16 -0.57 (-0.04%))
|
NZ50 -17.04
19/11 | -17.04
(14,247.25 -17.04 (-0.12%))
|
KS11 +70.45
19/11 | +70.45
(5,137.89 +70.45 (+1.39%))
|
TWII -1,768.02
19/11 | -1,768.02
(38,426.89 -1,768.02 (-4.40%))
|
GSPTSE -737.25
19/11 | -737.25
(34,578.05 -737.25 (-2.09%))
|
BVSP -2,278.69
19/11 | -2,278.69
(167,537.95 -2,278.69 (-1.34%))
|
MXX -1,234.79
19/11 | -1,234.79
(69,154.17 -1,234.79 (-1.75%))
|
MERV 0.00
19/11 | 0.00
(2,848,945.25 0.00 (0.00%))
|
TA125.TA -3.45
19/11 | -3.45
(3,843.17 -3.45 (-0.09%))
|
CASE30 +15.50
19/11 | +15.50
(51,560.30 +15.50 (+0.03%))
|
JN0U.JO +12.29
19/11 | +12.29
(6,169.75 +12.29 (+0.20%))
|
FPACEPE-USD-TR.FGI -0.79
19/11 | -0.79
(9,980.73 -0.79 (-0.01%))
|
DX-Y.NYB -0.22
19/11 | -0.22
(103.64 -0.22 (-0.21%))
|
FPACEBOUS-USD-TR.FGI -1.21
19/11 | -1.21
(10,772.31 -1.21 (-0.01%))
|
125904-USD-STRD +10.67
19/11 | +10.67
(2,701.73 +10.67 (+0.40%))
|
XDB -0.59
19/11 | -0.59
(131.50 -0.59 (-0.45%))
|
XDE -0.24
19/11 | -0.24
(109.75 -0.24 (-0.22%))
|
FPCPEXVE-USD-TR.FGI -121.17
19/11 | -121.17
(10,326.43 -121.17 (-1.16%))
|
000001.SS -10.21
19/11 | -10.21
(3,577.62 -10.21 (-0.28%))
|
N225 +419.93
19/11 | +419.93
(59,444.21 +419.93 (+0.71%))
|
XDN +0.01
19/11 | +0.01
(62.76 +0.01 (+0.02%))
|
XDA -0.19
19/11 | -0.19
(67.17 -0.19 (-0.29%))
|
FPCPEXVA-USD-TR.FGI -9.08
19/11 | -9.08
(6,696.03 -9.08 (-0.14%))