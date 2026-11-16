Trao giải 23 tác phẩm viết về hành trình 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam

Ngày 16/11, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức lễ trao giải Cuộc thi viết “Ngành Chứng khoán Việt Nam - 30 năm hình thành và phát triển” và gặp mặt các nhà báo, phóng viên, biên tập viên theo dõi lĩnh vực chứng khoán. Chương trình hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết, từ những ngày đầu xây dựng nền móng, thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng bước trưởng thành, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Trong suốt chặng đường đó, các thế hệ nhà báo, phóng viên, biên tập viên đã theo dõi và phản ánh những chuyển động của thị trường, từ các phiên giao dịch đầu tiên đến những dấu mốc phát triển và cả những giai đoạn khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại buổi lễ

Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các bài viết, phân tích và ý kiến phản biện của báo chí đã góp phần phổ biến kiến thức, nâng cao hiểu biết của nhà đầu tư, thúc đẩy công khai, minh bạch và củng cố niềm tin vào thị trường. Thông tin từ báo chí cũng giúp cơ quan quản lý nắm bắt sát hơn thực tiễn thị trường, qua đó hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, cuộc thi là dịp nhìn lại hành trình 30 năm của ngành qua những câu chuyện và trải nghiệm của những người đã và đang gắn bó với thị trường. Các tác phẩm dự thi ghi lại những ngày đầu hình thành thị trường, những bước chuyển quan trọng và những câu chuyện của người trong cuộc. Bước vào giai đoạn phát triển mới, thị trường chứng khoán đứng trước nhiều cơ hội cùng những yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính minh bạch, an toàn và phát triển bền vững.

Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến phản ánh khách quan, thẳng thắn và xây dựng từ báo chí. Về phía cơ quan quản lý, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tăng cường công khai, minh bạch thông tin và chủ động phối hợp, tạo điều kiện để báo chí thực hiện tốt vai trò của mình.

Theo Ban Tổ chức cuộc thi, các tác phẩm dự thi đã phản ánh toàn diện chặng đường 30 năm hình thành và phát triển của ngành Chứng khoán Việt Nam, từ những ngày đầu xây dựng nền móng, hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý và hạ tầng thị trường đến quá trình phát triển, hội nhập quốc tế. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu về tư liệu, ghi lại những dấu mốc quan trọng, câu chuyện và đóng góp của các thế hệ cán bộ, chuyên gia, thành viên thị trường.

Nhà báo Hồng Quyên (thứ 2 từ trái sang) và nhà báo Hải Vân (thứ 3 từ trái sang) đại diện nhóm tác giả của Báo Tài chính - Đầu tư cùng các tác giả có tác phẩm đoạt giải B vinh dự nhận giải thưởng từ Ban Tổ chức

Bên cạnh việc nhìn lại chặng đường đã qua, các tác phẩm còn phản ánh những vấn đề thực tiễn, đề cập yêu cầu nâng cao chất lượng thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển hiệu quả, bền vững.

Hội đồng Giám khảo gồm 10 thành viên đến từ các cơ quan báo chí và các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thực hiện chấm độc lập theo các tiêu chí của Thể lệ Cuộc thi. Quá trình đánh giá tập trung vào giá trị thông tin, tính thời sự, chất lượng nội dung và cách thể hiện; chú trọng tính xác thực của tư liệu đối với các tác phẩm lịch sử, cũng như cơ sở của các nhận định và tính thực tiễn của những đề xuất, kiến nghị.

Trên cơ sở kết quả chấm và chất lượng các tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức đã thống nhất trình Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận 23 tác phẩm đoạt giải, gồm: 1 giải Đặc biệt, 2 giải A, 4 giải B, 8 giải C và 8 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trân trọng trao 7 Kỷ niệm chương để tri ân 7 tác giả đã có những đóng góp, sự hưởng ứng nhiệt tình và tâm huyết góp phần làm nên thành công của Cuộc thi.

Các cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán nhận Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã quyết định tặng Giấy khen cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Đây là sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành và những đóng góp của đội ngũ nhà báo, phóng viên trong việc truyền tải thông tin chính xác, khách quan về ngành và thị trường chứng khoán.