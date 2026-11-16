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Go Finance 2026: Kết nối đào tạo với thực tiễn thị trường tài chính - chứng khoán

Tấn Minh

Tấn Minh

maitan2507@gmail.com
09:00 | 16/11/2026
(TBTCO) - Tại chung kết Go Finance 2026, các thí sinh vào vai chuyên viên phân tích quỹ đầu tư, xây dựng và bảo vệ khuyến nghị đối với doanh nghiệp niêm yết. Với sự bảo trợ chuyên môn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cuộc thi tạo cơ hội để sinh viên vận dụng kiến thức tài chính, chứng khoán vào các tình huống thị trường.
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Mới đây, tại Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), đêm chung kết Go Finance 2026 diễn ra với sự tranh tài của 5 thí sinh xuất sắc nhất, được chọn từ hơn 1.500 thí sinh đến từ hơn 50 trường đại học trên cả nước. Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương làm Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi.

Năm thí sinh góp mặt tại đêm chung kết gồm Nguyễn Trung Chính (Đại học Kinh tế Quốc dân), Đoàn Tấn Lộc (Trường Đại học Tôn Đức Thắng) và Đặng Mạnh Hùng, Trần Hà Quang Minh, Nguyễn Thiện Quang (Trường Đại học Ngoại thương).

Các thí sinh tranh tài qua bốn vòng Khởi động, Bứt phá, Chinh phục và Về đích. Hai vòng đầu kiểm tra kiến thức, khả năng phản xạ và hiểu biết về các ngành kinh tế, doanh nghiệp. Ba thí sinh có điểm tích lũy cao nhất bước vào vòng Chinh phục, nơi các em đóng vai chuyên viên phân tích quỹ đầu tư, xây dựng khuyến nghị đầu tư đối với doanh nghiệp niêm yết và bảo vệ quan điểm trước Hội đồng giám khảo. Hai thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục xử lý tình huống và phản biện ở vòng Về đích để xác định quán quân.

Go Finance 2026 đưa bài toán đầu tư chứng khoán vào sân chơi sinh viên
Thí sinh Nguyễn Trung Chính, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, giành ngôi quán quân Go Finance 2026.

GS.TS. Nguyễn Hữu Ánh, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết sau 12 năm tổ chức, Go Finance đã trở thành sân chơi học thuật có sức lan tỏa trong cộng đồng sinh viên quan tâm đến tài chính, chứng khoán. Các phần thi giúp sinh viên kiểm chứng kiến thức chuyên môn, rèn năng lực phân tích, phản biện và ra quyết định. Cuộc thi cũng tạo dịp để nhà trường và doanh nghiệp kết nối, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ.

Go Finance 2026 diễn ra trong năm kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân và 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam, đồng thời tiếp nối thỏa thuận hợp tác giữa UBCKNN và Đại học Kinh tế Quốc dân ký tháng 8/2026. Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia, giảng viên và đại diện các đơn vị đồng hành gồm Công ty Chứng khoán SSI, Công ty Chứng khoán Pinetree và FiinGroup.

Go Finance 2026 đưa bài toán đầu tư chứng khoán vào sân chơi sinh viên
Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương trao thư mời tham dự lễ kỷ niệm 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam cho năm thí sinh vào chung kết.

Phát biểu tại đêm chung kết, Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương đánh giá cao nỗ lực của Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện Ngân hàng – Tài chính và Ban Tổ chức trong việc duy trì một sân chơi để sinh viên vận dụng kiến thức vào những vấn đề thực tiễn của lĩnh vực tài chính, chứng khoán.

“Sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán cần cả nguồn nhân lực chất lượng cao và cộng đồng nhà đầu tư có kiến thức, có ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với quyết định của mình”, ông Nguyễn Hoàng Dương nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch UBCKNN, khi bảo trợ chuyên môn cho cuộc thi, cơ quan quản lý coi trọng việc giúp sinh viên hình thành kỹ năng đọc và kiểm chứng thông tin, đánh giá rủi ro, giải thích cơ sở của nhận định và lắng nghe các góc nhìn khác nhau. Khi đánh giá phần thi, Hội đồng giám khảo chú trọng phương pháp phân tích, quá trình lập luận và khả năng bảo vệ quan điểm của thí sinh. Ông Dương cũng lưu ý tính trung thực, kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp là nền tảng của niềm tin trên thị trường chứng khoán.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương trao thư mời dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam cho 5 thí sinh vào chung kết. Sự kiện là dịp để các em gặp gỡ đại diện cơ quan quản lý chứng khoán các nước, tổ chức quốc tế và thành viên thị trường, qua đó tìm hiểu thêm về quá trình phát triển, hội nhập của thị trường chứng khoán Việt Nam và các hướng đi nghề nghiệp trong lĩnh vực này./.

Tấn Minh
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Go Finance 2026 cuộc thi đầu tư chứng khoán sinh viên đại học kinh tế quốc dân chuyên viên phân tích quỹ đầu tư khuyến nghị đầu tư doanh nghiệp niêm yết sân chơi học thuật tài chính chứng khoán

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